Keskuskauppakamari: Perusopetuksen kehittämisessä painotettava korkeaa vaatimustasoa
29.4.2026 14:58:33 EEST | Keskuskauppakamari | Tiedote
Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän tänään julkaisemat esitykset perusopetuksen kehittämiseksi sisältävät oikeansuuntaisia elementtejä. Keskuskauppakamari huomauttaa silti, että jos lasten ja nuorten osaamistasoa halutaan aidosti vahvistaa, perusopetuksen vaatimustasoa on nostettava, ei ainoastaan ylläpidettävä tai kavennettava, kuten esityksessä ehdotetaan. Koulun on annettava jokaiselle oppilaalle valmiudet pärjätä opinnoissa, työelämässä ja elämässä, ja tämä edellyttää selkeitä ja kunnianhimoisia vaatimuksia.
Keskeistä on vaatimusten kirkastaminen. Jokaisen oppilaan, huoltajan ja opettajan tulee tietää, mitä peruskoulun päättäminen edellyttää. Näiden taitojen on oltava sellaisia, joilla aidosti pärjää tietoyhteiskunnassa.
“Vaatimusten tulee olla sekä selkeät ja riittävän kunnianhimoiset. Tavoitteena ei voi olla minimitaso, vaan se, että jokainen nuori saa parhaat valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Suvi Pulkkinen.
Keskuskauppakamari pitää hyvänä esitystä kansallisesta tehtäväpankista, joka voi tukea opetuksen laatua ja arvioinnin yhdenmukaisuutta. Uudistuksen vaikuttavuus edellyttää kuitenkin, että tehtäväpankit viedään aidosti koulujen arkea tukeviksi työkaluiksi.
Keskuskauppakamarin mukaan luku- ja laskutaidon ohella on vahvistettava entistä laajemmin työelämävalmiuksia. Kielitaito, kulttuurinen ymmärrys sekä valmiudet toimia monialaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ovat yhä keskeisempiä työelämätaitoja. Samalla monet aikamme suurista haasteista edellyttävät luonnontieteellistä osaamista ja luovaa ongelmanratkaisua.
“Meidän tehtävämme on varmistaa, että lapset ja nuoret saavat koulusta valmiudet pärjätä, kantaa vastuuta ja rakentaa hyvä elämä. En voi mitenkään uskoa, etteikö tämän päivän lapset ja nuoret voisi yltää samaan osaamistasoon tai sen yli, kuin edeltävät sukupolvet. Se on päättäjistä kiinni”, Pulkkinen sanoo.
Yhteyshenkilöt
Suvi PulkkinenJohtava asiantuntija, osaaminen ja maahanmuuttoPuh:050 404 1810suvi.pulkkinen@chamber.fi
