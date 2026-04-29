SDP:n Helena Marttila: Hallitus lisää raskaus- ja perhevapaasyrjintää – kylmä viesti naisille vapun alla
29.4.2026 15:12:02 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Vapun alla hallitus tuo työelämään esityksen, joka lisää raskaus- ja perhevapaasyrjintää ja heikentää naisten asemaa, arvioi SDP:n kansanedustaja ja Demarinaisten puheenjohtaja Helena Marttila. Hänen mukaansa lakimuutos ei lisää työllisyyttä, vaan kasvattaa epävarmuutta.
”Tämä lakimuutos tulee lisäämään raskaus- ja perhevapaasyrjintää. Se kohdistuu erityisesti nuoriin naisiin, eikä kyse ole riskistä vaan todennäköisestä seurauksesta”, Marttila sanoo.
Marttilan mukaan esitys muuttaa työelämän rakenteita ilman hyötyjä.
”Julkisella sektorilla jo noin joka neljäs työsuhde on määräaikainen. Tämä ei luo uusia työpaikkoja, vaan muuttaa pysyviä työsuhteita määräaikaisiksi," Marttila toteaa.
Marttila kritisoi myös esityksen perusteluja.
”Hallitus puhuu pienten yritysten tukemisesta, mutta lakia ei ole rajattu koskemaan niitä. Muutokset koskevat kaikkia työnantajia," Marttila sanoo.
SDP:n valtuutetut ovat jättäneet eri puolilla Suomea aloitteita kunnissa ja hyvinvointialueilla, jotta perusteettomia määräaikaisuuksia ei otettaisi käyttöön.
”Kentällä ymmärretään, että kyse on tasa-arvosta. Hallitus tietää vaikutukset, mutta etenee silti. Esitys on niin huono, ettei sitä korjata pykälämuutoksilla tai lausumilla. Siksi se on hylättävä”, Marttila päättää.
Helena MarttilaKansanedustajaPuh:050 479 0935helena.marttila@eduskunta.fi
SDP:n Juha Viitala: Työväenjuhlan alla hallitus heikentää jälleen palkansaajien asemaa29.4.2026 15:13:26 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varajäsen Juha Viitala pitää valiokunnassa tänään, 29.4.2026, hyväksyttyä määräaikaisten työsopimusten tekoa helpottavaa lakiesitystä selvänä jatkumona hallituksen työnantajia suosivalle yksipuoliselle työelämäpolitiikalle. Viitalan mukaan työelämän tasa-arvoa heikentävä esitys tulee hylätä eduskunnan täysistunnon käsittelyssä.
SDP:n Suhonen: Hallitus toistaa vanhan virheen – epävarmuus kasvaa, työllisyys ei29.4.2026 13:59:14 EEST | Tiedote
Hallituksen esitys määräaikaisten työsopimusten helpottamisesta jatkaa tuttua linjaa, jossa työllisyyttä pyritään parantamaan heikentämällä työntekijöiden asemaa, arvioi kansanedustaja Timo Suhonen (sd.). Hänen mukaansa useat asiantuntijat ovat jo varoittaneet, että esitys lisää ketjutusta ja syrjintää ilman todellisia työllisyysvaikutuksia.
SDP:n Niina Malm: Hallitus tekee epävarmuudesta työelämän uuden normin - "elämää eletään ensi viikko kerrallaan"29.4.2026 13:20:10 EEST | Tiedote
Hallitus lisää tietoisesti epävarmuutta työelämässä helpottamalla määräaikaisten työsopimusten käyttöä, arvioi kansanedustaja Niina Malm (sd.). Hänen mukaansa esitys osuu erityisesti nuoriin naisiin ja lisää riskiä syrjinnästä, jonka hallitus myöntää itsekin.
Talousvaliokunnan sd-edustajat: Hallituksen energia- ja ilmastostrategian päivitys on suuri pettymys29.4.2026 13:10:22 EEST | Tiedote
Haparointi ilmastopolitiikan linjassa ei ole suomalaisen yhteiskunnan, eikä suomalaisten, vahvasti ilmastotavoitteisiin sitoutuneiden yritysten etu. Poukkoileva tai epäjohdonmukainen politiikka lisää investointiriskiä, viivästyttää niitä, nostaa rahoituskustannuksia ja heikentää Suomen houkuttelevuutta suhteessa muihin EU-maihin, toteavat SDP:n kansanedustajat vastalauseessaan koskien hallituksen energia- ja ilmastostrategian päivitystä
SDP:n Eveliina Heinäluoma ja Marttila: Miksi Helsingin ja Uudenmaan asukkaiden sote-palveluista leikataan eniten?29.4.2026 08:20:53 EEST | Tiedote
Hallitus esittää hyvinvointialueiden rahoitusmalliin muutoksia, jotka kohdistavat kohtuuttomia rahoitusleikkauksia Länsi‑Uudenmaan hyvinvointialueelle ja Helsinkiin. Eilen (28.4.) eduskunnan lähetekeskustelussa olleessa lakiesityksessä hyvinvointialueiden rahoituslain muuttamiseksi esitetään yhteensä 390 miljoonan euron leikkauksia vuoden 2029 tasossa ja ne kohdistuvat erityisesti Helsinkiin ja Länsi-Uudellemaalle. Esityksessä Helsingiltä leikataan 93 miljoonaa euroa, Länsi-Uudeltamaalta 66 miljoonaa.
