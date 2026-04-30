Meilahden liikuntapuiston pesäpallokentän olosuhteita parannetaan
30.4.2026 11:30:00 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Meilahden liikuntapuistossa sijaitsevan pesäpallokentän olosuhteita parannetaan kansallispelin otteluiden seuraamiseen.
Pesiskentälle tulee täysin uusia katsomorakenteita sekä vanhempia peruskunnostettuja katsomorakenteita, joissa on yhteensä 272 katettua ja 160 kattamatonta istumapaikkaa. Uusien katsomoiden valmistuttua Meilahdessa on yhteensä reilut 1 500 katsomopaikkaa.
Uudet katsomot sijoitetaan kentän kotipesän välittömään läheisyyteen. Lisäksi kentälle tulee uudet WC-tilat sekä entistä paremmat media-, toimitsija- ja kioskimyyntitilat. Näkyvimpien olosuhdeparannusten lisäksi Meilahdessa tehdään myös mm. perustus-, maanrakennus, sähkö-, vesi- ja viemäröintitöitä.
Uudet olosuhteet rakennetaan ripeällä aikataululla noin kahdessa viikossa. Urakka käytännössä alkoi maanantaina 27. huhtikuuta, ja olosuhteiden on määrä valmistua ennen Ykköspesiksen sarjakauden alkamista. Ykköspesiksen, pesäpalloilun Suomen toiseksi korkeimman sarjatason, on määrä alkaa Helsingissä perjantaina 8. toukokuuta.
Helsingin apulaispormestari Paavo Arhinmäki näkee Meilahden pesäpallokentän olosuhteiden kohennuksessa monipuolisia positiivisia vaikutuksia.
– Harva muistaa, mutta Helsingillä on hyvin vahva historia pesäpallossa. Helsinki on kautta aikain menestynein pesäpallokaupunki, mutta viime vuosikymmenet laji on viettänyt pääkaupungissa hiljaiseloa. Roihun nousu naisten superpesikseen ja nyt Puna-Mustien pelit Ykköspesiksessä ovat saaneet helsinkiläiset liikkeelle myös pesiskatsomoihin, Arhinmäki kertoo.
– Roihuvuoreen rakennettiin naisten Superpesikseen olosuhteet ja nyt kunnostamme Meilahden vanhaa pesäpallostadionia, jotta yleisö voi seurata myös siellä pesistä kohtuullisissa olosuhteissa. Toivomme, että Meilahden olosuhteiden parantaminen innostaa niin katsomaan kuin harrastamaan pesäpalloa, kuten myös Roihuvuoressa tapahtui, Arhinmäki jatkaa.
Helsinkiläinen pesäpalloseura Puna-Mustat pelaa Ykköspesiksen kotiottelunsa Meilahden kentällä, ja seurassa odotetaan uusia ottelutapahtumia innokkaasti.
– Nyt toteutettavat olosuhdeparannukset antavat meille ja meidän yhteisöllemme mahdollisuuden viedä Puna-Mustien toimintaa kohti Superpesiksen vaatimustasoa, kommentoi Puna-Mustien hallituksen puheenjohtaja Juho Juhantalo.
Myös Puna-Mustissa nähdään olosuhteiden antavan piristysruiskeen myös lajin junioritoiminnalle.
– Uskomme vahvasti, että esikuvien läheisyys ja parantunut yleisökokemus toimivat tärkeinä vetovoimatekijöinä juniorityömme laajentamiselle, Juhantalo jatkaa.
Meilahden kenttä käytössä ympäri vuoden
Meilahden pesäpallokentän käyttö olosuhdeparannuksen jälkeenkin jatkuu aiemmasta totutulla kaavalla. Katsomo- ja oheisrakenteet eivät rajoita kentän peruskäyttöä. Hiekkatekonurmipintainen kenttä on päivisin esimerkiksi koululaiskäytössä, ja kenttä helsinkiläisten vapaassa ja omaehtoisessa käytössä niinä aikoina, kun siellä ei ole seurojen tai yhdistysten varaamia kenttävuoroja.
Lisäksi kenttä jäädytetään talvisin säiden salliessa luonnonjääkentäksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helsingin liikuntapalvelut
Jyrki Inkinen
yksikön päällikkö
puh. 0500 502 756
jyrki.inkinen@hel.fi
Oleg Jauhonen
erityissuunnittelija
puh. 040 353 2913
oleg.jauhonen@hel.fi
Helsingin kaupunkiympäristö (rakentaminen)
Aki Silvennoinen
projektipäällikkö
puh. 040 620 7023
aki.silvennoinen@hel.fi
Puna-Mustat
Juho Juhantalo
hallituksen puheenjohtaja
puh. 0400 570 964
juho.juhantalo@pumu.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Förbättrade förutsättningar för boboll på Mejlans idrottspark30.4.2026 11:30:00 EEST | Pressmeddelande
Helsingfors förbättrar förutsättningarna för att följa matcher i boboll, Finlands nationalidrott, på bobollsplanen på Mejlans idrottspark. Staden bygger nya läktarkonstruktioner på bobollsplanen och renoverar de befintliga läktarna.
Liikuntajaoston kokouksen päätöstiedote 28.4.2026: Helsinkiläisten liikunnan edistämiseen myönnettiin avustuksia yli 7 miljoonaa euroa28.4.2026 17:58:49 EEST | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston kokouksen 28.4.2026 päätöstiedote on julkaistu. Liikuntajaosto myönsi avustuksia yhteensä 7 474 865 euroa 292 helsinkiläiselle liikuntaseuralle ja liikuntaa edistävälle yhdistykselle. Avustuksilla tuetaan yhdistysten järjestämää liikuntatoimintaa sekä siitä syntyviä tilakustannuksia.
Päätöstiedote: nuorisojaoston kokous 28.4.202628.4.2026 17:36:37 EEST | Tiedote
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti kokouksessaan 28.4.2026 myöntää toiminta- ja palkkausavustusta yhteensä 2 132 000 euroa helsinkiläisten nuorisojärjestöjen vuosittaisen toiminnan tueksi. Kasvua viime vuodesta on yhteensä 41 000 euroa.
90 nuorisotyöntekijää jalkautuu vappuna nuorten tueksi Helsingissä27.4.2026 13:44:59 EEST | Tiedote
Helsingin nuorisopalvelut koordinoi vapun operaatiota, jossa 90 ammattilaista ja vapaaehtoista jalkautuu nuorten juhlijoiden tueksi. Nuoria kohdataan ulkona ympäri kaupunkia ja autetaan muun muassa keskustelemalla ja antamalla ensiapua. Nuorisoalan asiantuntijat kehottavat vanhempia asettamaan nuorten juhlimiselle rajoja.
Cirka 90 ungdomsarbetare rör sig runt om i stan under valborg för att stödja unga27.4.2026 13:44:06 EEST | Pressmeddelande
Helsingfors ungdomstjänster koordinerar en operation under valborgsmässoafton där 90 professionella och frivilliga stödjer unga valborgsfirare. Man möter ungdomar ute på stan och hjälper dem bland annat genom att diskutera och ge första hjälpen. Experter inom ungdomsområdet uppmanar föräldrar att sätta gränser för ungas festande.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme