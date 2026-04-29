Akava: Nopeampi väylä pysyvään oleskelulupaan vahvistaisi Suomen kasvua

Pysyvä oleskelulupa kannustaisi kotoutumiseen ja vahvistaisi kasvua

– Suomen pitkän aikavälin kasvu edellyttää osaavaa työvoimaa myös ulkomailta. Nykyinen pitkälti työnantajavetoinen maahanmuuttojärjestelmä vastaa ensisijaisesti lyhyen aikavälin työvoimatarpeisiin. Katsomme Akavassa, että työperusteista maahanmuuttoa tulisi tarkastella vahvemmin pitkän aikavälin kasvupolitiikan välineenä, sanoo Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.

– Tarvitsemme päätöksiä, joilla Suomi kykenee kilpailemaan kansainvälisistä osaajista ja toimia, joiden avulla pidämme heidät täällä. Ilman osaamista Suomi pysähtyy, Löfgren painottaa.

Akavan esittämässä mallissa pisteytysjärjestelmä mahdollistaisi pysyvän oleskeluluvan saamisen nopeammin. Se perustuisi arvioon hakijan osaamisesta ja kotoutumispotentiaalista. Arvioinnissa huomioitaisiin tekijöitä, jotka tukevat työllistymistä Suomessa sekä edistävät kotoutumista, työelämän oikeudenmukaisuutta ja Suomen pitkän aikavälin kasvuedellytyksiä.

– Mallissamme pysyvä lupa olisi mahdollista saada jopa ensimmäisenä lupana ja sen pisteytyskriteeristö olisi joustava: jollakin kriteeristön osa-alueella voisi kompensoida toista osa-aluetta. Tässä mallimme eroaa nykyisistä pysyvän oleskeluluvan ehdoista, sanoo erityisasiantuntija Jutta Linna.

Akava painottaa, että pysyvän oleskeluluvan saaminen varhaisemmin vahvistaisi kansainvälisten osaajien psykologista turvallisuutta, lisäisi työmarkkinoiden joustavuutta ja vähentäisi työnantajilta lupabyrokratian tuomaa hallinnollista taakkaa.

– Työn takia Suomeen muuttaneiden kolmansien maiden kansalaisten oleskelua rajoittavat nykyisin lyhyet aikarajat työttömyyden kohdatessa. Epävarmuus vaikuttaa moniin elämänvalintoihin. Kun maahan muuttaneilla osaajilla on varmuus tulevaisuudestaan, he panostavat kielen oppimiseen ja verkostojen rakentamiseen sekä investoivat elämäänsä Suomessa. Se hyödyttää koko yhteiskuntaa, Linna jatkaa.

Yksilön toimien lisäksi tarvitaan tukea yhteiskunnalta

Akava korostaa, että pysyvä oleskelulupa ei yksin takaa kotoutumista tai työllistymistä. Onnistuminen edellyttää myös yhteiskunnalta toimia. Erityisen tärkeää on kehittää kielten opiskelun mahdollisuuksia ja kielitaidon arviointia sekä parantaa ulkomailla hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Lisäksi työelämän ja osaajien kohtaantoa pitää vahvistaa, ja yhteiskunnallisen asenneilmapiirin pitää tukea maahan muuttaneiden integroitumista.

Akava Works -maahanmuuttokatsauksen mukaan työperäinen maahanmuutto on kasvussa

Tuoreen Akava Works -maahanmuuttokatsauksen mukaan Suomeen myönnettyjen työperusteisten oleskelulupien määrä ja erityisasiantuntijoiden oleskelulupien määrä on ollut hienoisessa kasvussa vuoden 2025 alusta lähtien, mutta taso on yhä matala. Tieteelliseen tutkimukseen haettujen oleskelulupien määrä on laskenut vuoden 2025 alusta. Erityisasiantuntijoiden lähtömaina korostuvat Intia, Kiina ja Yhdistynyt kuningaskunta. Informaatio ja viestintä sekä teollisuus ovat yleisimmät toimialat.

Lisätietoja Akavan ehdottamasta mallista

Tutustu Akava Works -maahanmuuttokatsaukseen 5/2026