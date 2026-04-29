Kokoomuksen Timo Heinonen: Peruskoulun tavoitteita ei pidä laskea
29.4.2026 15:30:07 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kun osaaminen heikkenee, ratkaisu ei voi olla vaatimustason alentaminen. Koulun tärkein tehtävä on oppiminen. Peruskoulu ei ole läpimenojärjestelmä, vaan paikka, jossa jokaisen lapsen tulee saada vahvat perustaidot, sekä kyky oppia uutta.
”Peruskoulun tavoitteita ei pidä keventää, jotta kaikki pääsisivät koulusta läpi. Suomi nousi menestykseen osaamisella. Sinne palataan samalla tavalla”, kansanedustaja, luokanopettaja Timo Heinonen sanoo.
”Kun osaaminen heikkenee, ratkaisu ei voi olla vaatimustason alentaminen. Sen sijaan meidän on vahvistettava perusopetusta, palautettava työrauha ja tuettava jokaista oppilasta niin, että tavoitteet saavutetaan”, Heinonen lisää.
”Jos tavoitteita kevennetään aina silloin, kun tulokset laskevat, viesti on väärä sekä oppilaille että yhteiskunnalle. Silloin hyväksytään keskinkertaisuus tilanteessa, jossa Suomen pitäisi tavoitella jälleen maailman kärkeä”, Heinonen toteaa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän tänään julkaistu raportti tarjoaa ratkaisuksi laajan kokonaisuuden: lisää työrauhaa, mobiililaitteiden käytön rajoittamista oppitunneilla, riittäviä resursseja, toimivia ryhmäkokoja sekä opetukseen keskittymistä tukevia rakenteita. Nämä ovat oikeita lääkkeitä oppimistulosten parantamiseen.
Heinosen mukaan Petteri Orpon hallitus on jo toimissaan oikealla tiellä. Perusopetukseen on lisätty opetustunteja erityisesti luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen sekä matematiikkaan. Tasa-arvorahoitusta on vahvistettu. Kännyköiden käyttö on kielletty oppitunneilta. Oppimisen tukea on uudistettu ja käyttöön otetaan osaamistakuu, jonka tavoitteena on varmistaa, että jokainen peruskoulun päättävä nuori hallitsee keskeiset perustaidot.
”Tämä on vastuullista koulutuspolitiikkaa. Ei riman laskemista, vaan jokaisen nostamista riman yli”, Heinonen sanoo.
”Kokoomuslainen linja on selkeä. Koulussa pitää vaatia, koska elämäkin vaatii. Lapsille ja nuorille tehdään karhunpalvelus, jos heidät päästetään eteenpäin ilman riittäviä tietoja ja taitoja. Todellinen yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että jokainen saa mahdollisuuden oppia”, Heinonen päättää.
Timo HeinonenKansanedustaja
Hämeen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
