Pohde suunnittelee OYSin PS1-rakennuksen osastojen muuttoa sisäilmaongelmien takia
30.4.2026 10:30:00 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Työterveyslääkäri arvioi, että Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) PS1-rakennuksessa oleskelun terveysriski on merkittävä. Pohde pyrkii löytämään korvaavat tilat ensisijaisesti OYSin kantasairaalan ja muiden psykiatrian osastojen läheltä.
Rakennusterveysasiantuntija on laatinut olosuhdearvion Oulun yliopistollisen sairaalan PS1-rakennuksesta, josta löytyi aiemmin mikrobikasvustoa. Sen perusteella työterveyslääkäri on arvioinut rakennuksen terveysturvallisuutta. Työterveyslääkäri arvioi, että PS1-rakennuksessa oleskelun terveysriski on merkittävä. Se tarkoittaa, että Pohteen täytyy ryhtyä nopeasti terveysriskin poistamiseen.
Pohde on perustanut työryhmän, joka laatii paraikaa väistösuunnitelmia. Se pyrkii löytämään korvaavat tilat ensisijaisesti OYSin kantasairaalan ja muiden psykiatrian toimintojen läheltä. PS1-rakennus sijaitsee Oulun Peltolassa.
Korvaavien tilojen löytäminen ei ole aivan yksinkertaista. PS1-rakennuksessa on muun muassa psykiatrian suljettuja osastoja sekä psykiatriseen toimintaan liittyvä sairaalakoulu, joilla on erityistarpeita tilojen suhteen. Väistötilojen täytyy soveltua psykiatrisen erikoissairaanhoidon osastohoitoon ja tahdosta riippumattomaan hoitoon.
Pohde selvittää myös muiden Peltolassa sijaitsevien rakennustensa kuntoa ja tilaa homekoiratutkimuksella. Väliaikaisten väistötilojen lisäksi Pohde etsii erilaisia pysyväisluonteisia ratkaisuja.
Toiminta PS1-rakennuksessa jatkuu normaalisti siihen asti, että Pohde löytää sopivat väistötilat ja että niihin voi muuttaa.
Uutinen 22. huhtikuuta 2026: Pohde on tutkinut OYSin psykiatrian tilojen kuntoa. (Pohde.fi.)
Leena Mämmi-LaukkaToimialuejohtajaPerhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS PsykiatriaPuh:050 395 0339leena.mammi-laukka@pohde.fi
Sanna Blanco SequeirosPalvelualuejohtajaOYS PsykiatriaPuh:050 473 9797sanna.blanco-sequeiros@pohde.fi
Tietoja julkaisijasta
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on yhdistänyt 30 kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, kolme sairaalaa ja kaksi pelastuslaitosta. Oulun yliopistollinen sairaala OYS on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, ja se vastaa lähes puolen miljoonan suomalaisen erikoissairaanhoidon palveluista. Tavoitteemme on vuoteen 2030 mennessä rakentaa maailman älykkäin sairaala.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Pohde ottaa käyttöön puheterapian palvelusetelin28.4.2026 13:59:40 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 28.4.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus päätti puheterapian palvelusetelin arvoista.
Ylivieskan, Alavieskan ja Sievin sosiaali- ja terveyskeskusten vastaanottojen puhelinnumero muuttuu28.4.2026 10:15:47 EEST | Tiedote
Ylivieskan, Alavieskan ja Sievin sosiaali- ja terveyskeskusten vastaanottojen puhelinnumero muuttuu maanantaina 11.5.2026. Uusi, yhteinen puhelinnumero on 08 669 4500. Numero on toiminut tähän asti Oulaisten, Haapaveden ja Pyhännän sosiaali- ja terveyskeskusten vastaanottojen numerona. Jatkossa se toimii myös Ylivieskan, Alavieskan ja Sievin sosiaali- ja terveyskeskusten vastaanottojen numerona.
Pohde vahvistaa lapsiperheiden varhaista tukea Pohjois-Pohjanmaalla28.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde kehittää uutta toimintamallia, joka vahvistaa lapsiperheiden varhaista tukea Pohjois-Pohjanmaalla. Toimintamallia pilotoidaan Iissä, Kärsämäellä ja Vaalassa.
Päivystysapu osaksi Pohdetta27.4.2026 15:59:29 EEST | Tiedote
Päivystysapu-palvelu siirtyy Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen omaksi toiminnaksi 28.4.2026 alkaen. Yhteydenotto ei muutu ja asiakas toimii jatkossakin entiseen tapaan.
Vastaa kyselyyn sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä27.4.2026 14:56:10 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on avannut kyselyn asukkaille, henkilöstölle ja eri sidosryhmille sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Kyselyssä voi kertoa näkemyksiään kehittämisen kohteista ja tarvittavista muutoksista sekä asioista, jotka ovat toimivia sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kyselyn vastaukset toimivat taustatietona järjestämissuunnitelman päivittämiselle.
