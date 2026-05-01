Timo Furuholm: Hallituksen tulostaulu on karmeassa kunnossa – on aika vaihtaa päävalmentajaa
1.5.2026 12:00:00 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm arvioi Porin vappupuheessaan Orpon hallituksen epäonnistuneen niin talous-, työllisyys- kuin turvallisuuspolitiikassaankin. Furuholmin mukaan hallituksen päätöksistä hyötyvät miljonäärit ja suuryritykset pienituloisten suomalaisten kustannuksella.
– Kehysriihessä suuryrityksille jaettiin helpotuksia samalla kuin ikääntymisestä ja sairastamisesta tehtiin kalliimpaa ja koulutuksesta leikattiin, Furuholm sanoo.
– Kaiken häpeämättömyyden ilmentymä on hallituksen yhteisöveron alennus — vappumiljardi suuryrityksille.
Furuholmin mukaan kyseessä on tulonsiirto tavallisilta suomalaisilta kaikkein rikkaimmille. Hänen mukaansa hallituksen politiikka on heikentänyt pienituloisten, lapsiperheiden, opiskelijoiden, eläkeläisten ja työttömien asemaa.
– Samaan aikaan velka ei ole taittunut – ei senttiäkään. Se kaatuu seuraavan hallituksen niskaan yhdessä kasvaneiden leipäjonojen, lisääntyneen asunnottomuuden ja syvenevän epäluottamuksen kanssa.
– Hallituksen tulostaulu on karmeassa kunnossa, ja silti linja ei muutu. Pallo potkitaan kiihtyvällä vauhdilla omaan maaliin. Nyt on kuitenkin tullut aika vaihtaa päävalmentajaa, ennen kuin alasarjat kutsuvat Suomea lopullisesti, Furuholm sanoo.
Furuholm toteaa turvallisuuden olevan muutakin kuin puolustusmenoja. Hänen mukaansa yhteiskuntarauha ja sosiaalinen koheesio ovat turvallisuuden alku ja maanpuolustustahdon perusta.
– Turvallisuus on sitä, että lapsi saa koulussa tukea, vanhus pääsee hoitoon, työntekijä uskaltaa sanoa epäkohdista ääneen ja jokainen ihminen tietää kuuluvansa tähän yhteiskuntaan, Furuholm sanoo.
Furuholmin mukaan suomalaiset eivät pyydä päättäjiltä liikoja, vaan palkkaa työstä, katon pään päälle, turvaa ja hoitoa.
– Me vasemmistoliitossa lupaamme puolustaa hyvinvointia, oikeudenmukaisuutta ja rakentaa uudelleen uskoa huomiseen.
Yhteyshenkilöt
Timo FuruholmkansanedustajaPuh:050 551 0421timo.furuholm@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela: kapitalisteista on tullut laiskoja1.5.2026 13:30:00 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela arvosteli Petteri Orpon ja Riikka Purran hallitusta kovin sanoin vappupuheessaan ja sanoi, että hallitus on epäonnistunut kaikissa keskeisissä lupauksissaan. Hallituskauden aikana Suomessa on kasvanut työttömyys, asunnottomien määrä ja eriarvoisuus. Ainoa, mikä Suomessa ei kasva, on talous. Koskela puhui työväen vappujuhlassa Helsingissä.
Pia Lohikoski: Orpon ja Purran hallitus on tehnyt luokkapolitiikkaa – pian on suunnanmuutoksen aika1.5.2026 13:00:00 EEST | Tiedote
Vasemmiston Uudenmaan vaalipiirin kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Lohikoski puhui vappuna Hyvinkäällä ja Kirkkonummella. Lohikosken mukaan Orpon ja Purran hallitus on rakentanut Suomeen eriarvoisuuden kierteen. Lohikoski korosti puheessaan, että vasemmiston vaihtoehto on turvallinen arki, vahvat julkiset palvelut ja työ, jolla tulee toimeen.
Veronika Honkasalo i Vasa: Vänstern vill bevara ett Finland där den offentliga servicen finns nära människorna och är tillgänglig1.5.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Vänsterförbundets riksdagsledamot Veronika Honkasalo talade på första maj i Vasa. Enligt Honkasalo för Orpos och Purras regering Finland i fel riktning genom att skära i den sociala tryggheten, den offentliga servicen och organisationernas arbete. Honkasalo förde fram stark kritik för att regeringens politik försvagar svenskspråkig service och slår hårt mot kvinnor.
Veronika Honkasalo Vaasassa: Vasemmisto haluaa säilyttää Suomen, jossa julkiset palvelut ovat lähellä ja saavutettavia1.5.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo puhui vappuna Vaasassa. Honkasalon mukaan Orpon ja Purran hallitus vie Suomea väärään suuntaan leikkaamalla sosiaaliturvasta, julkisista palveluista ja järjestöiltä. Honkasalo arvosteli erityisesti sitä, että hallituksen politiikka heikentää myös ruotsinkielisiä palveluita ja osuu raskaasti naisten asemaan.
Hanna Sarkkinen: Vuoden päästä me äänestämme tähän maahan vasemmistolaisen jytkyn1.5.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen povasi ensi vuoden eduskuntavaaleihin vasemmistolaista jytkyä vappupuheessaan Oulun työväen vappujuhlassa. Eduskunnan jättävä Sarkkinen korosti yhteisen ajattelun ja tekemisen merkitystä, ja kritisoi politiikan yksilökeskeisyyttä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme