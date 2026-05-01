Timo Furuholm: Hallituksen tulostaulu on karmeassa kunnossa – on aika vaihtaa päävalmentajaa

– Kehysriihessä suuryrityksille jaettiin helpotuksia samalla kuin ikääntymisestä ja sairastamisesta tehtiin kalliimpaa ja koulutuksesta leikattiin, Furuholm sanoo.

– Kaiken häpeämättömyyden ilmentymä on hallituksen yhteisöveron alennus — vappumiljardi suuryrityksille.

Furuholmin mukaan kyseessä on tulonsiirto tavallisilta suomalaisilta kaikkein rikkaimmille. Hänen mukaansa hallituksen politiikka on heikentänyt pienituloisten, lapsiperheiden, opiskelijoiden, eläkeläisten ja työttömien asemaa.

– Samaan aikaan velka ei ole taittunut – ei senttiäkään. Se kaatuu seuraavan hallituksen niskaan yhdessä kasvaneiden leipäjonojen, lisääntyneen asunnottomuuden ja syvenevän epäluottamuksen kanssa.

– Hallituksen tulostaulu on karmeassa kunnossa, ja silti linja ei muutu. Pallo potkitaan kiihtyvällä vauhdilla omaan maaliin. Nyt on kuitenkin tullut aika vaihtaa päävalmentajaa, ennen kuin alasarjat kutsuvat Suomea lopullisesti, Furuholm sanoo.

Furuholm toteaa turvallisuuden olevan muutakin kuin puolustusmenoja. Hänen mukaansa yhteiskuntarauha ja sosiaalinen koheesio ovat turvallisuuden alku ja maanpuolustustahdon perusta.

– Turvallisuus on sitä, että lapsi saa koulussa tukea, vanhus pääsee hoitoon, työntekijä uskaltaa sanoa epäkohdista ääneen ja jokainen ihminen tietää kuuluvansa tähän yhteiskuntaan, Furuholm sanoo.

Furuholmin mukaan suomalaiset eivät pyydä päättäjiltä liikoja, vaan palkkaa työstä, katon pään päälle, turvaa ja hoitoa.

– Me vasemmistoliitossa lupaamme puolustaa hyvinvointia, oikeudenmukaisuutta ja rakentaa uudelleen uskoa huomiseen.