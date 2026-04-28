Yrittäjägallup: Yrittäjistä lähes puolet siirtäisi kesälomakautta elokuulle

3.5.2026 10:30:00 EEST | Suomen Yrittäjät | Tiedote

Lähes puolet pk-yrityksistä (47 %) kannattaa kesälomakauden siirtämistä siten, että elokuu olisi varsinainen lomakuukausi. Kannatus on kasvanut hieman vuodesta 2023, jolloin asiaa kysyttiin edellisen kerran. ”Monen yrittäjän ja yrityksen tilanne helpottuisi, jos siirtyisimme tässä eurooppalaiseen valtavirtaan”, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Suomen Yrittäjien asiantuntija Sanna Lempiäinen. Kuva: Johanna Erjonsalo

Kesälomien siirtoa vastustaa vajaa kolmannes (29 %), ja noin neljännes (24 %) ei osaa sanoa kantaansa. Asiaa kysyttiin yli tuhannelta pk-yrityksen edustajalta huhtikuussa.

Työvoiman saatavuus heikkenee elokuussa kesätyöntekijöiden palatessa opintoihin.

”Kesälomien ajoituksen muuttamista on vakavasti pohdittava. Se voisi pidentää sesonkia ja helpottaa työvoiman saatavuutta elokuussa, joka on monissa Euroopan maissa lomakuukausi”, Pentikäinen sanoo.

Opetusministeri Anders Adlercreutz kertoi maaliskuussa 2025 selvittävänsä kesälomien siirtoa. Selvityksestä ei ole sittemmin kuulunut.

”Toivomme, että selvitys valmistuisi pikimmiten”, sanoo Suomen Yrittäjien asiantuntija Sanna Lempiäinen.

Kannatus vaihtelee toimialoittain. Kesälomien siirrolla on keskimääräistä enemmän kannatusta kaupan alalla, teollisuudessa ja asiantuntijapalveluissa ja vähiten rakentamisessa.

Alueellisesti siirtoa puoltavat eniten pääkaupunkiseudun ja Itä-Suomen yrittäjät.

Muutos voisi parantaa yritysten toimintaedellytyksiä

Lomien ajoitus vaikuttaa suoraan yritysten toimintaedellytyksiin.

”Elokuussa yrityksissä ei ole enää koululaisia ja opiskelijoita kausityöntekijöiksi, kun matkailijavirrat muualta lisääntyvät,” Lempiäinen muistuttaa.

Lempiäisen mukaan muutos voisi mahdollisesti helpottaa myös perheiden arkea.

”Lomakauden siirto voisi helpottaa lapsiperheiden ja työntekijöiden arkea. Muutos tukisi työssä käyvien vanhempien tilannetta, sillä se mahdollistaisi lomien joustavamman sijoittamisen heinä-elokuulle”, Lempiäinen sanoo.

Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 1.–9.4.2026. Siihen vastasi 1 059 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa. 

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.

