Noin tuhat ikäihmisten omaishoidon ja vammaispalvelujen asiakasta kutsutaan pilottiin kevääseen 2027 mennessä
29.4.2026 16:20:13 EEST | Oma Häme | Tiedote
Oma Häme alkaa kutsua asiakkaita pilottiin toukokuussa. Pilotissa testataan uudenlaista tapaa kerätä asiakkailta ennakkotietoa ennen palvelu- tai sosiaaliohjaajan tapaamista.
Kanta-Hämeen hyvinvointialue on käynnistämässä pilottia, jossa testataan uudenlaista tapaa kerätä asiakkailta tekoälyavusteisesti ennakkotietoa jo ennen palvelu- tai sosiaaliohjaajan tapaamista.
Uutta toimintatapaa testataan alkuvaiheessa ikäihmisten omaishoidossa sekä vammaispalvelujen liikkumista tukevissa palveluissa. Testiin kutsutaan noin tuhat Oma Hämeen asiakasta, joille omaishoidon seurantakäynti ja liikkumisen tuen arviointi on ajankohtaista.
Oma Häme alkaa kutsua asiakkaita pilottiin toukokuussa. Kutsuminen tapahtuu henkilökohtaisesti. Kutsun mukana on tarkat ohjeet, miten pilottiin voi osallistua. Pilottiin osallistuminen on täysin vapaaehtoista.
Osallistumalla asiakas pääsee ensimmäisten joukossa kokeilemaan uudenlaista toimintamallia, jonka tarkoitus on paitsi helpottaa ammattilaisten työtä, myös tuoda asiakkaan oma näkökulma entistä kattavammin ja aiemmin osaksi palvelutarpeen arviointia. Pilotti toteutetaan yhdessä alustayhtiö Flion Oy:n kanssa. Pilotti kestää vuoden 2027 kevääseen.
Voit lukea tarkemmin pilotista täältä: Uusi toimintamalli sujuvoittaa palvelutarpeen arviointia ja vahvistaa asiakkaiden osallisuutta | Oma Häme
Yhteyshenkilöt
Sanna HuhtakallioProjektipäällikkö, Ikäihmisten asiakasohjauksen kehittäminenPuh:040 610 2671sanna.huhtakallio@omahame.fi
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Kanta-Hämeen ensihoito järjestää Instagram-liven – vinkkejä kesän tilanteisiin ja vastauksia kysymyksiin29.4.2026 06:34:34 EEST | Tiedote
Kanta-Hämeen ensihoito järjestää Instagram-liven maanantaina 11.5.2026 klo 18–19. Livessä ovat mukana ensihoitopäällikkö Antti Rinta-Valkama, ensihoitajat Laura Lahti ja Laura Lappalainen sekä tilannekeskuspäivystäjä Karoliina Kallioportti. Lähetyksessä tarjotaan käytännönläheisiä vinkkejä kesän tyypillisiin ensihoitoa vaativiin tilanteisiin ja vastataan yleisön kysymyksiin.
Aluehallitus käsitteli talousasioita ja ikäihmisten palvelusääntökirjoja28.4.2026 14:50:47 EEST | Uutinen
Maanantaina koolla ollut aluehallitus merkitsi tiedoksi muutostalousarvion sekä alijäämien kattamisaikataulun muutoksen valmistelutilanteen. Tämänhetkisen lainsäädännön mukaan hyvinvointialueiden tulee kattaa vuosina 2023 ja 2024 syntyneet alijäämät tämän vuoden loppuun mennessä. Parhaillaan on kuitenkin valmisteilla lakimuutos, joka mahdollistaisi kattamisajan pidentämisen enintään vuoteen 2029. Oma Häme on valmistellut hakemustaan aikataulun pidentämiseksi. Esityksen mukaan hyvinvointialue ei saisi automaattisesti määräajan pidennystä sitä hakiessaan, vaan arvion uudesta määräajasta tekisi valtiovarainministeriö. Lakimuutoksen mahdollisen voimaantulon lisäksi epäselvää on vielä valtion ensi vuoden rahoitus. Valtiovarainministeriö julkaisee vuoden 2027 ennakollisen rahoituslaskelman ja rahoituksen painelaskelman vuosille 2028–2030 vasta 30.4.2026. Tämä on haastanut talouden suunnittelun valmistelua merkittävästi. Talouden saattaminen tasapainoon edellyttää Oma Hämeeltä joka tapauksess
Hyvinvointialuejohtajien verkosto: Kehysriihi ei tuonut helpotusta hyvinvointialueiden ahdinkoon27.4.2026 16:49:32 EEST | Uutinen
Päättynyt kehysriihi toi uusia asiakasmaksukorotuksia sosiaali- ja terveyssektorille. Hyvinvointialuejohtajat ja Hyvil ovat huolissaan valtion ylioptimistisista asiakasmaksukorotuksista, joissa korotusten vaikutukset ja hyvinvointialueiden rahoituksen leikkaukset toistuvasti yliarvioidaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin on tehty useampia merkittäviä korotuksia viime vuosina, ja maksut ovat Suomessa jo merkittäviä. Aiemmin tehtyjen korotuspäätösten toteutumisesta ei ole tehty vaikutusarviota tai seurantaa, vaikka hyvinvointialueiden rahoitusta on leikattu jo etukäteen. Asiakasmaksut kasvattavat luottotappiota Käytännössä hyvinvointialueille ei kerry asiakasmaksutuloa arvioituja määriä, koska yhä useamman asiakkaan kohdalla vuosittainen maksukatto täyttyy. Maksukaton ylittymisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun saakka. Edellisten vuosien merkittävät asiakasmaksukorotukset tulevat heijastumaan hyvinv
Kohti yläkoulua -messut järjestetään jo neljättä kertaa Hämeenlinnassa27.4.2026 13:43:42 EEST | Tiedote
Kuudesluokkalaiset tutustuvat messuilla yläkouluihin ja ikävaiheeseen liittyviin teemoihin. Tiedotteen lopussa on kutsu medialle.
Oma Hämeen suun terveydenhuollon kiireellinen ajanvaraus keskitetään yhteen numeroon 7.5.2026 alkaen27.4.2026 11:34:01 EEST | Tiedote
Ilta-, arkipyhä- ja viikonloppupäivystyksen erillinen ajanvarausnumero poistuu käytöstä.
