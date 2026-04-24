Kymenlaakson hyvinvointialueen tekstiviestiperuutusten ja kuulovammaisten tekstiviestilinjojen puhelinnumeroihin muutoksia
30.4.2026 10:24:33 EEST | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote
Uudet tekstiviestinumerot koskevat muun muassa terveysasemia ja suun terveydenhuoltoa. Numerot vaihtuvat kahdessa erässä 5.–6.5.2026.
Kymenlaakson hyvinvointialueella on laajalti käytössä ajanvarauksen peruminen tekstiviestillä. Osa puhelinnumeroista, joihin peruutuksia voi tehdä, muuttuu 5.–6.5.2026. Samassa yhteydessä vaihtuu myös terveysasemien ja suun terveydenhuollon kuulovammaisten tekstiviestilinjan puhelinnumerot.
Puhelinnumeroiden vaihtuminen liittyy Kymenlaakson hyvinvointialueen ajanvaraus- ja neuvontapalveluita tuottavan Kaiku24:n asiakaspalvelujärjestelmän vaihdokseen. Järjestelmän käyttöönoton aikana 5.–6.5.2026 hyvinvointialueen puhelin- ja chat-palveluissa voi esiintyä hetkellisiä viiveitä. Tästä syystä hyvinvointialue suosittelee asukkaita olemaan kiireettömissä asioissa yhteydessä loppuviikosta.
Päivystyksellisissä terveydenhuollon asioissa ollaan yhteydessä Päivystysapuun puhelimitse numeroon 116117 ympäri vuorokauden tai Oma Kymenlaakson Päivystysapu-chatissa joka päivä kello 8–20. Hätätilanteessa soitetaan 112.
Uudet puhelinnumerot 5.5.2026 kello 10 alkaen:
- Terveysasemien ajan peruminen tekstiviestillä p. 040 1810 961
- Neuvolan ajan peruminen tekstiviestillä p. 040 1813 053
- Kuulovammaisten terveysasemien tekstiviestipalvelu p. 040 1813 036.
Uudet puhelinnumerot 6.5.2026 kello 6.30 alkaen:
- Avokuntoutuksen ajan peruminen tekstiviestillä p. 040 1810 965
- Mielenterveys- ja päihdepalveluiden ajan peruminen tekstiviestillä p. 040 1813 026
- Suun terveydenhuollon ajan peruminen tekstiviestillä ja kuulovammaisten tekstiviestipalvelu p. 040 1813 046.
Tekstiviestiperuutuksen voi tehdä vuorokauden ympäri. Mikäli teet ajan peruutuksen tekstiviestillä vanhaan puhelinnumeroon, saat automaattiviestin numeron vaihtumisesta. Tällöin ajan peruminen tulee tehdä uudelleen uuteen puhelinnumeroon.
Muut Kymenlaakson hyvinvointialueen palvelunumerot säilyvät ennallaan, eikä niihin ole tulossa muutoksia. Ajantasaiset yhteystiedot löytyvät aina hyvinvointialueen verkkosivuilta.
Yhteyshenkilöt
Tanja Metsolaylihoitaja, vastaanottopalvelutKymenlaakson hyvinvointialuePuh:040 6491 005tanja.metsola@kymenhva.fi
Kymenlaakson hyvinvointialue
Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
Lue lisää julkaisijalta Kymenlaakson hyvinvointialue
Vastatulitekniikoista uutta osaamista maastopalojen hallintaan: pilottikoulutus toukokuussa24.4.2026 09:23:00 EEST | Tiedote
Kymenlaakson pelastuslaitos on mukana kehittämässä Suomeen uutta osaamisaluetta: maastopalojen vastatulitekniikoita. Vuosille 2025-2026 ajoittuva koulutushanke vastaa kasvavaan tarpeeseen kehittää tehokkaita ja turvallisia menetelmiä yleistyvien maastopalojen hallintaan.
Omalääkärimallin kokeilu käynnistyy Kymenlaaksossa syksyllä22.4.2026 08:45:39 EEST | Tiedote
Kymenlaakson hyvinvointialue tavoittelee omalääkärimalliin siirtymistä perusterveydenhuollossa. Omalääkärimallin valmistelua varten hyvinvointialue on hakenut valtakunnallista kehittämisrahoitusta.
Aluevaltuustossa 21.4.2026 tuottavuusohjelman keston lyhentäminen20.4.2026 09:01:00 EEST | Tiedote
Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu tiistaina 21.4.2026 kello 17. Kokousta voi seurata suorana hyvinvointialueen YouTube-kanavalla.
Keltakankaan neuvola ja lasten kuntoutus muuttavat toukokuussa15.4.2026 11:26:12 EEST | Tiedote
Palvelut muuttavat Keltakankaan terveysaseman yhteyteen ja aloittavat uusissa tiloissa 15.5.2026.
Työtoiminnan asiakkaiden kuljetuspalvelu jatkuu maksuttomana13.4.2026 12:22:02 EEST | Tiedote
Työtoiminnassa olevien henkilöiden työosuusrahan maksamiseen liittyvät muutokset tulivat voimaan Kymenlaakson hyvinvointialueella 1.4.2026 alkaen. Muutoksen yhteydessä työtoiminnassa oleville henkilöille on annettu virheellinen päätös, sillä muutos ei koske esimerkiksi kuljetuspalveluita. Työtoiminnan asiakkaiden kuljetukset jatkuvat normaalisti ja maksuttomina.
