Kymenlaakson hyvinvointialueen tekstiviestiperuutusten ja kuulovammaisten tekstiviestilinjojen puhelinnumeroihin muutoksia

30.4.2026 10:24:33 EEST | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote

Uudet tekstiviestinumerot koskevat muun muassa terveysasemia ja suun terveydenhuoltoa. Numerot vaihtuvat kahdessa erässä 5.–6.5.2026.

Kymenlaakson hyvinvointialueella on laajalti käytössä ajanvarauksen peruminen tekstiviestillä. Osa puhelinnumeroista, joihin peruutuksia voi tehdä, muuttuu 5.–6.5.2026. Samassa yhteydessä vaihtuu myös terveysasemien ja suun terveydenhuollon kuulovammaisten tekstiviestilinjan puhelinnumerot.

Puhelinnumeroiden vaihtuminen liittyy Kymenlaakson hyvinvointialueen ajanvaraus- ja neuvontapalveluita tuottavan Kaiku24:n asiakaspalvelujärjestelmän vaihdokseen. Järjestelmän käyttöönoton aikana 5.–6.5.2026 hyvinvointialueen puhelin- ja chat-palveluissa voi esiintyä hetkellisiä viiveitä. Tästä syystä hyvinvointialue suosittelee asukkaita olemaan kiireettömissä asioissa yhteydessä loppuviikosta.

Päivystyksellisissä terveydenhuollon asioissa ollaan yhteydessä Päivystysapuun puhelimitse numeroon 116117 ympäri vuorokauden tai Oma Kymenlaakson Päivystysapu-chatissa joka päivä kello 8–20. Hätätilanteessa soitetaan 112.

Uudet puhelinnumerot 5.5.2026 kello 10 alkaen:

  • Terveysasemien ajan peruminen tekstiviestillä p. 040 1810 961
  • Neuvolan ajan peruminen tekstiviestillä p. 040 1813 053
  • Kuulovammaisten terveysasemien tekstiviestipalvelu p. 040 1813 036.

Uudet puhelinnumerot 6.5.2026 kello 6.30 alkaen:

  • Avokuntoutuksen ajan peruminen tekstiviestillä p. 040 1810 965
  • Mielenterveys- ja päihdepalveluiden ajan peruminen tekstiviestillä p. 040 1813 026
  • Suun terveydenhuollon ajan peruminen tekstiviestillä ja kuulovammaisten tekstiviestipalvelu p. 040 1813 046.

Tekstiviestiperuutuksen voi tehdä vuorokauden ympäri. Mikäli teet ajan peruutuksen tekstiviestillä vanhaan puhelinnumeroon, saat automaattiviestin numeron vaihtumisesta. Tällöin ajan peruminen tulee tehdä uudelleen uuteen puhelinnumeroon.

Muut Kymenlaakson hyvinvointialueen palvelunumerot säilyvät ennallaan, eikä niihin ole tulossa muutoksia. Ajantasaiset yhteystiedot löytyvät aina hyvinvointialueen verkkosivuilta.

Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.

