Kokoomuksen Vestman: Perustuslain 10 §:n muutoksesta päättäminen voi SDP:n toiveen mukaisesti odottaa tiedustelulakien tuomista eduskuntaan syksyyn
29.4.2026 18:20:09 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Vestman ei näe estettä sille, että perustuslain 10 §:n muutoksesta päättäminen eduskunnan suuressa salissa odottaisi tavallisen lain tasolla säädettävien uusien tiedustelutoimivaltuuksien tuomista eduskuntaan. Tällöin kaikki lait voitaisiin käsitellä samanaikaisesti, kuten SDP lähetekeskustelussa keskiviikkona edellytti.
Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Vestman ei näe estettä sille, että perustuslain muuttamista koskeva perustuslakivaliokunnan mietintö tuotaisiin eduskunnan täysistunnon päätettäväksi vasta syksyllä, tarvittaessa samassa yhteydessä sotilas- ja siviilitiedustelulakien, sekä rikostiedustelusääntelyn muutoksen kanssa.
”SDP kertoi tänään lähetekeskustelussa syyksi vastustaa perustuslain kiireellistä muuttamista sen, ettei perustuslain muutoksen kanssa samanaikaisesti ole käsittelyssä niitä tavallisen lainsäädännön tasoisia lakeja, joilla varsinaisista uusista tiedustelutoimivaltuuksista säädettäisiin. Ei huolta. Perustuslakivaliokunta voi hyvin viivästyttää perustuslain muutosta koskevan mietinnön tuomista saliin ensi syksyyn siten, että lait saadaan SDP:n esittämän mukaisesti käsiteltäväksi samoihin aikoihin. Aloitamme käsittelyn kevätkaudella mutta voimme lykätä viimeistelyn syksylle”, kertoo Vestman.
”Kyse on Suomen turvallisuudesta ja Venäjän uhkaan vastaamisesta. Hyvä, että tähän suomalaisten turvallisuuden kannalta kriittiseen asiaan löytyisi näin parlamentaarinen tie eteenpäin. Perustuslain muutosta on tähänkin saakka valmisteltu laajalla parlamentaarisella yhteistyöllä”, Vestman jatkaa.
Vestman ihmettelee, että vasta tässä vaiheessa SDP nosti kynnyskysymykseksi perustuslain muutoksen ja tavallisten lakien käsittelemisen samanaikaisesti.
”Harmi, ettei tämä vaade ole aiemmin noussut esille – edes SDP:n kirjallisessa lausunnossa perustuslainmuutoksesta. Perustuslain muutosta on käsitelty parlamentaarisessa ryhmässä kuitenkin jo vuoden ajan. Mutta vielä ehdimme tähänkin toiveeseen vastata. Tärkeintä on Suomen turvallisuus, eikä asia saa prosessuaalisiin syihin kaatua”, Vestman toteaa.
Toinen seikka, jonka SDP:n edustajat nostivat lähetekeskustelussa esille, on huoli eduskuntavaalien läheisyydestä. Vestmanin mukaan aikataulu on sama kuin vuoden 2018 perustuslainmuutoksessa.
”Aikataulu ei nyt mitenkään poikkea siitä, kun Sipilän hallituskaudella sama perustuslain pykälä viimeksi muutettiin ja uusia tiedustelulakeja säädettiin. Tuolloin eduskunta hyväksyi perustuslain muutoksen vasta lokakuussa 2018 ja tavallisen lainsäädännön tasoiset tiedustelulait maaliskuussa 2019, huhtikuun 2019 vaalien kynnyksellä. Aiempi valtiopäiväkäytäntö tai perustuslakivaliokunnan käytäntö ei siten näyttäisi muodostavan ehdotonta estettä säätää lakeja tällä kaudella”, Vestman muistuttaa.
”Nyt on tärkeää antaa perustuslakivaliokunnalle työrauha. Tulemme arvioimaan turvallisuustilanteessa tapahtunutta perustavaa muutosta ja sen johdosta esitettyä perustuslain muutosta huolellisesti, kattavien asiantuntijakuulemisten kautta”, Vestman jatkaa.
Vestmanin mukaan perustuslain muutoksen osalta julkisuudessa on liikkunut paljon väärää tietoa.
”Perustuslain muutos ei mahdollista tiedustelua tavallisen suomalaisen lainkuuliaiseen elämään tai edes vähäisiin rikoksiin. Se ei mahdollista massavalvontaa. Se ei mahdollista mielivaltaista tiedustelua, vaan tiedustelutoimivaltuuksien käyttö pitää alistaa tuomioistuimen ennakkovalvontaan”, Vestman avaa.
”Kyse on siitä, ettei perustuslain kotirauhan suojaa pidä antaa vieraan vallan vihamieliselle vaikuttamiselle, sen sabotööreille tai agenteille”, Vestman päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heikki VestmanKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Timo Heinonen: Peruskoulun tavoitteita ei pidä laskea29.4.2026 15:30:07 EEST | Tiedote
Kun osaaminen heikkenee, ratkaisu ei voi olla vaatimustason alentaminen. Koulun tärkein tehtävä on oppiminen. Peruskoulu ei ole läpimenojärjestelmä, vaan paikka, jossa jokaisen lapsen tulee saada vahvat perustaidot, sekä kyky oppia uutta.
Kokoomuksen Satonen: Hallitus purkaa työllistymisen esteitä, jotta mahdollisimman moni suomalainen pääsee töihin29.4.2026 14:31:01 EEST | Tiedote
Kansanedustaja Arto Satonen pitää työsopimuslain joustavuuden lisäämistä tärkeänä erityisesti avoimien työpaikkojen lisäämisen näkökulmasta. Muutokset myös edistävät pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä.
Kokoomuksen ex-urheilijat Wallinheimo ja Kaunisto: Urheilijoiden eläke- ja tapaturmaturvaa korjataan28.4.2026 14:06:40 EEST | Tiedote
Osa urheilijoista on jäänyt ilman lakisääteistä eläketurvaa, koska sopivia vakuutuksia ei ole ollut markkinoilla saatavilla. Hallitus korjaa tilanteen avaamalla mahdollisuuden uusiin sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin ja lisäämällä urheilijoiden valinnanvapautta siinä, miten eläkesäästöjä voi nostaa ja käyttää.
Kokoomuksen Sarkomaa iloitsee: Häiritsevä tupakointi voidaan pian kieltää huoneistoissa ja parvekkeilla ilman raskasta byrokratiaa27.4.2026 12:35:27 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Sari Sarkomaa pitää erittäin tervetulleena tänään lausunnolle lähtenyttä lakiesitystä, jonka hyväksymisen myötä asuntoyhteisöt voisivat enemmistöpäätöksellä kieltää häiritsevän tupakoinnin huoneistossa, parvekkeella ja huoneistojen ulkotiloissa. Jatkossa lupaa ei enää tarvitsisi hakea kunnalta.
Kokoomuksen Sarkomaa: Kehysriihen päätöksillä tehtiin loikka eteenpäin senioreiden kuntoutuksen saatavuudelle ja toimintakyvyn ylläpitämiselle26.4.2026 14:39:53 EEST | Tiedote
Hallitus päätti kehysriihessä laajentaa 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilua fysioterapiaan sekä korottaa kotitalousvähennystä. Molemmat päätökset edistävät kuntoutuspalveluiden saatavuutta ja ikäihmisten kotona pärjäämistä. Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa on tyytyväinen päätöksiin.
