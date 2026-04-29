Kokoomuksen Vestman: Perustuslain 10 §:n muutoksesta päättäminen voi SDP:n toiveen mukaisesti odottaa tiedustelulakien tuomista eduskuntaan syksyyn

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Vestman ei näe estettä sille, että perustuslain muuttamista koskeva perustuslakivaliokunnan mietintö tuotaisiin eduskunnan täysistunnon päätettäväksi vasta syksyllä, tarvittaessa samassa yhteydessä sotilas- ja siviilitiedustelulakien, sekä rikostiedustelusääntelyn muutoksen kanssa.

”SDP kertoi tänään lähetekeskustelussa syyksi vastustaa perustuslain kiireellistä muuttamista sen, ettei perustuslain muutoksen kanssa samanaikaisesti ole käsittelyssä niitä tavallisen lainsäädännön tasoisia lakeja, joilla varsinaisista uusista tiedustelutoimivaltuuksista säädettäisiin. Ei huolta. Perustuslakivaliokunta voi hyvin viivästyttää perustuslain muutosta koskevan mietinnön tuomista saliin ensi syksyyn siten, että lait saadaan SDP:n esittämän mukaisesti käsiteltäväksi samoihin aikoihin. Aloitamme käsittelyn kevätkaudella mutta voimme lykätä viimeistelyn syksylle”, kertoo Vestman.

”Kyse on Suomen turvallisuudesta ja Venäjän uhkaan vastaamisesta. Hyvä, että tähän suomalaisten turvallisuuden kannalta kriittiseen asiaan löytyisi näin parlamentaarinen tie eteenpäin. Perustuslain muutosta on tähänkin saakka valmisteltu laajalla parlamentaarisella yhteistyöllä”, Vestman jatkaa.

Vestman ihmettelee, että vasta tässä vaiheessa SDP nosti kynnyskysymykseksi perustuslain muutoksen ja tavallisten lakien käsittelemisen samanaikaisesti.

”Harmi, ettei tämä vaade ole aiemmin noussut esille – edes SDP:n kirjallisessa lausunnossa perustuslainmuutoksesta. Perustuslain muutosta on käsitelty parlamentaarisessa ryhmässä kuitenkin jo vuoden ajan. Mutta vielä ehdimme tähänkin toiveeseen vastata. Tärkeintä on Suomen turvallisuus, eikä asia saa prosessuaalisiin syihin kaatua”, Vestman toteaa.

Toinen seikka, jonka SDP:n edustajat nostivat lähetekeskustelussa esille, on huoli eduskuntavaalien läheisyydestä. Vestmanin mukaan aikataulu on sama kuin vuoden 2018 perustuslainmuutoksessa.

”Aikataulu ei nyt mitenkään poikkea siitä, kun Sipilän hallituskaudella sama perustuslain pykälä viimeksi muutettiin ja uusia tiedustelulakeja säädettiin. Tuolloin eduskunta hyväksyi perustuslain muutoksen vasta lokakuussa 2018 ja tavallisen lainsäädännön tasoiset tiedustelulait maaliskuussa 2019, huhtikuun 2019 vaalien kynnyksellä. Aiempi valtiopäiväkäytäntö tai perustuslakivaliokunnan käytäntö ei siten näyttäisi muodostavan ehdotonta estettä säätää lakeja tällä kaudella”, Vestman muistuttaa.

”Nyt on tärkeää antaa perustuslakivaliokunnalle työrauha. Tulemme arvioimaan turvallisuustilanteessa tapahtunutta perustavaa muutosta ja sen johdosta esitettyä perustuslain muutosta huolellisesti, kattavien asiantuntijakuulemisten kautta”, Vestman jatkaa.

Vestmanin mukaan perustuslain muutoksen osalta julkisuudessa on liikkunut paljon väärää tietoa.

”Perustuslain muutos ei mahdollista tiedustelua tavallisen suomalaisen lainkuuliaiseen elämään tai edes vähäisiin rikoksiin. Se ei mahdollista massavalvontaa. Se ei mahdollista mielivaltaista tiedustelua, vaan tiedustelutoimivaltuuksien käyttö pitää alistaa tuomioistuimen ennakkovalvontaan”, Vestman avaa.

”Kyse on siitä, ettei perustuslain kotirauhan suojaa pidä antaa vieraan vallan vihamieliselle vaikuttamiselle, sen sabotööreille tai agenteille”, Vestman päättää.