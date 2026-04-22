Tympeät tytöt – Luokkakipuja -kirjalle jo neljäs palkinto
30.4.2026 08:15:00 EEST | Into Kustannus | Tiedote
Riina Tanskanen on saanut Tampereen kaupungin kirjallisuuspalkinnon sarjakuvateoksellaan Tympeät tytöt – Luokkakipuja (Into, 2025). Teos on aiemmin voittanut Tulenkantaja-palkinnon, Adlibris-palkinnon ja Yleisen Lehtimiesliiton Journalistipalkinnon, sekä ollut Sarjakuva-Finlandia-ehdokkaana.
Palkinnot jaettiin Tampereen Raatihuoneella keskiviikkona 29. huhtikuuta.
Palkintoperusteet:
"Riina Tanskasen Tympeät tytöt – Luokkakipuja sanoittaa täydellisesti syrjäseutujen rappiota. Tämä tyttöydestään ylpeän teoksen luokka-analyysin terävyyttä voi verrata laadukkaaseen akateemiseen tutkimukseen. Luokkakipuja on puhuttelevan samaistuttava ja se koskettaa lukijaansa monilla tasoilla sukupuoleen katsomatta."
Riina Tanskanen (s. 1998) on imatralais-tamperelainen sarjakuvapiirtäjä, kuvataiteilija, kirjailija ja yhteiskuntakriitikko. Hän on saanut tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon yhteiskunnallisen keskustelun avaamisesta ja tiedonvälityksestä sarjakuvan keinoin. Tanskanen äänestettiin Vuoden tamperelaiseksi 2026.
Tympeät tytöt – Luokkakipuja oli vuoden 2025 ylivoimaisesti myydyin sarjakuvateos Suomessa. Kirjan pohjalta on syntynyt myös museonäyttely ja näytelmä.
Into on itsenäinen kustantamo, joka julkaisee uutta avaavaa ja näkökulmia avartavaa laadukasta kirjallisuutta yksin ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa.
