Tympeät tytöt – Luokkakipuja -kirjalle jo neljäs palkinto

Teijo Pyykkönen ja Juha Hurme haastavat uutuuskirjassaan nykyisen urheilu- ja terveyspuheen 21.4.2026 08:06:02 EEST | Tiedote

Urheilumaailman läpikotaisin tuntevan Teijo Pyykkösen ja Finlandia-palkitun Juha Hurmeen teos Hiki ja hurmos on vastalause nykyiselle urheilu- ja terveyspuheelle, jossa on aina läsnä paremman tuloksen tai toimintakyvyn tavoittelu. Liikunta ja urheilu on harrastajilleen enemmän kulttuuria kuin terveyttä: ruumiin ja mielen seikkailuja arkihuolien ulottumattomissa. On aika palauttaa liikunta sen luontaisille laidunmaille eli osaksi minuuden kokemusta ja sivistyksen syventämistä.