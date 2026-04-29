Turussa ei ole ruotsinkielistä intervallihoitoa, iäkkäät ovat vaarassa jäädä ilman turvaa elämän hauraimmassa vaiheessa

Hyvinvointialueen linjausten mukaan lyhytaikainen ympärivuorokautinen hoito järjestetään omissa yksiköissä. Turussa tämä tarkoittaa Runosmäen vanhuskeskusta, Kurjenmäkikoteja ja Portsakotia. Käytännössä nämä ovat suomenkielisiä. Kaupungissa ei ole ruotsinkielistä intervallihoidon osastoa.

Lähimmät vaihtoehdot ovat Paraisilla ja Kemiönsaarella. Paikkoja on kuitenkin vähän. Tämä johtaa siihen, että moni ruotsinkielinen turkulainen sijoitetaan ympäristöön, jossa hän ei voi käyttää omaa kieltään.

– Kyse ei ole pienestä asiasta. Iäkkäälle ihmiselle, erityisesti muistisairaalle, kieli on ratkaiseva. Mahdollisuus ilmaista itseään ja tulla ymmärretyksi vaikuttaa turvallisuuteen, hoidon onnistumiseen ja oikeisiin arvioihin. Kun yhteinen kieli puuttuu, riski levottomuuteen, väärinymmärryksiin ja hoitovirheisiin kasvaa sanoo RKP:n Reijo Grönfors.

Suomen lainsäädäntö on selkeä. Jokaisella on oikeus käyttää omaa kieltään viranomaisasioinnissa. Sosiaali- ja terveyspalvelut on järjestettävä yhdenvertaisesti. Myös hyvinvointialueen oma strategia korostaa saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta. Tällä hetkellä nämä eivät toteudu ruotsinkielisten iäkkäiden kohdalla Turussa, vaikka noin 40 prosenttia alueen ruotsinkielisestä väestöstä asuu siellä.

Turussa on samalla olemassa ruotsinkielisiä hoitoyksiköitä, joita voitaisiin hyödyntää. Näitä palveluja ei kuitenkaan tällä hetkellä hankita, pääasiassa kustannussyistä. Tämä johtaa käytännössä kielelliseen eriarvoisuuteen, joka kohdistuu iäkkäisiin.

RKP:n valtuustoryhmä haluaa muuttaa tilanteen. Esitämme, että hyvinvointialue:

selvittää viipymättä, miten ruotsinkielinen intervallihoito voidaan järjestää Turussa

varmistaa riittävän määrän ruotsinkielisiä hoitopaikkoja

käyttää tarvittaessa ostopalveluja

huolehtii siitä, että palvelut toteutuvat kielellisesti yhdenvertaisesti lain ja strategian mukaisesti

Kun elämä käy hauraammaksi, kieli ei saa olla este. Kyse on turvallisuudesta, ihmisarvosta ja oikea-aikaisesta hoidosta.

Suomen ruotsalaisen kansanpuoluen valtuustoryhmä

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Reijo Grönfors

Puhelin: 040 5248953