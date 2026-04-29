Kokoomuksen Partanen: Lupaako Lindtman illan A-studiossa, että SDP ei kiristäisi yhdenkään suomalaisen työn verotusta?

”Pystyykö Lindtman lupaamaan tänään A-studiossa, että SDP ei ole valmis kiristämään yhdenkään suomalaisen työn verotusta, jos puolue olisi hallitusvastuussa, Partanen kysyy.



Partasen mukaan Lindtmanilta on saatava vastaus, sillä puolueen linja on ollut täysin epäselvä, eikä maan suurin oppositiopuolue voi piilotella tavoitteitaan.



”Työnteon tulee näkyä ihmisten palkkapussissa. Se lisää työtä, ihmisten ostovoimaa ja talouden toimeliaisuutta. Niitä asioita, joista kaikkien hyvinvointi rakennetaan. Ja Lindtmanille tiedoksi, kun työn verotusta kevennetään, se ei ole antamista. Se on vähemmän ottamista”, Partanen paaluttaa.



Orpon hallituskauden aikana työn verotusta on kevennetty merkittävästi. Yli miljardi euroa veronkevennyksistä on kohdennettu nimenomaan pieni- ja keskituloisille, muistuttaa Partanen. Partasen mukaan SDP:n linjattomuus talouspolitiikassa on hälyttävää.



”Yksikään SDP:n kansanedustajista ei ole kyennyt selventämään, että mitä puolue tarkoittaa "tavallisella palkansaajalla". SDP:ssä ei haluta tunnustaa sitä, että suurituloiset maksavat selvästi suurimman osan tuloveroista Suomessa. Yli 50 000 euroa vuodessa ansaitsevia on vain 20 prosenttia palkansaajista, mutta he maksavat yli 60 prosenttia tuloveroista. Onko Lindtman tosiaan valmis rankaisemaan näitä ihmisiä ja vaarantamaan tulevaisuuden hyvinvointipalvelut”, Partanen kysyy.



Partasen mukaan SDP:n puheenjohtajaa on haastettava voimakkaasti sammutetuin lyhdyin ajamisesta. Hän korostaa, että ensi vaalikaudella edessä voi olla peräti 11 miljardin euron sopeuttamisurakka.



”Jokaisella SDP:n varapuheenjohtajalla on aivan oma talouden linjansa, mutta kukaan ei tiedä, mitä linjaa Lindtman näistä tukee. Ensi vaalikaudella edessä on jopa 8-11 miljardin euron sopeutusurakka. Onko Lindtman todella on valmis heittämään yrittäjille märkää rättiä ja perumaan yhteisöveron keventämisen? Noin 800 miljoonaa maksava yhteisöveron kevennys on myyty Lindtmanin lupauksilla jo lukemattomia kertoja useisiin eri menokohteisiin, mistä siis loput? Tähän on illan A-studiossa saatava vastaus”, Partanen sanoo