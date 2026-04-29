Kokoomuksen Partanen: Lupaako Lindtman illan A-studiossa, että SDP ei kiristäisi yhdenkään suomalaisen työn verotusta?
29.4.2026 20:08:17 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen vaatii SDP:n puheenjohtaja Lindtmanilta tänään A-studiossa selkeää lupausta siitä, ettei SDP kiristäisi yhdenkään suomalaisen työn verotusta, jos se olisi hallituksessa. Partasen mukaan Lindtmanilta vaaditaan vastausta siihen, miten hän sopeuttaisi ensi hallituskaudella vaadittavat 8-11 miljardia euroa.
”Pystyykö Lindtman lupaamaan tänään A-studiossa, että SDP ei ole valmis kiristämään yhdenkään suomalaisen työn verotusta, jos puolue olisi hallitusvastuussa, Partanen kysyy.
Partasen mukaan Lindtmanilta on saatava vastaus, sillä puolueen linja on ollut täysin epäselvä, eikä maan suurin oppositiopuolue voi piilotella tavoitteitaan.
”Työnteon tulee näkyä ihmisten palkkapussissa. Se lisää työtä, ihmisten ostovoimaa ja talouden toimeliaisuutta. Niitä asioita, joista kaikkien hyvinvointi rakennetaan. Ja Lindtmanille tiedoksi, kun työn verotusta kevennetään, se ei ole antamista. Se on vähemmän ottamista”, Partanen paaluttaa.
Orpon hallituskauden aikana työn verotusta on kevennetty merkittävästi. Yli miljardi euroa veronkevennyksistä on kohdennettu nimenomaan pieni- ja keskituloisille, muistuttaa Partanen. Partasen mukaan SDP:n linjattomuus talouspolitiikassa on hälyttävää.
”Yksikään SDP:n kansanedustajista ei ole kyennyt selventämään, että mitä puolue tarkoittaa "tavallisella palkansaajalla". SDP:ssä ei haluta tunnustaa sitä, että suurituloiset maksavat selvästi suurimman osan tuloveroista Suomessa. Yli 50 000 euroa vuodessa ansaitsevia on vain 20 prosenttia palkansaajista, mutta he maksavat yli 60 prosenttia tuloveroista. Onko Lindtman tosiaan valmis rankaisemaan näitä ihmisiä ja vaarantamaan tulevaisuuden hyvinvointipalvelut”, Partanen kysyy.
Partasen mukaan SDP:n puheenjohtajaa on haastettava voimakkaasti sammutetuin lyhdyin ajamisesta. Hän korostaa, että ensi vaalikaudella edessä voi olla peräti 11 miljardin euron sopeuttamisurakka.
”Jokaisella SDP:n varapuheenjohtajalla on aivan oma talouden linjansa, mutta kukaan ei tiedä, mitä linjaa Lindtman näistä tukee. Ensi vaalikaudella edessä on jopa 8-11 miljardin euron sopeutusurakka. Onko Lindtman todella on valmis heittämään yrittäjille märkää rättiä ja perumaan yhteisöveron keventämisen? Noin 800 miljoonaa maksava yhteisöveron kevennys on myyty Lindtmanin lupauksilla jo lukemattomia kertoja useisiin eri menokohteisiin, mistä siis loput? Tähän on illan A-studiossa saatava vastaus”, Partanen sanoo
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Karoliina PartanenKansanedustaja, puolueen varapuheenjohtaja
Savo-Karjalan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme