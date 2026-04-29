Kutsu opposition yhteiseen tiedotustilaisuuteen
29.4.2026 21:00:13 EEST | SDP EDUSKUNTA | Kutsu
Tervetuloa opposition yhteiseen tiedotustilaisuuteen torstaina 30.4. klo 9.00 eduskunnan valtiosalissa.
Tilaisuuden aluksi oppositioryhmät jättävät hallitukselle yhteisen välikysymyksen (kuvausmahdollisuus jätettäessä).
Tämän jälkeen oppositiopuolueiden puheenjohtajat Antti Lindtman (sd.), Antti Kaikkonen (kesk.), Minja Koskela (vas.), Sofia Virta (vihr.), Harry Harkimo (liik.) sekä välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen (sd.) ovat median tavattavissa valtiosalissa.
Aika: Torstai 30.4. klo 9.00
Paikka: Valtiosali, Eduskunta
Yhteyshenkilöt
Emilia Tervonenviestinnän asiantuntija, eduskuntaryhmän puheenjohtajan viestintävastaavaPuh:050 552 0676emilia.tervonen@eduskunta.fi
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan oppositio pitää hallituksen toimintaa poikkeuksellisen pöyristyttävänä hyvinvointialueiden rahoituslain käsittelyn yhteydessä. Puhemiesneuvosto päätti äänestämällä eilen 28.4.2026, että hallituksen esitys hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 56/2026 vp) käsitellään mietintövaliokuntana sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Lausunnonantajiksi päätettiin hallintovaliokunta sekä perustuslakivaliokunta.
– Hallitus on haluton puuttumaan liikenteen ja maatalouden päästöihin ja hankaloittaa tuoreella lakiesityksellään aurinko- ja tuulivoiman rakentamista. Pahimmillaan hallitus edistää ilmastotavoitteiden vastaisia toimia ja hidastaa fossiilienergiasta irtautumista, sanoo ympäristövaliokunnan jäsen, kansanedustaja Johan Kvarnström (sd.).
SDP:n kansanedustaja, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varajäsen Juha Viitala pitää valiokunnassa tänään, 29.4.2026, hyväksyttyä määräaikaisten työsopimusten tekoa helpottavaa lakiesitystä selvänä jatkumona hallituksen työnantajia suosivalle yksipuoliselle työelämäpolitiikalle. Viitalan mukaan työelämän tasa-arvoa heikentävä esitys tulee hylätä eduskunnan täysistunnon käsittelyssä.
Vapun alla hallitus tuo työelämään esityksen, joka lisää raskaus- ja perhevapaasyrjintää ja heikentää naisten asemaa, arvioi SDP:n kansanedustaja ja Demarinaisten puheenjohtaja Helena Marttila. Hänen mukaansa lakimuutos ei lisää työllisyyttä, vaan kasvattaa epävarmuutta.
Hallituksen esitys määräaikaisten työsopimusten helpottamisesta jatkaa tuttua linjaa, jossa työllisyyttä pyritään parantamaan heikentämällä työntekijöiden asemaa, arvioi kansanedustaja Timo Suhonen (sd.). Hänen mukaansa useat asiantuntijat ovat jo varoittaneet, että esitys lisää ketjutusta ja syrjintää ilman todellisia työllisyysvaikutuksia.
