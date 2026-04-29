Kutsu opposition yhteiseen tiedotustilaisuuteen

29.4.2026 21:00:13 EEST | SDP EDUSKUNTA | Kutsu

Tervetuloa opposition yhteiseen tiedotustilaisuuteen torstaina 30.4. klo 9.00 eduskunnan valtiosalissa.

Tilaisuuden aluksi oppositioryhmät jättävät hallitukselle yhteisen välikysymyksen (kuvausmahdollisuus jätettäessä).

Tämän jälkeen oppositiopuolueiden puheenjohtajat Antti Lindtman (sd.), Antti Kaikkonen (kesk.), Minja Koskela (vas.), Sofia Virta (vihr.), Harry Harkimo (liik.) sekä välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen (sd.) ovat median tavattavissa valtiosalissa.

Aika: Torstai 30.4. klo 9.00

Paikka: Valtiosali, Eduskunta

Yhteyshenkilöt

Sote-valiokunnan edustajat: Hallitus käveli puhemiesneuvoston ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan yli – hyvinvointialueiden rahoitus kuuluu sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnölle29.4.2026 17:22:41 EEST | Tiedote

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan oppositio pitää hallituksen toimintaa poikkeuksellisen pöyristyttävänä hyvinvointialueiden rahoituslain käsittelyn yhteydessä. Puhemiesneuvosto päätti äänestämällä eilen 28.4.2026, että hallituksen esitys hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 56/2026 vp) käsitellään mietintövaliokuntana sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Lausunnonantajiksi päätettiin hallintovaliokunta sekä perustuslakivaliokunta.

SDP:n Juha Viitala: Työväenjuhlan alla hallitus heikentää jälleen palkansaajien asemaa29.4.2026 15:13:26 EEST | Tiedote

SDP:n kansanedustaja, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varajäsen Juha Viitala pitää valiokunnassa tänään, 29.4.2026, hyväksyttyä määräaikaisten työsopimusten tekoa helpottavaa lakiesitystä selvänä jatkumona hallituksen työnantajia suosivalle yksipuoliselle työelämäpolitiikalle. Viitalan mukaan työelämän tasa-arvoa heikentävä esitys tulee hylätä eduskunnan täysistunnon käsittelyssä.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye