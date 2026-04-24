Suomen Edward Vesterinen varattiin Kanadan CFL:n Global draftin neljäntenä pelaajana
29.4.2026 20:49:58 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote
Suomalaispuolustaja Edward Vesterinen on varattu Kanadan ammattilaisliiga Canadian Football League:n (CFL) kansainvälisten pelaajien draftissa neljäntenä pelaajana. Varausoikeuden käytti Winnipeg Blue Bombers ensimmäisellä kierroksella.
Vesterinen on ensimmäinen suomalaispelaaja, joka on varattu CFL:n global draftissa jo ensimmäisellä kierroksella. Aiempi suomalaisennätys oli Chris Mulumballa, jonka Hamilton Tiger-Cats varasi 2021 draftissa toisella kierroksella vuorolla 11.
Vesterinen pelasi yliopistouransa West Virginia Mountaineersin puolustuslinjassa. Hän jäi viime viikonlopun NFL-draftissa varaamatta, mutta sai aiemmin tällä viikolla kutsun Minnesota Vikingsin tulokasleirille. Leiri järjestetään 8.–11. toukokuuta, ja siellä Vesterinen pääsee antamaan näyttöjä seuran varaamien pelaajien rinnalla.
NFL draftissa varaamatta jääneenä Vesterinen voi vapaana agenttina valita uralleen sopivimman vaihtoehdon.
Kanadan CFL:ssä on pelannut aiemmin kaksi suomalaista. Laitahyökkääjä Kimi Linnainmaa edusti Toronto Argonautsia kaudella 2019. Mulumba puolestaan pelasi Tiger-Catsissa kolmen kauden ajan ja oli mukana myös sarjan mestaruusottelussa Grey Cupissa.
Janne VainioViestintäpäällikköPuh:+358 400400171Puh:+358 400400171janne.vainio@sajl.fi
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.
