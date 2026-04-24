KOVA: Suomen kohtuuhintaiset asuntotoimijat ovat Pohjoismaiden varautuneimpia
30.4.2026 05:30:00 EEST | KOVA ry | Tiedote
Suomen kohtuuhintaisen asumisen toimijat ovat Pohjoismaiden parhaiten varautuneita erilaisiin kriiseihin. Syksyllä 2025 toteutettu pohjoismainen varautumiskysely osoittaa, että Suomen valmiuden taso on muita Pohjoismaita korkeampi, ja Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n jäsenet toimivat vertailukohtana Pohjoismaiden kohtuuhintaiselle asuntosektorille. Suomessa kohtuuhintainen asuminen on kiinteä osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta, mutta kehittämistyötä tarvitaan edelleen erityisesti valmiussuunnitelmien laadinnassa ja asukasviestinnässä.
Pohjoismainen varautumiskysely toteutettiin syksyllä 2025 samansisältöisenä Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Islannissa. Sen tavoitteena oli tunnistaa keskeiset riskit, arvioida varautumisen tasoa ja tunnistaa ne alueet, joilla tarvitaan lisää ohjausta, tukea ja yhteistyötä. Islannin vastaukset edustavat yksittäisiä toimijoita ja kuvaavat pienen mittakaavan toimintaympäristön haasteita, eivätkä ne ole suoraan verrattavissa muihin maihin. Kyselyn toteutti Housing Nordic -järjestö, jonka jäsenenä Suomesta on KOVA.
Suomessa ja Ruotsissa varautuminen on keskimäärin parempaa kuin Norjassa ja Tanskassa. Selvin ero Suomen eduksi syntyy väestönsuojissa. Suomessa suurin osa vastaajista arvioi väestönsuojien olevan käyttövalmiita. Tämä heijastaa Suomen pitkää varautumisperinnettä ja selkeää lainsäädäntöä, joka on ohjannut kiinteistönomistajia systemaattiseen varautumiseen.
Varautuminen on vahvaa, mutta ei tasaista
Tulosten perusteella kaikissa Pohjoismaissa tietoisuus riskeistä on laajaa. Kyberuhat, sähkön, veden ja lämmön toimituskatkokset sekä äärimmäiset sateet ja muut sääilmiöt tunnistetaan merkittäviksi uhkiksi. Sen sijaan valmiuden taso ja käytännön toimenpiteet vaihtelevat merkittävästi maiden ja toimijoiden välillä. Erityisesti ilmastoriskeihin, kuten rankkasateisiin ja myrskyihin, varautuminen on vielä hajanaista, vaikka nämä riskit kasvavat nopeasti myös Suomessa.
- Tutkimuksen mukaan yksi heikoimmista lenkeistä on sosiaalinen varautuminen. Asukasviestintä on kaikissa Pohjoismaissa selvästi teknistä varautumista heikommalla tasolla. Asukkaille suunnattua konkreettista ohjeistusta kriisitilanteisiin annetaan niukasti, vaikka asuminen on kriiseissä keskeinen arjen turvatekijä. Suomen osalta asuntotoimijoiden tekemään vähäiseen tiedottamiseen voi vaikuttaa se, että Suomessa viranomaisilla on vahva rooli varautumisen kansalaisviestinnästä, KOVAn tekninen johtaja Jani Pakarinen arvioi.
Enemmistön mielestä kaikissa Pohjoismaissa yhteistyötä viranomaisten kanssa tulisi vahvistaa - tämä osoittaa vahvaa motivaatiota yhteiseen kriisinhallintaan. Tarve korostuu ennen kaikkea Tanskassa ja Norjassa, joissa yhteistyö on vähemmän muodollista. Asuntotoimijat toivovat erityisesti selkeämpää ja lainsäädännöllistä ohjausta, käytännön työkaluja ja materiaalia varautumisen suunnitteluun sekä koulutusta henkilöstölle ja hallinnoille.
- Kokonaisuutena selvitys vahvistaa käsitystä, että Suomen kohtuuhintaiset asuntotoimijat ovat vahvoja ja luotettavia toimijoita kriisitilanteissa. Jotta tämä etumatka säilyy, varautumista on kehitettävä systemaattisesti, laadittava valmiussuunnitelmat, syvennettävä yhteistyötä viranomaisten kanssa ja otettava asukkaat aiempaa vahvemmin mukaan varautumisen kokonaisuuteen, Pakarinen päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jani Pakarinentekninen johtajaKohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ryPuh:050 443 5077jani.pakarinen@kovary.fi
Tietoja julkaisijasta
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimialajärjestö, joka toimii jäsentensä edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. KOVAn jäsenet omistavat normaaleja vuokra-asuntoja, erityisryhmien vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja.
KOVAlla on 140 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä lähes 350 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu yli 500 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat noin 150 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 85 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista, noin 70 prosenttia kaikista rajoituksenalaista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista ja noin 85 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa.
KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme