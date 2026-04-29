Tervakosken terveysaseman toiminta palautuu normaaliksi syksyllä – lääkärivastaanotto laajenee 1.9. alkaen
30.4.2026 09:58:08 EEST | Oma Häme | Tiedote
Toiminta on ollut supistettua elokuusta 2025 lähtien lääkäritilanteen vuoksi.
Lääkäri- ja hoitajavastaanotot laajenevat syksyllä Tervakosken terveysasemalla. 1. syyskuuta alkaen terveysasema on avoinna viitenä päivänä viikossa. Toiminnan laajennus on mahdollista onnistuneiden lääkärirekrytointien ansiosta.
Perusterveydenhuollon avopalveluiden toiminta on ollut supistettua Tervakoskella elokuusta 2025 lähtien haastavan lääkäritilanteen vuoksi. Tänä aikana terveysasemalla on tarjottu kiireettömiä vastaanottopalveluja tiistaisin ja torstaisin.
Syyskuun alusta vastaanottopalveluihin sisältyy sekä kiireetöntä että kiireellistä hoitoa. Terveysasema on avoinna maanantaista torstaihin klo 8–15.30 ja perjantaisin klo 8–15. Tervakosken terveysaseman tiimin puhelinnumero on 03 629 6604. Kiireettömän hoidon Ensilinjan puhelinnumero on 03 629 6630.
Jos sinulla on hoitosuhde ja nimetty omahoitaja tai omalääkäri, niin soita tiiminumeroon. Jos olet yhteydessä ensimmäistä kertaa tai asiasi on muuten uusi, niin ota yhteys Kiireettömän hoidon Ensilinjaan.
Lisätiedot medialle:
apulaisylilääkäri Tuure Tomminen
tuure.tomminen@omahame.fi
p. 050 509 1205
palvelualueylilääkäri Suvi Hämäläinen
suvi.hamalainen@omahame.fi
p. 050 591 7162
