S-Pankin metsärahasto myy 6 500 hehtaarin metsäportfolion CapMan Natural Capitalille

Kauppa on linjassa S‑Pankki Metsä Erikoissijoitusrahaston sijoitusstrategian kanssa ja tukee rahaston hallittua kehittämistä. S‑Pankille on tärkeää, että rahaston omistuksesta siirtyvät metsäalueet jatkavat ammattimaisessa ja vastuullisessa omistuksessa.

”Kaupantekoprosessi CapMan Natural Capitalin kanssa eteni erittäin sujuvasti ja rakentavassa hengessä. S‑Pankki Metsä Erikoissijoitusrahastolle on tärkeää, että kohteet siirtyvät osaavaan ja vastuulliseen omistukseen, joka kehittää metsäomaisuutta ammattimaisesti ja pitkäjänteisesti. Kauppa tukee rahaston sijoitusstrategiaa ja kokonaisuuden hallittua kehittämistä”, sanoo S‑Pankki Metsä Erikoissijoitusrahaston rahastonhoitaja Timo Hakulinen.

Ostajana toimiva CapMan Natural Capital on luontovaroihin erikoistunut varainhoitaja, ja hankittu metsäportfolio tukee sen CapMan Dasos European Forest Fund IV ‑rahaston sijoitusstrategiaa. Rahaston tavoitteena on pitkän aikavälin arvonluonti aktiivisen ja kestävän metsänhoidon keinoin sekä mitattavien ilmasto‑ ja luontohyötyjen tuottaminen.

”Haluamme kiittää S‑Pankkia sujuvasta kaupantekoprosessista. On hienoa päästä jatkamaan ammattimaisesti hoidetun metsäportfolion aktiivista kehittämistä ja arvonluontia”, toteaa CapMan Natural Capitalin partneri Sami Veijalainen.

