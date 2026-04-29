S-Pankin metsärahasto myy 6 500 hehtaarin metsäportfolion CapMan Natural Capitalille
30.4.2026 08:00:00 EEST | S-Pankki Oyj | Tiedote
S‑Pankki Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoima S‑Pankki Metsä Erikoissijoitusrahasto on myynyt noin 6 500 hehtaarin metsäportfolion Suomesta CapMan Natural Capitalin hallinnoimalle CapMan Dasos European Forest Fund IV ‑metsärahastolle. Kaupan kohteena olevat metsät sijaitsevat Kainuun ja Pohjois‑Karjalan maakunnissa.
Kauppa on linjassa S‑Pankki Metsä Erikoissijoitusrahaston sijoitusstrategian kanssa ja tukee rahaston hallittua kehittämistä. S‑Pankille on tärkeää, että rahaston omistuksesta siirtyvät metsäalueet jatkavat ammattimaisessa ja vastuullisessa omistuksessa.
”Kaupantekoprosessi CapMan Natural Capitalin kanssa eteni erittäin sujuvasti ja rakentavassa hengessä. S‑Pankki Metsä Erikoissijoitusrahastolle on tärkeää, että kohteet siirtyvät osaavaan ja vastuulliseen omistukseen, joka kehittää metsäomaisuutta ammattimaisesti ja pitkäjänteisesti. Kauppa tukee rahaston sijoitusstrategiaa ja kokonaisuuden hallittua kehittämistä”, sanoo S‑Pankki Metsä Erikoissijoitusrahaston rahastonhoitaja Timo Hakulinen.
Ostajana toimiva CapMan Natural Capital on luontovaroihin erikoistunut varainhoitaja, ja hankittu metsäportfolio tukee sen CapMan Dasos European Forest Fund IV ‑rahaston sijoitusstrategiaa. Rahaston tavoitteena on pitkän aikavälin arvonluonti aktiivisen ja kestävän metsänhoidon keinoin sekä mitattavien ilmasto‑ ja luontohyötyjen tuottaminen.
”Haluamme kiittää S‑Pankkia sujuvasta kaupantekoprosessista. On hienoa päästä jatkamaan ammattimaisesti hoidetun metsäportfolion aktiivista kehittämistä ja arvonluontia”, toteaa CapMan Natural Capitalin partneri Sami Veijalainen.
S-Pankki on kotimainen pankki ja osa S-ryhmää. Olemme olemassa siksi, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan huomiseen. Meillä on yli kolme miljoonaa asiakasta ja tunnemme asiakkaidemme arjen. Tuomme siihen helppoutta ja hyötyä muun muassa helppokäyttöisten digitaalisten palveluidemme avulla. Täyden palvelun pankkina olemme tukena elämän pienissä ja suurissa käännekohdissa. s-pankki.fi
Lue lisää julkaisijalta S-Pankki Oyj
S-Pankki lanseeraa uuden kestävää työelämää edistävän rahaston29.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
S-Pankki tuo markkinoille uuden vaikuttavuusrahaston. S-Pankki Social Finance I Ky - Kestävä työelämä -rahasto rahoittaa tulosperusteisesti toteutettavia ohjelmia koulutukseen, työllisyyteen ja työurien pidentämiseen liittyen. Vaikuttavuusrahastojen avulla ratkotaan tärkeitä yhteiskunnallisia ongelmia yksityisillä varoilla. S-Pankki on vaikuttavuussijoitusten edelläkävijä Pohjoismaissa.
S Pankin High Yield -rahastolle jälleen Lipper-palkinto Pohjoismaiden parhaana28.4.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
S‑Pankki High Yield Eurooppa Korko -sijoitusrahasto on saanut jälleen arvostetun LSEG Lipper Fund Awards Nordics ‑palkinnon. Rahasto palkittiin Pohjoismaiden parhaana eurooppalaisiin high yield ‑lainoihin sijoittavana rahastona viiden vuoden tarkastelujaksolla. Kyseessä on jo viides Lipper‑tunnustus rahastolle.
S-Bankens utredning: Antalet arvstvister minskade för andra året i rad – god planering förebygger familjegräl28.4.2026 06:30:00 EEST | Pressmeddelande
Antalet arvstvister i Finland minskade för andra året i rad, men förändringen är fortfarande blygsam. Samtidigt får allt fler finländare arv, och värdet på enskilda arv ökar. Enligt S-Banken Privates utredning är arvstvister ett segt fenomen som påverkas av ökad förmögenhet och bristfälligt förutseende.
S-Pankin selvitys: Perintöriitojen määrä laski toista vuotta putkeen – hyvä suunnittelu ehkäisee perheriitoja28.4.2026 06:30:00 EEST | Tiedote
Perintöriitojen määrä Suomessa laski toista vuotta peräkkäin, mutta muutos on edelleen maltillinen. Samaan aikaan yhä useampi suomalainen saa perintöä ja yksittäisten perintöjen arvo kasvaa. S-Pankki Privaten selvityksen mukaan perintöriidat ovat sitkeä ilmiö, johon vaikuttavat varallisuuden kasvu ja puutteellinen ennakointi.
Euroopan keskuspankin korkokokouksen 30.4.2026 ennakko – vielä ei ole EKP:n koronnoston aika27.4.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Euroopan keskuspankin (EKP) seuraava korkopäätös saadaan vapunaattona. Lähi-idän konfliktin aiheuttama energiahintojen nousu on tuonut koronnostot vahvasti pöydälle. Korkojen nostaminen vaatisi kuitenkin sitä, että energiahintojen nousu alkaa välittyä laaja-alaisesti myös muihin hintoihin. Tästä ei toistaiseksi ole niin vakuuttavia merkkejä, että EKP päättäisi nostaa korkojaan jo tulevassa kokouksessaan. S-Pankki arvioi hintapaineiden voimistuvan lähikuukausina, ja odottaa siten EKP:ltä edelleen koronnostoa kesäkuun kokouksessa.
