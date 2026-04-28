Veikkaus Oy

Vikinglotosta Suomeen kaksi suurvoittoa

29.4.2026 22:23:25 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Vikinglotossa ei löytynyt täysosumia, joten ensi keskiviikkona potissa on jo noin 13 miljoonaa euroa.

Vikingloton värikkäät pallot pyörivät arvontakoneessa.
Vikingloton arvonta käynnissä Norjan Hamarissa.

Vikingloton kierroksen 18/2026 oikea rivi on 2, 8, 28, 36, 41 ja 44. Vikingnumero on 1 ja plusnumeroksi arvottiin 24.

Arvonnassa ei löytynyt osumia kahdesta ylimmästä voittoluokasta.

5+1-tuloksia löytyi maastamme kaksi kappaletta ja voittosummaksi tällä tuloksella tuli 46 565,10 euroa. Nämä voitot menivät nettipelaajille Kokkolaan ja Vantaalle.

Tämän illan Milli ei antanut päävoittoja, mutta pienempiä voittoja löytyi 18 057 kappaletta. Illan oikea rivi on 2, 7, 10, 26, 34, 39 ja lisänumero 33.

Jokeri antoi tämän illan voittoriviksi 8 0 5 7 2 8 3. Kahdesta ylimmästä voittoluokasta ei löytynyt osumia.

Keskiviikon Lomatonnin oikea voittorivi on Dubai 40. Lomatonneja lähti jakoon viisi kappaletta.

Veikkaus, vikinglotto, jokeri, lomatonni, milli

Vikingloton värikkäät pallot pyörivät arvontakoneessa.
Vikingloton arvonta käynnissä Norjan Hamarissa.
