Kotitaloudet tekivät aktiivisesti määräaikaistalletuksia maaliskuussa 2026
30.4.2026 10:00:00 EEST | Suomen Pankki | Tiedote
Kotitalouksien talletuksista aiempaa suurempi osa oli määräaikaistalletuksia maaliskuussa 2026. Pankit maksavat määräaikaistalletuksille korkeampaa korkoa kuin tavallisille käyttötileille. Yli puolet kotitalouksien uusista määräaikaistalletuksista tehtiin 3–12 kuukauden ajaksi.
Suomalaiset kotitaloudet tekivät maaliskuussa 2026 uusia määräaikaisia talletussopimuksia 1,5 mrd. euron edestä, mikä on noin 248 milj. euroa enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Uusissa sopimuksissa keskikorko oli 2,39 %. Uusien sopimusten keskikorko laski alle 0,1 prosenttiyksikköä vuoden 2025 maaliskuusta.
Uusista määräaikaisista talletussopimuksista 91 % tehtiin alle vuoden ajaksi maaliskuussa 2026. Kaikista uusista sopimuksista yli puolet sovittiin 3–12 kuukauden ajaksi ja 19 % 1–3 kuukauden ajaksi. Lyhyempien eli alle kuukauden mittaisten sopimusten osuus oli 12 % maaliskuussa. Vain 9 % sopimuksista oli yli vuoden mittaisia1. Näissä uusissa sopimuksissa lyhyempiaikaisille talletuksille maksettiin keskimäärin pienempää korkoa kuin pidempiaikaisille talletuksille. Esimerkiksi 3–12 kuukauden mittaisten sopimusten keskikorko oli 2,61 % ja lyhyimpien, alle kuukauden mittaisten sopimusten 1,64 %.
Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli maaliskuun 2026 lopussa 115,9 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,80 %. Kannasta yön yli ‑talletuksia oli 70,3 mrd. euroa. Kotitalouksien määräaikaistalletusten kanta oli maaliskuussa 16,3 mrd. euroa, mikä on 1,4 mrd. enemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Määräaikaistalletusten osuus kaikista kotitalouksien talletuksista oli 14,1 %, kun vielä vuosi sitten osuus oli 13,3 %. Määräaikaistalletuksille on maksettu viime vuosina korkeampaa korkoa kuin käyttötileille, kun markkinakorot ovat nousseet. Määräaikaistalletusten kannan keskikorko oli maaliskuussa 1,96 %, joka on 1,59 prosenttiyksikköä korkeampi kuin käyttötilien talletusten keskikorko.
Lainat
Suomalaiset kotitaloudet nostivat maaliskuussa 2026 uusia asuntolainoja 1,2 mrd. euron edestä, mikä on saman verran kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Uusista nostetuista asuntolainoista sijoitusasuntolainoja oli 120 milj. euroa. Uusien asuntolainojen keskikorko nousi helmikuusta ja oli 3,03 % maaliskuussa. Asuntolainakanta oli maaliskuun 2026 lopussa 105,4 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu −0,1 %. Sijoitusasuntolainoja oli 9,1 mrd. euroa asuntolainakannasta. Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli maaliskuun lopussa kulutusluottoja 17,3 mrd. euroa ja muita lainoja 17,8 mrd. euroa.
Suomalaiset yritykset nostivat uusia lainoja2 maaliskuussa 2,2 mrd. euron edestä, ja niistä asuntoyhteisölainoja oli 500 milj. euroa. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko nousi helmikuusta ja oli 3,87 %. Suomalaisille yrityksille myönnettyjen lainojen kanta oli maaliskuun lopussa 109,0 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 46,0 mrd. euroa.
Lisätietoa antavat
- Usva Topo, puh. 09 183 2056, sähköposti: usva.topo(at)bof.fi,
- Pauli Korhonen, puh. 09 183 2280, sähköposti: pauli.korhonen(at)bof.fi.
Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 2.6.2026 klo 10.
Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/.
Tilastoluvut ovat saatavilla myös rajapinnan kautta Suomen Pankin avoimen datan portaalista. Lisätietoa osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/avoin-data/.
---
1 Ml. kotitalouksien ASP-talletukset.
2 Pl. tili- ja korttiluotot.
Suomen Pankki
Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.
