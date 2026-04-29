Vettä voi käyttää taas normaalisti Pohjois-Espoon alueella
30.4.2026 07:51:06 EEST | HSY | Tiedote
Terveydensuojeluviranomainen on purkanut keittokehotuksen Pohjois-Espoon alueella 30.4.2026 klo 7.30. Vesinäytteet ovat puhtaat, joten vettä voi jälleen käyttää normaalisti.
Keittokehotuksen purku koskee seuraavia alueita: Juvanmalmi, Kalajärvi, Lahnus, Luukki, Korpilampi, Niittymäki, Odilampi, Perusmäki, Pirttimäki ja Punametsä.
Vedenkeittokehotuksen syynä oli vedenjakeluhäiriö, joka aiheutui, kun kaivinkoneen kauha rikkoi vesijohdon HSY:n urakoitsijan työmaalla Juvanmalmilla. Vedenpaineen alentuman vuoksi vedenkeittokehotus asetettiin varotoimenpiteenä.
Talousveden käyttökatkoksen kestäessä yli 12 tuntia hyvitetään se asiakkaalle vesihuoltolain ja HSY:n vesihuollon yleisten toimitusehtojen mukaisesti. Hyvitys yli 12 tunnin keskeytyksestä ja siihen rinnastuvasta laatuvirheestä huomioidaan myöhemmin kiinteistön vesilaskussa, joten erillistä hakemusta ei tarvitse toimittaa HSY:lle.
Lisätietoa: www.hsy.fi/vesikatkot
Yhteystiedot medialle:
Osastonjohtaja Veli-Pekka Vuorilehto ja talousvesivalvonta@espoo.fi
Veli-Pekka Vuorilehto, Osastonjohtaja, HSY
Tuotamme HSY:ssä kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä.
