SDP:n Joona Räsänen: Kokoomuksen kannattanee kysellä seuraavan kerran muiden vaihtoehtojen perään vasta, kun esittää itse edes yhden konkreettisen ehdotuksen
30.4.2026 08:24:28 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo väittelivät talouspolitiikasta keskiviikkona Ylen A-studiossa. Keskustelussa pääministeri Orpo penäsi SDP:n ratkaisuja julkisen talouden vahvistamiseksi tulevalla vaalikaudella.
-Pääministeri Petteri Orpo arvosteli SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin esittämiä ratkaisuja julkisen talouden vahvistamiseksi toteamalla, että ”Te korjaatte soutuvenettä, kun pitäisi korjata valtamerilaivaa.”. Pääministerin omat konkreettiset esitykset jäivät kuitenkin kumiveneen korjauspaikan tasolle, hämmästelee SDP:n Joona Räsänen
-Kun hallituksen velkaantumisvauhtia katsoo, niin epäilen, että Pääministeri Orposta on todella tullut velkaantumisen salarakas. Puhetta kyllä riittää, mutta yksikään pääministeri ennen häntä ei ole jättänyt näin jäätävää velkamälliä seuraavan hallituksen riesaksi, Räsänen jatkaa.
-Emme ole vieläkään kuulleet kokoomukselta yhtäkään konkreettista esitystä tulevan vaalikauden taloushaasteiden ratkaisemiseksi, vaikka he niitä vaativat muilta päivittäin. Voisimme nyt sopia, että kokoomus kyselee seuraavan kerran muiden vaihtoehtoja, kun pystyy itse sanomaan edes yhden konkreettisen keinon julkisen talouden vahvistamiseksi tulevalla vaalikaudella, Räsänen päättää.
Yhteyshenkilöt
Joona RäsänenKansanedustajaPuh:050 547 5590joona.rasanen@eduskunta.fi
