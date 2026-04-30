SDP:n Joona Räsänen: Kokoomuksen kannattanee kysellä seuraavan kerran muiden vaihtoehtojen perään vasta, kun esittää itse edes yhden konkreettisen ehdotuksen

SDP:n Johan Kvarnström: Hallituksella on ilmastopolitiikassa suunta hukassa 29.4.2026 16:01:09 EEST | Tiedote

– Hallitus on haluton puuttumaan liikenteen ja maatalouden päästöihin ja hankaloittaa tuoreella lakiesityksellään aurinko- ja tuulivoiman rakentamista. Pahimmillaan hallitus edistää ilmastotavoitteiden vastaisia toimia ja hidastaa fossiilienergiasta irtautumista, sanoo ympäristövaliokunnan jäsen, kansanedustaja Johan Kvarnström (sd.).