Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Räjähtävä startti vuodelle – bruttokansantuotteen ennakollinen luku ylitti odotukset
30.4.2026 08:46:30 EEST | Keskuskauppakamari | Tiedote
Tilastokeskus julkisti tänään Suomen kokonaistuotannon suhdannekuvaajan maaliskuulta. Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan kiinnostavampaa on kuitenkin se, että samalla saatiin ennakollinen arvio vuoden 2026 ensimmäisen neljänneksen bruttokansantuotteen kehityksestä. ”Näyttää siltä, että viime vuosi oli vasta alkusoittoa, ja kasvu on vauhdittunut tämän vuoden puolella enemmän kuin kukaan uskalsi unelmoida”, sanoo Appelqvist.
Tilastokeskus ennakoi bruttokansantuotteen kasvaneen jopa 0,9 prosenttia suhteessa edelliseen neljännekseen. Vuositasolla bruttokansantuote olisi ennakollisen arvion mukaan 1,3 prosenttia vuotta edeltävää tasoa korkeammalla.
”Viime vuoden päätteeksi Suomen talous kääntyi vihdoin loivaan kasvuun. Tämä vuosi käynnistyi myös erittäin lupaavasti. Toki täytyy olla hieman tylsä ja muistuttaa lukujen olevan vasta ennakollisia”, sanoo Appelqvist.
Suomen bruttokansantuote kehittyi kituliaasti viime vuoden kolmena ensimmäisenä neljänneksenä, mutta vuoden päätteeksi asetelma alkoi kääntyä lupaavammaksi ja nähtiin jo pientä nousua.
”Iranin konfliktin synnyttämä energiasokki on heikentänyt suhdannenäkymiä keväällä. Kriisiin on kuitenkin lähdetty hyvästä tilanteesta käsin. Nyt täytyy vain pitää sormet ristissä ja toivoa, ettei lopulta käynnistynyt kasvu katkea heti alkuunsa”, toteaa Appelqvist.
Tuorein kokonaistuotannon lukema maaliskuulta ei ollut erityisen vahva, vaan tuotanto supistui suhteessa helmikuuhun. Appelqvistin mukaan kuukausitasolla kokonaistuotanto kuitenkin vaihtelee kohtalaisen paljon, ja luvut tarkentuvat myöhemmin.
”Myös helmikuuta koskeva julkistus oli alun perin heikko, mutta tänään sitä korjattiin tuntuvasti ylöspäin”, sanoo Appeqlvist.
Tilastokeskus julkisti tänään myös niin sanotun yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin huhtikuulta. Euroopan unionin tilastovirasto Eurostat käyttää sitä inflaation mittaamiseen. Yleiseurooppalaisen standardin mukainen inflaatio oli Suomessa huhtikuussa 2,3 prosenttia.
”Alkuvuoden arvioita korkeampi inflaatio ja nousevat korot leikkaavat osan kuluvalle vuodelle ennakoidusta kulutuskysynnän varaan rakentuvasta elpymisestä. Inflaation lähtötaso on silti niin alhainen, että ostovoiman kohenemiselle on edelleen tilaa”, sanoo Appelqvist.
Yhteyshenkilöt
Jukka AppelqvistPääekonomistiPuh:044 263 1051jukka.appelqvist@chamber.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme