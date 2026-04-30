Vasemmistoliitto

Kansanedustajat ja mepit: Ulkoministeri Valtosen on vaadittava Israelia vapauttamaan kaapattu suomalainen

30.4.2026 09:49:52 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote

Jaa

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ja europarlamentaarikot vetoavat ulkoministeri Valtoseen, jotta Suomen ulkoministeriö selvittää Gazaan pyrkineen avustuslaivueen ja aktivistien tilanteen ja puuttuu asiaan. Mukana on myös suomalaisia.

Global Sumud Flotillan järjestäjät ovat raportoineet, että viime yönä Israelin armeija on kaapannut laivueen aluksia kansainvälisillä vesillä. Aluksissa on mukana myös suomalaisia aktivisteja, jotka on ilmeisesti pidätetty. Avustuslaivat olivat lähellä Kreikkaa, vielä kahden viikon matkan päässä Gazasta.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Lohikoski vaatii, että suomalaisten aktivistien turvallisuus ja Global Sumud Flotillan oikeus viedä avustustarvikkeita Gazaan on turvattava.

– Israelin saartamaan Gazaan matkalla olleiden Global Sumud Flotilla -avustussaattueen pysäytetyillä laivoilla kiinniotettujen joukossa on myös suomalaisia. Tämänhetkisten tietojen mukaan ainakin Alex Oksanen on ilmoitettu kaapatuksi laivalta. Suomen ulkoministeriön on vaadittava Israelia vapauttamaan avustusaktivistit, Lohikoski sanoo.

Israelin asevoimien joukot ovat nousseet viime yönä Global Sumud Flotillan alukselle, jonka lastina on muun muassa lääkintäapua ja elintarvikkeita Gazaan. Matkan tarkoituksena on ollut murtaa pitkään jatkunut Gazan saarto ja kiinnittää kansainvälisen yhteisön huomio Israelin harjoittamaan kansanmurhaan Gazassa.

Europarlamentaarikko Jussi Saramo muistuttaa, että YK:n asiantuntijoiden mukaan Gazan kansalla on oikeus saada apua omien aluevesiensä kautta myös miehityksen aikana, ja laivueella on oikeus vapaaseen kulkuun kansainvälisillä vesillä.

– Suomen ulkoministeriön on vaadittava Israelia noudattamaan kansainvälistä oikeutta Freedom Floatilla Coalitionin aluksen kohdalla, Saramo sanoo.

Saramo vaatii Israelia pidättäytymään kaikesta väkivallasta vapaaehtoisia kohtaan ja vapauttamaan heidät.

– Maailma ei voi katsoa vierestä, kun Israel uhmaa rohkeita vapaaehtoisia, jotka haluavat auttaa sietämättömissä olosuhteissa eläviä gazalaisia, Saramo sanoo.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye