Kansanedustajat ja mepit: Ulkoministeri Valtosen on vaadittava Israelia vapauttamaan kaapattu suomalainen
30.4.2026 09:49:52 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ja europarlamentaarikot vetoavat ulkoministeri Valtoseen, jotta Suomen ulkoministeriö selvittää Gazaan pyrkineen avustuslaivueen ja aktivistien tilanteen ja puuttuu asiaan. Mukana on myös suomalaisia.
Global Sumud Flotillan järjestäjät ovat raportoineet, että viime yönä Israelin armeija on kaapannut laivueen aluksia kansainvälisillä vesillä. Aluksissa on mukana myös suomalaisia aktivisteja, jotka on ilmeisesti pidätetty. Avustuslaivat olivat lähellä Kreikkaa, vielä kahden viikon matkan päässä Gazasta.
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Lohikoski vaatii, että suomalaisten aktivistien turvallisuus ja Global Sumud Flotillan oikeus viedä avustustarvikkeita Gazaan on turvattava.
– Israelin saartamaan Gazaan matkalla olleiden Global Sumud Flotilla -avustussaattueen pysäytetyillä laivoilla kiinniotettujen joukossa on myös suomalaisia. Tämänhetkisten tietojen mukaan ainakin Alex Oksanen on ilmoitettu kaapatuksi laivalta. Suomen ulkoministeriön on vaadittava Israelia vapauttamaan avustusaktivistit, Lohikoski sanoo.
Israelin asevoimien joukot ovat nousseet viime yönä Global Sumud Flotillan alukselle, jonka lastina on muun muassa lääkintäapua ja elintarvikkeita Gazaan. Matkan tarkoituksena on ollut murtaa pitkään jatkunut Gazan saarto ja kiinnittää kansainvälisen yhteisön huomio Israelin harjoittamaan kansanmurhaan Gazassa.
Europarlamentaarikko Jussi Saramo muistuttaa, että YK:n asiantuntijoiden mukaan Gazan kansalla on oikeus saada apua omien aluevesiensä kautta myös miehityksen aikana, ja laivueella on oikeus vapaaseen kulkuun kansainvälisillä vesillä.
– Suomen ulkoministeriön on vaadittava Israelia noudattamaan kansainvälistä oikeutta Freedom Floatilla Coalitionin aluksen kohdalla, Saramo sanoo.
Saramo vaatii Israelia pidättäytymään kaikesta väkivallasta vapaaehtoisia kohtaan ja vapauttamaan heidät.
– Maailma ei voi katsoa vierestä, kun Israel uhmaa rohkeita vapaaehtoisia, jotka haluavat auttaa sietämättömissä olosuhteissa eläviä gazalaisia, Saramo sanoo.
Yhteyshenkilöt
Pia LohikoskikansanedustajaPuh:050 362 9496pia.lohikoski@eduskunta.fi
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Minja Koskela: Hallituksen talouspolitiikka on epäonnistunut — Orpon on erottava30.4.2026 09:16:56 EEST | Tiedote
Vasemmistoliitto on jättänyt yhdessä muun opposition kanssa välikysymyksen Orpon hallituksen talouspolitiikan epäonnistumisesta. Välikysymyksessä oppositiopuolueet kysyvät, onko hallitus valmis muuttamaan Euroopan epäonnistuneimman talouspolitiikan suuntaa.
Veronika Honkasalo: Oikeistohallitus pyrkii ajamaan alas julkista terveydenhuoltoa asiakasmaksukorotuksilla30.4.2026 09:05:21 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo katsoo Orpon hallituksen päättämien asiakasmaksukorotuksien olevan osa ideologista hanketta julkisen terveydenhuollon alasajamiseksi. Uusien kehysriihessä päätettyjen korotuksien myötä Orpon hallitus korottaa esimerkiksi terveyskeskusmaksuja yhteensä 74 prosentilla ja poliklinikkamaksuja 88 prosentilla.
Veronika Honkasalo: Orpon hallitus ei edes yritä näyttäytyä ilmastopoliittisesti uskottavana29.4.2026 16:00:00 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo penää hallitukselta ilmastopolitiikkaa, joka veisi Suomea johdonmukaisesti kohti ilmastolain tavoitteita. Hän piti vasemmistoliiton ryhmäpuheen, kun eduskunta kävi keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman palautekeskustelun.
Johannes Yrttiaho: Vain ydinaseiden täyskielto laissa voi estää niiden tuomisen Suomeen – Toivon hallitukselta rehellisyyttä29.4.2026 15:39:22 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho vaatii, että ydinenergialain 4 § ja siihen sisältyvä ydinräjähteiden kielto tulee pitää nykyisellään: ”Ydinräjähteiden maahantuonti samoin kuin niiden valmistaminen, hallussapito ja räjäyttäminen Suomessa on kielletty.”
Veronika Honkasalo: On vaikea ymmärtää, mikä ydinasehulluus kokoomukseen on iskenyt29.4.2026 15:30:55 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen Veronika Honkasalo tuomitsee hallituksen ydinaselinjan. Eduskunta käsittelee tänään hallituksen esitystä ydinenergialain muuttamisesta.
