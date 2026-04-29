Caius Forsberg Keski-Suomen elinvoimakeskuksen elinkeino-osaston päälliköksi
30.4.2026 09:00:32 EEST | Keski-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Keski-Suomen elinvoimakeskuksen toinen osastopäällikkö on valittu. Elinkeino-osaston päällikkönä toimii 1.6.2026-31.5.2031 Caius Forsberg (LiTM). Forsberg on hoitanut alkuvuoden ajan elinkeino-osaston päällikön väliaikaista tehtävää.
Osastopäällikkö johtaa elinkeino-osastolle määriteltyjen tehtävien hoitamista. Nämä tehtävät liittyvät mm. yritystoiminnan kestävään kasvuun ja kansainvälistymiseen, TKI-toimintaan, alueelliseen työllisyyteen ja osaavan työvoiman saatavuuteen, kulttuurin edistämiseen, työperusteiseen maahanmuuttoon sekä alueiden kehittämiseen ja elinkeinotoiminnan edistämiseen.
Osastopäällikkö johtaa lisäksi EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoitustoimintaa Länsi-Suomen alueella kahdeksassa eri maakunnassa.
"Meillä on Keski-Suomessa ja koko Länsi-Suomen alueella laaja ja asiantunteva sidosryhmäverkosto, jonka kanssa elinvoimaa rakennetaan yhdessä. Elinkeino-osastolla on monipuolista osaamista, jonka avulla edistämme alueiden kasvua, rahoitusta, osaamista ja työllisyyttä. Työtä tehdään arjessa osasto- ja hallintorajat ylittäen. Yhteinen tavoitteemme on tukea yrityksiä ja alueita kasvamaan, uudistumaan ja työllistämään. Nyt kun toimintaympäristö on erityisen haastava, uskon että tiiviillä yhteistyöllä ja asiakaslähtöisellä otteella onnistumme parhaiten", Caius Forsberg sanoo.
Keski-Suomen elinvoimakeskuksessa on kolme osastoa. Maaseutu- ja ympäristöosaston päälliköksi valittiin viime viikolla Tiia Rantanen. Liikenneosaston päällikön nimitys valmistuu lähiaikoina.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jukka LehtinenYlijohtajaKeski-Suomen elinvoimakeskusPuh:0295 024 698jukka.lehtinen@elinvoimakeskus.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Keski-Suomen elinvoimakeskus hoitaa liikenteeseen, maaseutuun, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Keski-Suomen elinvoimakeskus toimii Keski-Suomen maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme