Caius Forsberg Keski-Suomen elinvoimakeskuksen elinkeino-osaston päälliköksi

Osastopäällikkö johtaa elinkeino-osastolle määriteltyjen tehtävien hoitamista. Nämä tehtävät liittyvät mm. yritystoiminnan kestävään kasvuun ja kansainvälistymiseen, TKI-toimintaan, alueelliseen työllisyyteen ja osaavan työvoiman saatavuuteen, kulttuurin edistämiseen, työperusteiseen maahanmuuttoon sekä alueiden kehittämiseen ja elinkeinotoiminnan edistämiseen.

Osastopäällikkö johtaa lisäksi EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoitustoimintaa Länsi-Suomen alueella kahdeksassa eri maakunnassa.

"Meillä on Keski-Suomessa ja koko Länsi-Suomen alueella laaja ja asiantunteva sidosryhmäverkosto, jonka kanssa elinvoimaa rakennetaan yhdessä. Elinkeino-osastolla on monipuolista osaamista, jonka avulla edistämme alueiden kasvua, rahoitusta, osaamista ja työllisyyttä. Työtä tehdään arjessa osasto- ja hallintorajat ylittäen. Yhteinen tavoitteemme on tukea yrityksiä ja alueita kasvamaan, uudistumaan ja työllistämään. Nyt kun toimintaympäristö on erityisen haastava, uskon että tiiviillä yhteistyöllä ja asiakaslähtöisellä otteella onnistumme parhaiten", Caius Forsberg sanoo.

Keski-Suomen elinvoimakeskuksessa on kolme osastoa. Maaseutu- ja ympäristöosaston päälliköksi valittiin viime viikolla Tiia Rantanen. Liikenneosaston päällikön nimitys valmistuu lähiaikoina.