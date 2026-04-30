Veronika Honkasalo: Oikeistohallitus pyrkii ajamaan alas julkista terveydenhuoltoa asiakasmaksukorotuksilla

– Näyttää siltä, että oikeistohallitus pyrkii pakottamaan yhä suuremman osan keskiluokasta yksityisten terveysfirmojen asiakkaiksi kun hoidon saatavuutta heikennetään ja hintoja korotetaan. Yhä useampi pienituloinen taas jää kokonaan ilman hoitoa, Honkasalo sanoo.



Honkasalon mukaan oikeistohallitus pyrkii ideologista syistä ajamaan alas julkista terveydenhuoltoa asiakasmaksukorotuksilla, hoidon saatavuuden heikentämisellä ja toisaalla kohdentamalla verorahoja yksityisille terveysfirmoille. Vastuuministeri Rydmanin puheita asiasmaksukorotuksien vaikutuksista Honkasalo pitää käsittämättöminä.

– Ministeri Rydman väitti eduskunnalle kirkkain silmin, että “uudistus säästää pienituloisimmat kaikilta maksukorotuksilta”, mikä ei tietenkään ole totta. Etenkin terveyskeskusmaksujen korotus kohdistuu asiantuntijoiden mukaan nimenomaan pienituloisiin, Honkasalo sanoo.

Tutkimusten perusteella asiakasmaksukorotukset vähentävät pienituloisten perusterveydenhuollon käyttöä. Nykyiset maksujen huojennusmekanismit eivät ole myöskään riittäviä, mistä osoituksena sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatauksen asiakasmaksuja on ulosotossa jo yli 500 000 kappaletta.

– Erityisesti ikäihmisten voi olla vaikeaa hyödyntää maksukattoa tai taistella toimeentulotukibyrokratian kanssa. Siksi ihmiset ajautuvat ulosottoon tai jättävät hakeutumatta hoitoon ajoissa, jolloin seuraukset voivat olla todella vakavia, Honkasalo sanoo.