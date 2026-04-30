Minja Koskela: Hallituksen talouspolitiikka on epäonnistunut — Orpon on erottava
30.4.2026 09:16:56 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliitto on jättänyt yhdessä muun opposition kanssa välikysymyksen Orpon hallituksen talouspolitiikan epäonnistumisesta. Välikysymyksessä oppositiopuolueet kysyvät, onko hallitus valmis muuttamaan Euroopan epäonnistuneimman talouspolitiikan suuntaa.
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskelan mukaan hallituksen talouspolitiikkaa ei pidä arvioida sen omien selitysten vaan tulosten perusteella.
– Kaikista tärkein mittari hallituksen talouspolitiikan onnistumiselle on se, miten suomalaiset pärjäävät. Kun Suomen tilannetta vertaa verrokkimaihin, vastaus on selvä: tilanne on huono. Työttömyys, köyhyys, asunnottomuus ja eriarvoisuus ovat kaikki lisääntyneet tällä hallituskaudella, Koskela sanoo.
Koskela muistuttaa, että hallitus rakensi talouspolitiikkansa suurten lupausten varaan.
– Orpon hallitus lupasi kääntää velkalaivan, luoda kestävää kasvua ja parantaa suomalaisten elintasoa. Kaikki nämä tavoitteet ovat epäonnistuneet. Velkasuhde ei taitu, eikä edes vakaudu hallituskauden lopussa vippaskonteista huolimatta, Koskela sanoo.
– Orpon hallituksen näytöt on annettu, ja pahalta näyttää. Suomen suunta on käännettävä heti eikä vasta vuoden päästä. Vasemmistoliiton mielestä pääministeri Orpon ja hallituksen on erottava heti, Koskela sanoo.
Myös työllisyydessä hallituksen lupaukset ovat kääntyneet päälaelleen. Hallitus lupasi 100 000 uutta työpaikkaa, mutta työttömyys on kasvanut 100 000 ihmisellä ja työllisyys on heikentynyt lähes 80 000:lla. Suomen työllisyyskehitys on ollut EU:n heikointa, ja Suomessa vallitsee EU:n pahin työttömyyskriisi.
Koskelan mielestä hallitus ei voi syyttää epäonnistumisestaan ketään muuta kuin itseään.
– Hallituksella on vastuu omasta talouspolitiikastaan. Sen epäonnistumista ei voi ladata ulkomaailman tai kansan harteille, Koskela sanoo.
Hallituksen leikkauspolitiikka on heikentänyt erityisesti kotimaista kulutuskysyntää ja sitä kautta Suomen talouskasvua. Samalla sosiaaliturvaleikkausten yhteisvaikutukset kasautuvat erityisesti lapsiperheisiin, yksinhuoltajiin ja yksinasuviin. Sosiaali- ja terveysministeriön oman arvion mukaan 31 000 uutta lasta putoaa pienituloisuusrajan alapuolelle.
– Suomen julkista taloutta voi vahvistaa niin, ettei taloutta ajeta syöksykierteeseen, kuten Orpon hallitus on tehnyt. Sitä voi vahvistaa niin, ettei se tuhoa hyvinvointivaltiota. Ja sitä voi vahvistaa niin, että ihmiset osallistuvat talkoisiin maksukykynsä mukaan, Koskela sanoo.
Yhteyshenkilöt
Minja Koskelakansanedustaja, vasemmistoliiton puheenjohtajaPuh:050 549 9632minja.koskela@eduskunta.fi
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Kansanedustajat ja mepit: Ulkoministeri Valtosen on vaadittava Israelia vapauttamaan kaapattu suomalainen30.4.2026 09:49:52 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ja europarlamentaarikot vetoavat ulkoministeri Valtoseen, jotta Suomen ulkoministeriö selvittää Gazaan pyrkineen avustuslaivueen ja aktivistien tilanteen ja puuttuu asiaan. Mukana on myös suomalaisia.
Veronika Honkasalo: Oikeistohallitus pyrkii ajamaan alas julkista terveydenhuoltoa asiakasmaksukorotuksilla30.4.2026 09:05:21 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo katsoo Orpon hallituksen päättämien asiakasmaksukorotuksien olevan osa ideologista hanketta julkisen terveydenhuollon alasajamiseksi. Uusien kehysriihessä päätettyjen korotuksien myötä Orpon hallitus korottaa esimerkiksi terveyskeskusmaksuja yhteensä 74 prosentilla ja poliklinikkamaksuja 88 prosentilla.
Veronika Honkasalo: Orpon hallitus ei edes yritä näyttäytyä ilmastopoliittisesti uskottavana29.4.2026 16:00:00 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo penää hallitukselta ilmastopolitiikkaa, joka veisi Suomea johdonmukaisesti kohti ilmastolain tavoitteita. Hän piti vasemmistoliiton ryhmäpuheen, kun eduskunta kävi keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman palautekeskustelun.
Johannes Yrttiaho: Vain ydinaseiden täyskielto laissa voi estää niiden tuomisen Suomeen – Toivon hallitukselta rehellisyyttä29.4.2026 15:39:22 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho vaatii, että ydinenergialain 4 § ja siihen sisältyvä ydinräjähteiden kielto tulee pitää nykyisellään: ”Ydinräjähteiden maahantuonti samoin kuin niiden valmistaminen, hallussapito ja räjäyttäminen Suomessa on kielletty.”
Veronika Honkasalo: On vaikea ymmärtää, mikä ydinasehulluus kokoomukseen on iskenyt29.4.2026 15:30:55 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen Veronika Honkasalo tuomitsee hallituksen ydinaselinjan. Eduskunta käsittelee tänään hallituksen esitystä ydinenergialain muuttamisesta.
