Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskelan mukaan hallituksen talouspolitiikkaa ei pidä arvioida sen omien selitysten vaan tulosten perusteella.

– Kaikista tärkein mittari hallituksen talouspolitiikan onnistumiselle on se, miten suomalaiset pärjäävät. Kun Suomen tilannetta vertaa verrokkimaihin, vastaus on selvä: tilanne on huono. Työttömyys, köyhyys, asunnottomuus ja eriarvoisuus ovat kaikki lisääntyneet tällä hallituskaudella, Koskela sanoo.

Koskela muistuttaa, että hallitus rakensi talouspolitiikkansa suurten lupausten varaan.

– Orpon hallitus lupasi kääntää velkalaivan, luoda kestävää kasvua ja parantaa suomalaisten elintasoa. Kaikki nämä tavoitteet ovat epäonnistuneet. Velkasuhde ei taitu, eikä edes vakaudu hallituskauden lopussa vippaskonteista huolimatta, Koskela sanoo.

– Orpon hallituksen näytöt on annettu, ja pahalta näyttää. Suomen suunta on käännettävä heti eikä vasta vuoden päästä. Vasemmistoliiton mielestä pääministeri Orpon ja hallituksen on erottava heti, Koskela sanoo.

Myös työllisyydessä hallituksen lupaukset ovat kääntyneet päälaelleen. Hallitus lupasi 100 000 uutta työpaikkaa, mutta työttömyys on kasvanut 100 000 ihmisellä ja työllisyys on heikentynyt lähes 80 000:lla. Suomen työllisyyskehitys on ollut EU:n heikointa, ja Suomessa vallitsee EU:n pahin työttömyyskriisi.

Koskelan mielestä hallitus ei voi syyttää epäonnistumisestaan ketään muuta kuin itseään.

– Hallituksella on vastuu omasta talouspolitiikastaan. Sen epäonnistumista ei voi ladata ulkomaailman tai kansan harteille, Koskela sanoo.

Hallituksen leikkauspolitiikka on heikentänyt erityisesti kotimaista kulutuskysyntää ja sitä kautta Suomen talouskasvua. Samalla sosiaaliturvaleikkausten yhteisvaikutukset kasautuvat erityisesti lapsiperheisiin, yksinhuoltajiin ja yksinasuviin. Sosiaali- ja terveysministeriön oman arvion mukaan 31 000 uutta lasta putoaa pienituloisuusrajan alapuolelle.

– Suomen julkista taloutta voi vahvistaa niin, ettei taloutta ajeta syöksykierteeseen, kuten Orpon hallitus on tehnyt. Sitä voi vahvistaa niin, ettei se tuhoa hyvinvointivaltiota. Ja sitä voi vahvistaa niin, että ihmiset osallistuvat talkoisiin maksukykynsä mukaan, Koskela sanoo.