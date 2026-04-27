Maajoukkueen verkkokauppa avaa myymälän kauppakeskus Forumiin
30.4.2026 09:56:00 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote
Maajoukkueen verkkokauppa avaa uuden myymälän Helsingin keskustassa kauppakeskus Forumissa maanantaina 4.5. klo 10.00. Myymälä palvelee asiakkaita vähintään vuoden 2026 loppuun saakka.
Myymälä sijaitsee kauppakeskus Forumin 1. kerroksessa osoitteessa Mannerheimintie 20, Helsinki. Aukioloajat ovat maanantaista perjantaihin klo 10–20, lauantaisin klo 10–19 ja sunnuntaisin klo 12–18. Myymälä toimii Forumissa nimellä Official Finland Football Store.
Forumissa avautuva myymälä tarjoaa monipuolisen valikoiman maajoukkueiden fanituotteita sekä jalkapallon harrastajille suunnattuja tuotteita. Lisäksi myymälässä on mahdollisuus painattaa nimi- ja numeropainatuksia pelipaitoihin, fanituotteisiin ja treenivarusteisiin.
– Maajoukkueen verkkokauppa on tähän asti palvellut lähinnä verkossa ja ottelutapahtumissa. Nyt jalkaudumme keskelle pääkaupunkia pitkäksi aikaa. Tämä on hieno asia ennen kaikkea suomalaisen maajoukkue- ja jalkapallokulttuurin kannalta, sanoo Palloliiton Head of eCommerce & Merchandise Ville Teräs.
– Maajoukkueen verkkokaupan myymälä on erinomainen lisä Forumin kokonaisuuteen. Se tuo keskustaan elämyksellisyyttä ja puhuttelee vahvaa yhteisöä, jolla on selkeä paikka suomalaisessa urheilukulttuurissa, kertoo Forumin kauppakeskusjohtaja Mervi Jäntti.
Teräksen mukaan myymälällä on myös tärkeä rooli asiakaskohtaamisten ja kehitystyön näkökulmasta.
– Meille myymälä on kohtaamispaikka, jossa meillä on mahdollisuus kuulla asiakkaiden palautteet ja ideat suoraan. Pääsemme näkemään paikan päällä, millaiset tuotteet puhuttelevat ja millaisia personointeja tuotteisiin toivotaan. Tämän tiedon avulla pystymme entisestään kehittämään asiakaskokemusta ja tuotevalikoimaa, Teräs kertoo.
Loppuvuoden aikana myymälässä tullaan järjestämään erilaisia tapahtumia. Näistä tiedotetaan myöhemmin Palloliiton omissa kanavissa.
Official Finland Football Store
Kauppakeskus Forum, 1. kerros
Avajaiset 4.5. klo 10.00
ma-pe klo 10–20
la klo 10–19
su klo 12–18
Lisätiedot:
SUOMEN PALLOLIITTO
Ville Teräs, Head of eCommerce & Merchandise
0443650553
ville.teras@palloliitto.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme