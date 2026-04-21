Grand Travel Award Finland palaa Helsinkiin – tapahtuma lähes loppuunmyyty

30.4.2026 09:38:26 EEST | Nordic Marketing Consultants Oy | Tiedote

Matkailualan yksi arvostetuimmista palkintokonsepteista, Grand Travel Award, järjestetään Suomessa toista kertaa torstaina 28.5.2026 Helsingissä Sokos Hotel Pier 4 -hotellissa. Tapahtuma kokoaa yhteen noin 300 matkailualan ammattilaista juhlistamaan alan parhaita toimijoita sekä verkostoitumaan.

Yli 30 vuoden ajan Ruotsissa järjestetty Grand Travel Award on vakiinnuttanut asemansa matkailualan keskeisenä tunnustuksena. Nyt konsepti rakentaa vahvaa jalansijaa myös Suomessa, osana laajempaa pohjoismaista kokonaisuutta.

Tapahtuma kasvaa voimakkaasti

Tämän vuoden tapahtuma on herättänyt poikkeuksellisen suurta kiinnostusta. Lippuja on myyty jo 240, ja kapasiteetti on rajattu 300 vieraaseen, mikä tarkoittaa, että viimeisiä paikkoja viedään parhaillaan.

Tapahtuman tuottaja Titti Myhrberg kommentoi:

"On hienoa nähdä, että tapahtuma palaa toisena vuonna kaksi kertaa suurempana. Kiinnostus on ollut erittäin vahvaa, ja olemme jo hyvin lähellä täyttä kapasiteettia."

Riippumaton tutkimus ratkaisee voittajat

Grand Travel Awardin voittajat eivät perustu yleiseen suosioon, vaan riippumattomaan tutkimukseen. Tutkimuksen toteuttaa Nordic Bench, ja se pohjautuu Net Promoter Score (NPS) -metodologiaan sekä kymmeneen keskeiseen imagotekijään.

Nordic Benchin toimitusjohtaja Jan Ogner avaa mallia:

"Riippumaton tutkimus on olennaisen tärkeää palkintojen uskottavuuden kannalta. Sen avulla voimme tunnistaa aidosti parhaiten suoriutuvat yritykset – ei vain tunnetuimmat. Yritykset eivät voi vaikuttaa tuloksiin esimerkiksi aktivoimalla omaa verkostoaan äänestämään."

Pohjoismainen laajentuminen vahvistaa asemaa

Grand Travel Awardin laajentuminen Suomeen vahvistaa koko pohjoismaisen matkailualan yhteistyötä.

Ruotsin Grand Travel Awardin toimitusjohtaja Nils Norberg näkee kehityksen merkittävänä:

"Grand Travel Awardin tuominen myös Suomeen lisää toimialan pohjoismaista vertailtavuutta. Nyt voimme tarjota aidosti pohjoismaisia näkyvyyssopimuksia matkailun B2B-sektorilla."

Illan ohjelma

Ilta rakentuu palkintogaalan ympärille, mutta tarjoaa myös viihdettä ja verkostoitumista:

  • 18:00 Ovet avautuvat, cocktailtilaisuus ja close up -taikuutta (Henri Kemppainen)
  • 19:00 Palkintogaala, juontajana Mervi Kallio
  • 20:00 Club For Five live
  • 20:30 DJ-setti, Kimmo Sainio
  • 22:00 Tapahtuma päättyy, jatkot säävarauksella kattoterassilla

Dress code: Dress to impress.

Ammattilaistapahtuma alan ytimessä

Grand Travel Award Finland on suunnattu yksinomaan matkailualan ammattilaisille, ja se tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kohdata alan keskeiset toimijat samassa tilassa. Tapahtuma yhdistää palkitsemisen, liiketoiminnan ja verkostoitumisen tavalla, joka vahvistaa koko toimialan näkyvyyttä ja arvostusta Suomessa.

Lisätiedot ja liput: www.grandtravelawards.fi

