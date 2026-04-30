Kokoomusedustajat: Pitkään kaivattu lastensuojelulain uudistus etenee

Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon kustannukset olivat vuonna 2023 1,5 miljardia euroa. Vaikka kustannukset ovat yli kaksinkertaistuneet verrattuna vuoteen 2008, järjestelmä ei toimi kuten pitäisi.

”Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön. Valiokunnan hyväksymä lastensuojelulakiesitys mahdollistaa paremmat työkalut sijaisvanhemmille ja lastensuojeluyksiköihin kasvatuksen tueksi ja turvallisten rajojen asettamiseksi. Lain myötä varmistetaan myös riittävä tuki ja apu vaikeasti väkivallalla oireileville lapsille, joille muut tuen toimet eivät ole riittävät”, toteaa sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho

Uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa viranomaisille ja sijaishuoltopaikoille annetaan paremmat keinot löytää ilman lupaa laitoksesta poistunut lapsi ja palauttaa hänet turvallisesti. Lisäksi ehdotetaan uutta suljettua kuntouttavaa laitospalvelua lapsille, jotka aiheuttavat vakavaa vaaraa väkivallalla tai rikoksilla.

"Vaikka enemmistö lapsista ja nuorista voi hyvin, on Suomessa pieni joukko lapsia, jotka tarvitsevat nykyistä enemmän apua. Vuositasolla tapahtuu tuhansittain yksittäisiä hatkoja, ja kolmasosassa tapauksista lapsi on kateissa yli viikon. Tämä ei ole hyväksyttävää. Lapset päätyvät hatkoilla sekä rikosten tekijöiksi että vakavien rikosten uhreiksi.", Valtola sanoo.

"Nykyisillä palveluilla ei pystytä tarjoamaan kaikille riittävän tukevaa hoitoa eikä huonoja kehityskulkuja saada katkaistua. Siksi tarvitaan paremmat työkalut ammattilaisille. Uusi suljettu lastensuojeluyksikkö on tarpeen kaikista vaikeimmin oireileville lapsille", Väyrynen sanoo.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää välttämättömänä, että lastensuojelulain kokonaisuudistuksessa vahvistetaan ennaltaehkäiseviä palveluja raskaampien lastensuojelupalvelujen tarpeen vähentämiseksi.

"Lastensuojelun uudistamisessa on kyse rohkeudesta muuttaa sitä, mikä ei toimi. Kyse ei ole leikkauksista eikä palveluiden ajamisesta alas, vaan siitä, että resurssit suunnataan tehokkaasti ja oikein. Kun järjestelmä toimii, jokainen euro tekee enemmän hyvää. Lastensuojelulain kokonaisuudistus on oikea tapa auttaa vaikeassa asemassa olevia lapsia Suomessa", Castrén sanoo.

Nyt valiokunnassa käsitelty ja eduskunnan täysistuntoon etenevä lakiesitys on ensimmäinen osa lastensuojelulain laajemmasta uudistuksesta.Uudistuksen toinen vaihe on parhaillaan lausunnolla ja sen tavoitteena on siirtää palvelujen painopistettä varhaisempaan tukeen. Useampi lapsi saisi jatkossa tukea ilman lastensuojelun asiakkuutta, ja lastensuojelu asemoituisi selkeämmin viimesijaiseksi erityispalveluksi. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2026.