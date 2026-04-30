Onkilahden yhtenäiskoulun V-kiinteistön liikuntasali pois käytöstä
30.4.2026 10:19:52 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Onkilahden yhtenäiskoulun V-kiinteistön liikuntasali pukutiloineen on pois käytöstä 1.6. alkaen kosteusvaurioiden vuoksi. Päätöksen on tehnyt koulun sisäilmastotyöryhmä.
Onkilahden yhtenäiskoulun V-kiinteistö sijaitsee osoitteessa Vuorikatu 11. Rakennuksiin on tehty vuonna 2021 kattavat kuntotutkimukset, joiden tuloksia on täydennetty ja päivitetty alkuvuoden 2026 aikana.
Tulokset esiteltiin 17.4. V-kiinteistön sisäilmastotyöryhmälle. Tutkimustulosten pohjalta V-kiinteistön liikuntasali päätettiin ottaa pois käytöstä kevätlukukauden päätteeksi 1.6. alkaen.
Liikuntasalirakennuksessa on kosteusvaurioita, jotka vaikuttavat merkittävästi liikuntasalin sisäilman laatuun. Vauriot keskittyvät liikuntasalin lattiaan ja alemman kerroksen maanvastaisiin seinärakenteisiin. Ylempi kerros on selkeästi paremmassa kunnossa. Liikuntasaliin on jo aiempien tutkimuksien jälkeen tehty korjauksia, jotka eivät kuitenkaan ole olleet vielä riittäviä tilanteen parantamiseksi.
Liikuntasalin käyttö minimoidaan
Onkilahden yhtenäiskoulun rehtori Jari Jaskari kertoo, että liikunnan osalta opetuksessa on käynnistynyt ulkoliikuntakausi.
- V-kiinteistön liikuntasalin käyttö minimoidaan loppulukukauden ajaksi. Salin yhteydessä olevia wc- ja suihkutiloja käytetään tarvittaessa vain lyhytaikaisesti.
Lisäksi yläkoululaisten (vuosiluokat 7–9) kevätjuhlille etsitään korvaavia tiloja.
- Yhdeksäsluokkalaisten osalta yritämme etsiä tilan, jonne voisi osallistua vähintään yksi perheen aikuinen, Jaskari kertoo.
V-kiinteistön muiden rakennusten käyttö jatkuu normaalisti
Täydentävissä kuntotutkimuksissa V-kiinteistön päärakennuksen osalta merkittävimmät korjausta edellyttävät puutteet todettiin puurakenteisissa ulkoseinissä. Ulkoseiniin on syntynyt paikallisia kosteusvaurioita ja rakenteiden ilmatiiveys on puutteellinen.
Rakennus on jo aiemmin ylipaineistettu, millä estetään epäpuhtauksien kulkeutumista rakenteiden sisältä sisäilmaan. Puutteet edellyttävät kuitenkin myös muita korjaustoimenpiteitä.
Teknisen työn rakennuksen rakenteiden kunto on lähes vastaava kuin päärakennuksessa. Rakennuksen ilmanvaihto toimii hyvin.
V-kiinteistön muiden rakennusten kuin liikuntasalin käyttö jatkuu normaalisti. Päärakennuksessa ja teknisten töiden rakennuksessa tullaan tekemään käyttöä turvaavia korjaustoimenpiteitä, joilla varmistetaan rakennusten terveellinen ja turvallinen käyttö.
V-kiinteistön rakennusten korjaustapoja on jo alustavasti selvitetty, mutta korjaustoimenpiteistä sekä niiden aikataulusta päätetään myöhemmin.
V-kiinteistölle haetaan ratkaisua: peruskorjaus tai uudisrakentaminen
Vöyrinkaupungilla sijaitsevassa Onkilahden yhtenäiskoulussa opiskellaan luokilla 1.–9. Osoitteessa Vuorikatu 11 sijaitsevassa V-kiinteistössä opiskelevat vuosiluokat 7–9.
V-kiinteistön rakennukset ovat valmistuneet vuosina 1962–1965.
Tilatarveselvitysryhmä työstää parhaillaan eri ratkaisuvaihtoehtoja koulun V-kiinteistön tulevaisuudesta. Mahdollisia ovat sekä peruskorjaus että uudisrakennus.
Mikä on sisäilmastotyöryhmä?
- Onkilahden yhtenäiskoulun V-kiinteistöä koskien perustettiin alkuvuodesta 2026 sisäilmastotyöryhmä.
- Ryhmä koordinoi selvityksiä ja muita toimenpiteitä sekä tiedottaa sisäilmaan liittyvistä asioista.
- Sisäilmastotyöryhmään osallistuvat rakennusten käyttäjän edustajat, työterveys, työsuojelu, kiinteistön omistajan edustaja (talotoimi), terveydensuojelu sekä ulkopuolinen rakennusterveysasiantuntija.
Yhteyshenkilöt
Vaasan kaupunki, kiinteistöpäällikkö Hanna Pekkala, puh. 040 739 7273, hanna.pekkala@vaasa.fi
Decto Oy, Toni Lammi, puh. 044 7688 318, toni.lammi@decto.fi
Gymnastiksalen i Onkilahden yhtenäiskoulus V-fastighet ur bruk30.4.2026 10:20:20 EEST | Pressmeddelande
Gymnastiksalen med omklädningsrum i Onkilahden yhtenäiskoulus V-fastighet är ur bruk från 1.6 på grund av fuktskador. Beslutet har fattats av skolans arbetsgrupp för inomhusklimat.
