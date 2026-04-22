Teknologiateollisuuden talousnäkymät 6.5.2026 kello 10.00
30.4.2026 09:52:57 EEST | Teknologiateollisuus ry | Kutsu
Onko Hormuzinsalmen kriisi jo vaikuttanut vientiyritysten kysyntään? Tätä kysyimme jäsenyrityksiltä 7.4.–30.4.2026, vastaus selviää Teknologiateollisuuden talousnäkymien mediatilaisuudessa keskiviikkona 6.5.2026 kello 10.00.
Julkisuudessa on kerrottu positiivisia uutisia taloudesta, mutta miten vientiyritysten tilanteeseen vaikuttaa maaliskuussa suljettu Hormuzinsalmi? Kysyimme tätä Teknologiateollisuuden jäsenyrityksiltä 7.4.–30.4.2026. Vastaukset selviävät tilauskanta- ja henkilöstötiedustelusta, joka julkaistaan medialle tarkoitetussa tiedotustilaisuudessa keskiviikkona 6.5.2026 kello 10.00. Tilaisuus järjestetään Teams-kokouksena.
Tervetuloa kuulemaan, millaiset tunnelmat Suomen suurimmalla vientialalla vallitsevat, mihin suuntaan teollisuuden tilaukset ovat vaiherikkaan alkuvuoden 2026 aikana kehittyneet ja millaiset ovat lähiajan näkymät. Tarjolla on tuoretta tietoa mm. tilausten, tilauskannan, liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehityksestä.
Tiedustelun tulokset esittelee johtava ekonomisti Hanne Mikkonen ja tilannetta arvioi toimitusjohtaja Taina Susiluoto.
Saat linkin tilaisuuteen ilmoittautuessasi! Ilmoitathan osallistumisestasi viimeistään maanantaina 4.5.: masu@teknologiateollisuus.fi tai Marjo Ollikainen, puh: 050 5914 818, marjo.ollikainen@teknologiateollisuus.fi.
Kuulemisiin!
Marjo OllikainenJohtaja, viestintäTeknologiateollisuus ryPuh:+358 50 591 4818marjo.ollikainen@teknologiateollisuus.fi
