Tipotien sote-aseman asiakaspysäköinti muuttuu maksulliseksi toukokuun alussa
30.4.2026 09:59:31 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Tampereella Tipotien sosiaali- ja terveysaseman asiakkaille tarkoitetut pysäköintipaikat muuttuvat toukokuun alusta lähtien maksullisiksi.
Muutoksella haetaan ratkaisua alueen pitkään jatkuneisiin pysäköintiongelmiin ja pyritään varmistamaan, että sote-asemalla asioiville asiakkaille riittää pysäköintipaikkoja.
Asiakaspysäköinnin hinta on 1,40 euroa/tunti viikon jokaisena päivänä. Pysäköintimaksun voi maksaa pankkikortilla maksuautomaatilla tai yleisimmillä pysäköintisovelluksilla (Easypark, eParking, Moovy, Parkman). Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella (LE-tunnus) pysäköinti on edelleen maksutonta.
Asiakkaille tarkoitetut paikat myös erotellaan jatkossa selkeämmin henkilöstön pysäköintipaikoista.
Henkilöstön pysäköinti on ollut Tipotiellä jo aiemminkin maksullista.
Yhteyshenkilöt
Laurikka PetriKiinteistöjohtaja, kiinteistöhallinta ja toimitilapalvelutPuh:044 970 5566petri.laurikka@pirha.fi
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
