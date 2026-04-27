Pirkanmaan hyvinvointialue

Tipotien sote-aseman asiakaspysäköinti muuttuu maksulliseksi toukokuun alussa

30.4.2026 09:59:31 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Tampereella Tipotien sosiaali- ja terveysaseman asiakkaille tarkoitetut pysäköintipaikat muuttuvat toukokuun alusta lähtien maksullisiksi.

Muutoksella haetaan ratkaisua alueen pitkään jatkuneisiin pysäköintiongelmiin ja pyritään varmistamaan, että sote-asemalla asioiville asiakkaille riittää pysäköintipaikkoja.

Asiakaspysäköinnin hinta on 1,40 euroa/tunti viikon jokaisena päivänä. Pysäköintimaksun voi maksaa pankkikortilla maksuautomaatilla tai yleisimmillä pysäköintisovelluksilla (Easypark, eParking, Moovy, Parkman). Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella (LE-tunnus) pysäköinti on edelleen maksutonta.

Asiakkaille tarkoitetut paikat myös erotellaan jatkossa selkeämmin henkilöstön pysäköintipaikoista.

Henkilöstön pysäköinti on ollut Tipotiellä jo aiemminkin maksullista.

