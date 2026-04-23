Kajave rakentaa uutta 110 kV voimajohtoa Sotkamoon – toimitusvarmuus paranee Vuokatissa ja kaivosalueilla
30.4.2026 10:06:58 EEST | Loiste Holding Oy | Tiedote
Kajave Oy suunnittelee uuden 110 kilovoltin voimajohdon rakentamista Sotkamon kunnan alueelle välille Eevala–Talvivaara. Noin 19 kilometrin pituinen johto vahvistaa Vuokatin alueen sähköverkon kapasiteettia ja parantaa sähkön toimitusvarmuutta 110 kV -verkon vika- ja huoltotilanteissa.
Uusi voimajohto palvelee Vuokatin sähköasemaa sekä Mondo Mineralsin ja Terrafamen kaivosalueita ja vahvistaa alueen sähkönsiirtokapasiteettia ja toimitusvarmuutta.
– Kyse on alueen toimijoille tärkeästä johtoyhteydestä, jolla varmistetaan sähkönsaanti teollisuudelle ja muille asiakkaille myös vika- ja huoltotilanteissa. Hanke vahvistaa erityisesti Vuokatin siirtokapasiteettia, mikä on edellytys tulevaisuuden energiaintensiivisille investoinneille, sanoo Kajave Oy:n rakennuttamis- ja hankintapäällikkö Eetu Niskanen.
Voimajohto on tarkoitus toteuttaa ilmajohtona, ja se sijoittuu pääosin uuteen maastokäytävään. Johto yhdistää Kajaven olemassa olevat 110 kV –verkot Talvivaaran ja Eevalan välisellä yhdysjohdolla, ja lisäksi Eevalaan suunnitellaan myös uutta kytkinasemaa. Vuokatin aluetta voidaan näin ollen tulevaisuudessa syöttää myös Vuolijoen sähköasemalta, mikä parantaa sähkön toimitusvarmuutta alueella.
Hanketta varten Kajave on jättänyt Maanmittauslaitokselle tutkimuslupahakemuksen, joka mahdollistaa voimajohdon suunnitteluun tarvittavat maastotutkimukset. Tutkimukset sisältävät muun muassa maaperäkairauksia ja mittauksia alustavilla pylväspaikoilla. Kiinteistönomistajille tiedotetaan tutkimuksista etukäteen, ja tutkimuksista mahdollisesti aiheutuvat vähäiset haitat korvataan maanomistajille.
Voimajohdon ympäristö- ja maankäyttövaikutuksia selvitetään erillisessä selvityksessä vuoden 2026 aikana, ja tulokset huomioidaan hankkeen jatkosuunnittelussa. Viranomaiskuulemiset käynnistetään keväällä 2026. Rakentaminen pyritään aloittamaan vuonna 2028, ja johdon käyttöönotto ajoittuu vuoden 2029 loppuun. Voimajohtoinvestoinnin arvo on noin 4 miljoonaa euroa.
Kajave Oy on Kainuun alueella toimiva sähkönjakeluyhtiö. Yhtiön tehtävänä on huolehtia sähköverkon kehittämisestä ja sähkön toimitusvarmuudesta sähkömarkkinalain mukaisesti.
Eetu Niskanenrakennuttamis- ja hankintapäällikköKajave OyPuh:050 381 65 12eetu.niskanen@loiste.fi
