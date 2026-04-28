Stadin sote ja brankkari: Helsingin uudet vainajatilat käyttöön 4. toukokuuta
30.4.2026 10:18:34 EEST | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote
Uusin Stadin sote ja brankkari -uutiskirje on täynnä mielenkiintoisia aiheita Helsingin sote- ja pelastuspalveluista.
Nuorten päihdepalvelu Pysäkki auttaa nuoria löytämään elämälleen uuden suunnan
Pysäkki kokoaa nuorten päihdepalvelut saman katon alle ja tarjoaa yhteisön, jossa viettää aikaa. Sosiaaliohjaaja Niko Taponen ja lähihoitaja Emma Laatikainen kulkevat nuorten rinnalla ja ylläpitävät toivoa muutoksesta.
Helsingin vainajatilat valmistuivat – tilat käyttöön 4. toukokuuta
Helsingin uudet vainajatilat ovat valmistuneet Malmin hautausmaan alueelle. Uudessa rakennuksessa on viisi erillistä tornia, joihin mahtuu yhteensä noin 300 vainajaa. Rakennuksesta löytyy lisäksi neljä hyvästelytilaa, joista kahdessa on mahdollisuus vainajan pesuun.
Svenskspråkig kurs om minnesproblem hjälper med vardagliga och känslomässiga saker
Minnesgruppen Hjärnstyrka som ordnas av Tölö servicecentral i Arbis erbjuder information, kamratstöd och handledning.
Kodin paloturvallisuusopas johdattaa kohti turvallista arkea
Uudenmaan pelastuslaitosten yhteistyönä tuottama opas tarjoaa keskeisiä kodin paloturvallisuuteen liittyviä ohjeita. Opas on tehty kuudella kielellä.
THL selvittää toukokuussa palvelun laatua terveysasemilla
Voit osallistua kyselyyn, jos asioit terveysasemalla 4.5.-24.5. välisenä aikana. Vastaamisohjeet saat omalta terveysasemaltasi. Voit saada kutsun kyselyyn myös tekstiviestillä, jos olet asioinut terveysasemalla tiedonkeruun aikana.
Hyödynnämme tuloksia terveysasemapalvelujen arvioinnissa ja kehittämisessä. Helsinki julkaisee tuloksiaan loppuvuodesta. Kiitos osallistumisesta!
Helsingfors bårhus färdigt - används från och med den 4 maj28.4.2026 12:15:00 EEST | Pressmeddelande
Helsingfors nya bårhus vid Malms begravningsplats har blivit klart. I den nya byggnaden finns fem torn som totalt rymmer ca 300 avlidna.
