Stadin sote ja brankkari: Helsingin uudet vainajatilat käyttöön 4. toukokuuta

Nuorten päihdepalvelu Pysäkki auttaa nuoria löytämään elämälleen uuden suunnan

Pysäkki kokoaa nuorten päihdepalvelut saman katon alle ja tarjoaa yhteisön, jossa viettää aikaa. Sosiaaliohjaaja Niko Taponen ja lähihoitaja Emma Laatikainen kulkevat nuorten rinnalla ja ylläpitävät toivoa muutoksesta.

Helsingin vainajatilat valmistuivat – tilat käyttöön 4. toukokuuta

Helsingin uudet vainajatilat ovat valmistuneet Malmin hautausmaan alueelle. Uudessa rakennuksessa on viisi erillistä tornia, joihin mahtuu yhteensä noin 300 vainajaa. Rakennuksesta löytyy lisäksi neljä hyvästelytilaa, joista kahdessa on mahdollisuus vainajan pesuun.

Svenskspråkig kurs om minnesproblem hjälper med vardagliga och känslomässiga saker

Minnesgruppen Hjärnstyrka som ordnas av Tölö servicecentral i Arbis erbjuder information, kamratstöd och handledning.

Kodin paloturvallisuusopas johdattaa kohti turvallista arkea

Uudenmaan pelastuslaitosten yhteistyönä tuottama opas tarjoaa keskeisiä kodin paloturvallisuuteen liittyviä ohjeita. Opas on tehty kuudella kielellä.

THL selvittää toukokuussa palvelun laatua terveysasemilla

Voit osallistua kyselyyn, jos asioit terveysasemalla 4.5.-24.5. välisenä aikana. Vastaamisohjeet saat omalta terveysasemaltasi. Voit saada kutsun kyselyyn myös tekstiviestillä, jos olet asioinut terveysasemalla tiedonkeruun aikana.

Hyödynnämme tuloksia terveysasemapalvelujen arvioinnissa ja kehittämisessä. Helsinki julkaisee tuloksiaan loppuvuodesta. Kiitos osallistumisesta!

