TURKU SAA UUDEN KAKSIPÄIVÄISEN PIKKUJOULUFESTIVAALIN – THE PIKKUJOULUT TUO LOGOMON LAVALLE VESTERISEN YHTYEINEEN, KOMIAT, PETE PARKKOSEN, MAIJA VILKKUMAAN JA MINTUN 4.–5.12.2026
30.4.2026 10:27:08 EEST | Sunborn Live | Tiedote
Sunborn Live on järjestänyt jo useiden vuosien ajan Turun seudun suurimpia loppuunmyytyjä pikkujoulutapahtumia Logomossa.
Tänä vuonna koetaan jotain täysin uutta, kun yhden illan tapahtuman sijaan THE PIKKUJOULUT laajenee kaksipäiväiseksi festivaaliksi. Myyntiin tulee rajattu erä kahden päivän lippuja sekä perinteiseen tapaan yhden päivän lippuja molempiin iltoihin.
“Logomo on Suomen paras keikkapaikka, jossa olemme toteuttaneet satoja suuria konsertteja yksipäivisessä formaatissa. Nyt tuntui oikealta hetkeltä viedä THE PIKKUJOULUT seuraavalle tasolle kaksipäiväiseksi pikkujoulufestivaaliksi. Toivotamme joulukauden tematiikkaan sopivat yhteistyökumppanit mukaan rakentamaan kaikkien aikojen pikkujouluviikonloppua”, Sunborn Liven promoottori Pietu Sepponen taustoittaa.
THE PIKKUJOULUT tuo Logomon puitteisiin ajankohtaisen kattauksen kotimaisia huippuartisteja. Perjantaina lavalle nousevat Suomen suosituimpiin live-esiintyjiin lukeutuva Vesterinen Yhtyeineen sekä hurjaan suosioon noussut iskelmäyhtye Komiat. Lauantaina Logomo-salissa nähdään suomirockin ikonin Maija Vilkkumaan uuden levyn virallinen Turun levynjulkaisukeikka, uransa kovimmassa nosteessa oleva poptähti Pete Parkkonen syksyn ainoalla Turun keikallaan sekä vahvaa läpimurtoa tekevä Minttu.
Kahden illan aikana Logomossa koetaan monipuolista etko- ja jatko-ohjelmaa sekä nautitaan laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Yrityksille ja ryhmille on tarjolla räätälöitäviä isommille ryhmille suunnattuja kokonaisuuksia ruokailuineen. Aitiot sekä kumppanuuspaketit pikkujoulukauden suurimpaan viikonloppuun ovat nyt myös avautuneet myyntiin.
THE PIKKUJOULUT – Turun suurin pikkujoulufestivaali Logomossa!
PE 4.12.2026 VESTERINEN YHTYEINEEN, KOMIAT (K-18)
LA 5.12.2026 MAIJA VILKKUMAA, PETE PARKKONEN, MINTTU (K-18)
Logomo-Sali, Turku
Liput: 1pv - 49,00e permanto / 55,00e katsomo
Liput: 2pv – 79,00e permanto (rajallinen erä)
Myynnissä myös aitiot & show & dinner-paketit
Aikataulut:
PE 4.12.2026
ovet klo 18.00
show’t n. klo 19.00 Komiat & klo 20.45 Vesterinen Yhtyeineen
+ etkot & jatkot Logomon Teatrossa!
LA 5.12.2026
ovet klo 18.00
show’t n. klo 19.00 Minttu, klo 20.15 Pete Parkkonen & klo 21.45 Maija Vilkkumaa
+ etkot & jatkot Logomon Teatrossa!
Järjestäjä pidättää oikeudet aikataulumuutoksiin
Yhteyshenkilöt
Eveliina SalminenHead of Sales & Marketing, Sunborn LivePuh:+358405245531eveliina.salminen@sunbornlive.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme