Sodan ja rauhan keskus Muistin veteraaniviikon ohjelma sai hyvän vastaanoton
30.4.2026 10:46:37 EEST | Sodan ja rauhan keskus Muisti | Tiedote
Mikkelissä vietettiin kansallisen veteraanipäivän pääjuhlaa 27.4.2026. Juhlaa edelsi veteraaniviikko, jolloin tarjolla oli päivittäin monipuolista ohjelmaa niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Sodan ja rauhan keskus Muistin järjestämät tapahtumat ja oppimateriaalit tavoittivat lähes 8 700 henkilöä.
20.-27.4. vietetyn veteraaniviikon ohjelmassa oli tarjontaa vauvasta vaariin. Erityisesti panostettiin lapsiin ja nuoriin. Paikan päällä Muistissa järjestettiin 9.-luokkalaisille kohtaaminen YK-veteraanien kanssa ja lukiolaisille runoraati, jonka teemana oli sotaa ja rauhaa käsittelevät runot. Muistin tuottaman oppituntimateriaalin 8.-luokkalaisille tilasi lähes sata opettajaa eri puolilta Suomea. Perheen pienimmät huomioitiin perhepäivänä, jolloin Pikku Papun orkesteri esiintyi kauppakeskus Stellassa, ja Muistissa oli tarjolla aarteenetsintää ja koodinpurkua sisältäviä toiminnallisia tehtäviä.
Aikuisempaan makuun suunnatusta ohjelmasta suosituimpia olivat meteorologi Seija Paasosen luento kirjastaan Taivasta vartioivat naiset sekä Yhdessä eteenpäin katsoen -juhlaseminaari, jossa tarkasteltiin sodan vaikutuksia yksilöihin ja yhteiskuntaan.
Muistin & Päämajamuseon näyttelyissä vieraili viikon aikana 1 202 kävijää. Muistin tiloissa avautui maanantaina 20.4. myös Elinkeinoelämän keskusarkiston tuottama Tehtaat sodassa -näyttely.
”Veteraaniviikko on saanut erittäin paljon positiivista palautetta”, kertoo Muistin toimitusjohtaja Olli-Pekka Leskinen, ja jatkaa: ”Olemmekin päättäneet tehdä viikosta perinteen. Tapahtumaviikko jatkuu jälleen ensi vuonna.”
Muisti toteutti veteraaniviikon ohjelman yhteistyössä Mikkelin kaupungin ja Tammenlehvän perinneliiton kanssa. Ensi vuonna kansallisen veteraanipäivän pääjuhlaa vietetään Oulussa.
Olli-Pekka LeskinentoimitusjohtajaSodan ja rauhan keskus Muisti OyPuh:0451102013olli-pekka.leskinen@muisti.org
Sodan ja rauhan keskus Muisti
Sodan ja rauhan keskus Muisti on Mikkelissä toimiva valtakunnallinen tiedekeskus ja museo, joka tarkastelee sodan vaikutuksia ihmisiin ja yhteiskuntaan. Muisti tuo yhteen tutkimuksen, näyttelyt ja yhteiskunnallisen keskustelun. Muisti kertoo sodasta edistääkseen rauhaa.
Tehtaat sodassa -näyttely avautuu Sodan ja rauhan keskus Muistissa maanantaina 20.4.2026 osana Veteraaniviikon ohjelmaa16.4.2026 13:07:13 EEST | Tiedote
Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto Elkan tuottama Tehtaat sodassa -näyttely avautuu Sodan ja rauhan keskus Muistissa ja vie kävijän Suomen kotirintamalle vuosien 1939–1945 keskelle. Näyttely avaa vaikuttavalla tavalla tehtaiden, yritysten ja tehdastyöläisten ratkaisevaa roolia osana maan sotaponnisteluja ja selviytymistä.
Mitä sodasta voidaan oppia tänään? Juhlaseminaari kokoaa asiantuntijat Muistiin Veteraaniviikolla8.4.2026 15:15:31 EEST | Tiedote
Veteraaniviikon juhlaseminaari tuo Mikkeliin sodan historian, veteraanien kokemukset ja Ukrainan nykyhetken asiantuntijat saman keskustelun ääreen. Sunnuntaina 26.4. järjestettävässä tilaisuudessa pohditaan, mitä sodasta selviytymisestä, yhteiskunnan jälleenrakentamisesta ja veteraanisukupolven perinnöstä voidaan oppia tämän päivän maailmassa.
Sodan ja rauhan keskus Muisti ja Päämajamuseo tekivät kävijäennätyksen vuonna 20258.1.2026 10:06:00 EET | Tiedote
Sodan ja rauhan keskus Muisti ja Päämajamuseo saavuttivat viime vuonna kävijäennätyksen, 43 815 kävijää. Luku ylitti kävijätavoitteen usealla tuhannella.
Viestikeskus Lokin avaaminen nytkähti merkittävästi eteenpäin - MPY Osuuskunnalta huomattava lahjoitus12.12.2025 09:32:15 EET | Tiedote
MPY Osuuskunnan ylimääräinen kokous päätti 11.12.2025 lahjoittaa Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiö sr:lle 1 000 000 euroa Mikkelissä sijaitsevan Viestikeskus Lokin näyttelyjen uudistamiseen. Tavoitteena on, että sodanaikaisen Päämajan viestikeskus avataan yleisölle kesällä 2027. Samassa kokouksessa päätettiin neljännestä, yhteensä 15,5 miljoonan euron varojen jaosta osuuskunnan jäsenille.
Sodan ja rauhan keskus Muisti vahvistaa ammattikoululaisten osallisuutta ja demokratiataitoja24.11.2025 13:30:15 EET | Tiedote
Etelä-Savon ammattiopisto Esedun ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat päässeet tänä syksynä tutustumaan Sodan ja rauhan keskus Muistiin Mikkelissä. Vierailut ovat osa Esedun ja Muistin uutta yhteistyötä, jonka tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden ammatti-identiteettiä ja tuoda esiin ammatillisen osaamisen merkitystä yhteiskunnassa. Yhteistyö ammattiopistojen kanssa on tuore avaus tiedekeskuskentällä.
