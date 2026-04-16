Sodan ja rauhan keskus Muistin veteraaniviikon ohjelma sai hyvän vastaanoton

30.4.2026 10:46:37 EEST | Sodan ja rauhan keskus Muisti | Tiedote

Mikkelissä vietettiin kansallisen veteraanipäivän pääjuhlaa 27.4.2026. Juhlaa edelsi veteraaniviikko, jolloin tarjolla oli päivittäin monipuolista ohjelmaa niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Sodan ja rauhan keskus Muistin järjestämät tapahtumat ja oppimateriaalit tavoittivat lähes 8 700 henkilöä.

Sodan ja rauhan keskus Muisti on Mikkelissä sijaitseva tiedekeskus ja museo, jonka yksi tehtävä on veteraaniperinnön kantaminen.
Sodan ja rauhan keskus Muisti on Mikkelissä sijaitseva tiedekeskus ja museo, jonka yksi tehtävä on veteraaniperinnön kantaminen.

20.-27.4. vietetyn veteraaniviikon ohjelmassa oli tarjontaa vauvasta vaariin. Erityisesti panostettiin lapsiin ja nuoriin. Paikan päällä Muistissa järjestettiin 9.-luokkalaisille kohtaaminen YK-veteraanien kanssa ja lukiolaisille runoraati, jonka teemana oli sotaa ja rauhaa käsittelevät runot. Muistin tuottaman oppituntimateriaalin 8.-luokkalaisille tilasi lähes sata opettajaa eri puolilta Suomea. Perheen pienimmät huomioitiin perhepäivänä, jolloin Pikku Papun orkesteri esiintyi kauppakeskus Stellassa, ja Muistissa oli tarjolla aarteenetsintää ja koodinpurkua sisältäviä toiminnallisia tehtäviä.

Aikuisempaan makuun suunnatusta ohjelmasta suosituimpia olivat meteorologi Seija Paasosen luento kirjastaan Taivasta vartioivat naiset sekä Yhdessä eteenpäin katsoen -juhlaseminaari, jossa tarkasteltiin sodan vaikutuksia yksilöihin ja yhteiskuntaan.

Muistin & Päämajamuseon näyttelyissä vieraili viikon aikana 1 202 kävijää. Muistin tiloissa avautui maanantaina 20.4. myös Elinkeinoelämän keskusarkiston tuottama Tehtaat sodassa -näyttely.

”Veteraaniviikko on saanut erittäin paljon positiivista palautetta”, kertoo Muistin toimitusjohtaja Olli-Pekka Leskinen, ja jatkaa: ”Olemmekin päättäneet tehdä viikosta perinteen. Tapahtumaviikko jatkuu jälleen ensi vuonna.”

Muisti toteutti veteraaniviikon ohjelman yhteistyössä Mikkelin kaupungin ja Tammenlehvän perinneliiton kanssa. Ensi vuonna kansallisen veteraanipäivän pääjuhlaa vietetään Oulussa.

Rauhanturvaajaveteraanit kertoivat kokemuksistaan 9.-luokkalaisille.
Veteraaniviikon avajaisissa esiintyi Päämajakoulun 4M-luokka.
Pikku Papun orkesteri esiintyi veteraaniviikon perhepäivässä.
Mikkelin veteraanien perinnekuoro veti lämminhenkisen yhteislaulutilaisuuden Kahvila-ravintola Rauhassa.
Sodan ja rauhan keskus Muisti on Mikkelissä toimiva valtakunnallinen tiedekeskus ja museo, joka tarkastelee sodan vaikutuksia ihmisiin ja yhteiskuntaan. Muisti tuo yhteen tutkimuksen, näyttelyt ja yhteiskunnallisen keskustelun. Muisti kertoo sodasta edistääkseen rauhaa.

