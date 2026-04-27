Elenia Verkko Oyj

Elenia uudistaa sähköverkkoa säävarmaksi Nokialla

30.4.2026 11:32:00 EEST | Elenia Verkko Oyj | Tiedote

Elenia maakaapeloi ikääntynyttä ilmajohtoverkkoa suojaan myrskyiltä, ukkosilta ja lumikuormilta Nokialla noin 17 kilometrin matkalta kolmella eri työmaalla. Hanke parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta yli 4 500 asiakkaalle. Urakoitsijana työmailla toimii Enerke Oy. Viime vuosien sään ääri-ilmiöt, kuten Hannes-myrsky, ovat korostaneet sähköverkon säävarmuuden merkitystä.

Maakaapelointi vähentää sähkökatkoja, kun sähköjohdot ovat maan alla turvassa myrskyiltä, ukkosilta ja lumikuormilta.
Elenia aloittaa rakennustyöt Nokian Tervasuolla ja Alhoniityssä toukokuussa. Projekteista laajin on Raiskion ja Linnavuoren alueilla, joissa päästään töihin kesäkuussa. Kaikki projektit sijoittuvat Nokian taajama-alueelle ja reitit kulkevat asutuksen sekä liike- ja teollisuusalueiden läpi.

– Alueet ovat varsin liikennöityjä, joten rakentaminen edellyttää liikennejärjestelyjä. Työkoneita tulee näkymään kaduilla ja osin pitää varautua kapeneviin katuosuuksiin. Liikennettä saatetaan myös hetkellisesti ohjata kiertoreiteille. Katujen alituksia tehdään mahdollisuuksien mukaan, mutta paikoitellen joudumme turvautumaan myös teiden kaivamiseen, projektipäällikkömme Essi Vironen kertoo.

Keskijännitekaapelia asennetaan 23 kilometriä ja pienjännitekaapelia 16 kilometriä. Lisäksi Elenia rakentaa alueille yhteensä 18 uutta puistomuuntamoa korvaamaan vanhat pylväsmuuntamot. Rakennustyöt valmistuvat syyskuun loppuun mennessä.

– Rakentamisen jäljet viimeistellään rakennustöiden päätyttyä mahdollisuuksien mukaan, mutta osa jälkitöistä saadaan tekoon vasta kevään 2027 aikana. Vanhan sähköverkon purkutyöt tullaan tekemään talven 2027 aikana. Purkujen aikana alueelta poistetaan noin 300 sähköpylvästä vanhojen ilmalinjojen ja pylväsmuuntajien lisäksi. Mikäli purettaviin pylväisiin jää katuvaloja tai operaattorin ilmalinja, pylväät tullaan luovuttamaan kyseiselle taholle Vironen kertoo.

– Uudistamme sähköverkkoa Nokialla lisäksi kahdessa muussa projektissa. Näissä projekteissa teemme yhteiskaivuuta valokuituyhtiö Lennun kanssa. Projektit sijaitsevat Ekkermanninkulmalla sekä Haistian ja Salmelan alueilla työt alkavat viimeistään loppukesästä, Vironen lisää.

Pirkanmaalla yli 150 kilometriä suojaan sään ääri-ilmiöiltä

Elenia uudistaa sähköverkkoa säävarmaksi Pirkanmaalla vuoden 2026 aikana 13 eri työmaalla.

– Rakennamme kesän aikana sähkökaapelia Pirkanmaalla maan alle kaikkiaan yli 150 kilometrin matkalle. Projektimme sijaitsevat Nokialla, Ylöjärvellä, Kuhmoisissa, Akaassa, Kangasalla ja Hämeenkyrössä, Vironen kertoo.

Maakaapelointi tukee yhteiskunnan sähköistymistä

Elenia peruskorjaa olemassa olevaa ikääntyvää sähköverkkoa ja rakentaa uutta pääsääntöisesti kaapeloimalla. Maakaapelointi parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta ja tukee yhteiskunnan sähköistymistä. Elenian verkkoalueella maakaapelia on tällä hetkellä 35 000 kilometriä ja maakaapelointiaste on noussut reilussa kymmenessä vuodessa noin 23 prosentista yli 66 prosenttiin.

Elenian suunnitellut ja meneillään olevat työmaat ja raivauskohteet on esitelty Elenia Säävarma -kartalla.

Avainsanat

eleniaelämää sähköistämässäsäävarmamaakaapelointisähköverkkopirkanmaanokia

Yhteyshenkilöt

Essi Vironen, Elenia, projektipäällikkö, puh. + 358 40 674 7788

Elämää sähköistämässä

Elenia palvelee 442 000 kotitalous-, yritys- ja yhteiskunta-asiakasta yli sadan kunnan alueella Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huolehdimme sähköverkon toimivuudesta ja uudistamisesta, ja rakennamme sähköverkkoa ja -liittymiä kumppaniyhtiöittemme kanssa. Mittaamme asiakkaidemme sähkönkulutuksen ja toimitamme energiatiedot sähkönmyyjille. Kehitämme tulevaisuuden sähköverkkoa uutta teknologiaa hyödyntäen. Pidämme huolta ympäristöstä ja edistämme Suomen sähkömarkkinoiden kehitystä.

Toimintamme ja palveluittemme perustana on vastuullisuus. Tutustu Elenia ja vastuullisuus & www.elenia.fi

Elenia kokosi Pohjois-Pohjanmaan sidosryhmät ja päättäjät sähköverkon kehittämisen ja huoltovarmuuden ääreen19.2.2026 13:22:45 EET | Tiedote

Elenian Pohjois-Pohjanmaan maakuntatapaaminen keräsi keskiviikkona 18. helmikuuta Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikkaan noin 60 osallistujaa eri puolilta maakuntaa. Tilaisuudessa keskusteltiin erityisesti Pohjois-Pohjanmaan roolista Suomen energiajärjestelmässä, uusiutuvan energiantuotannon kasvusta sekä sähkönjakelun toimitus- ja huoltovarmuudesta.

