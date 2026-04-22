SAK:n Jarkko Eloranta vappupuheessaan: Orpon hallitus on epäonnistunut jokaisessa julkituomassaan tavoitteessaan
1.5.2026 12:45:00 EEST | Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf | Tiedote
SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta nostaa vappupuheessaan esille, että Suomi kulkee eri suuntaan kuin muut Pohjoismaat. Hän vaatii suunnan muuttamiseksi työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksun verovähennysoikeuden palauttamista ja korottamista.
– Kun kerran elinkeinoelämä on näyttänyt tietä kovissa ja poikkeuksellisissa vaatimuksissaan ja oikeistohallitus on niitä avoimin mielin ja syvin taskuin toteuttanut, ei duunarien pidä tyytyä vähempään. Tulevaisuudessa olisikin toteutettava ay-jäsenmaksujen veronvähennysoikeus puolitoistakertaisena, Jarkko Eloranta vaatii.
Eloranta perustelee palauttamista ja korottamista neuvottelujärjestelmän vahvistamisen lisäksi myös palkansaajien ostovoiman parantamisella. Kun vähennys on suurempi, palkansaajien verotus kevenee.
– Se olisi oiva keino vahvistaa pohjoismaista, järjestäytymiseen pohjautuvaa työmarkkinamallia Suomessa ja taata vahva työehtosopimustoiminta työntekijöiden suojaksi ja työelämän kehittämiseksi jatkossakin.
Eloranta lataa puheessaan pöytään tämän hallituksen saavutukset. Hallituskautta on vajaa vuosi jäljellä, joten loppuarvosanan antamista voi jo aloitella. Työntekijöiden, työpaikkojen välissä olevien ja lapsiperheiden elämää on kurjistettu ja turvaa heikennetty oikein urakalla. Luvattua talouskasvua ei vaan näy.
– Velka kasvaa, kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta leikataan ja kaikkein parhaimmassa asemassa oleville annetaan lisää. Kuinka ne kehtaavat?
Erityisesti eduskunnan käsittelyssä oleva määräaikaisten työsuhteiden teettäminen ilman perustetta on karmea esimerkki hallituksen politiikasta. Se ei tuo euroakaan valtion kassaan tai paranna työttömyyttä, mutta se osuu juuri niihin ihmisiin, jotka ovat jo valmiiksi huolissaan tulevaisuudestaan työmarkkinoilla eli nuoriin ja naisiin.
– Se tulee lisäämään raskaus- ja perhevapaasyrjintää, lisäämään työelämän epävarmuutta ja epäoikeudenmukaisuutta. Jopa hallituspuolueiden naisjärjestöt vastustavat lakihanketta, mutta eteenpäin mennään. Uskomatonta, ellei itse näkisi ja kokisi todeksi, Jarkko Eloranta toteaa.
Kehujakin hallitukselle tulee. Eloranta kiittää, että rikoslakia ollaan kiristämässä niin, että työmarkkinarikollisuuteen on helpompi puuttua. Tosin tomeramminkin asiaan voitaisiin puuttua.
– SAK on esittänyt palkkavarkauden kriminalisointia; siis sitä, että työnantajaa rangaistaan tahallisesta palkan maksamatta jättämisestä. Ei voi olla niin, että työntekijän varastaessa työnantajalta työsuhde päättyy ja päälle tulee rangaistus rikoksesta, mutta työnantajan varastaessa työntekijältä palkkaa rangaistusta ei ole tule, vaan joskus harvoin joutuu tuomioistuimen päätöksellä maksamaan vain sen palkan, jonka olisi alun perinkin joutunut maksamaan.
Puheenjohtaja Jarkko Eloranta piti vappupuheensa Työväen vappujuhlassa Helsingin Kansalaistorilla.
Marjo PihlajaniemiViestintäpäällikköPuh:+358 400 969 633marjo.pihlajaniemi@sak.fi
