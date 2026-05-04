Jalkapallolegenda Roberto Carlos yllättää S-marketin kampanjassa
4.5.2026 11:05:00 EEST | SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | Tiedote
Jalkapallolegenda Roberto Carlos yllättää kertomalla suomalaisessa kampanjassa ruoan merkityksestä elämässään yhdessä äitinsä Veran kanssa. S-marketin kampanjan tavoitteena on jalkapallon MM-kisojen alla muistuttaa yhteisten hetkien merkityksestä niin ansioituneille urheilijoille kuin nuorille harrastajille. Samoin kuin jalkapallo, myös ruoka kerää ihmisiä yhteisiin hetkiin, joista syntyy elämänmakuisia muistoja.
Brasilian maajoukkueen legendaarinen laitapakki Roberto Carlos lähti innolla mukaan S-marketin tavanomaisesta poikkeavaan kampanjaan. Ratkaiseva tekijä päätöksessä oli äidin nostaminen mainosten päärooliin ja yhteinen osallistuminen.
-Hän oli innoissaan siitä, että tässä nostetaan esiin hänen äitinsä ruokia, joiden voimalla hän on aikanaan kasvanut ja treenannut. Äidin ruoka on enemmän kuin pelkkää ravintoa, se on huolenpitoa ja yhteistä elämää. Vera da Silvan reseptit on nostettu paraatipaikalle Yhteishyvän uudessa ruokasovelluksessa ja muissakin kanavissa. Vera on tästä itsekin ylpeä, kertoo S-ryhmän marketkaupan markkinointijohtaja Lauri Toivonen.
Yhteishyvän resepteistä löytyvä Roberto Carlosin lempipasta, Macarrão ao molhe de tomate on Brasilian vastine Italian klassiselle pasta pomodorolle.
-Tapasimme Roberton ja Vera haastatteluja ja kuvauksia varten Madridissa, missä Roberto asuu. Valitettavasti emme päässeet esittelemään hänelle Suomea sen enempää.
Yhteistyö Roberto Carlosin kanssa on osa jo aiemmin keväällä alkanutta S-marketin sisältöjen sarjaa, joka alkoi Suomen maajoukkuelegendan Paulus Arajuuren ja hänen äitinsä ruokamuistoilla ja Sirja Arajuuren resepteillä. Siinä missä Roberto Carlos kertoi kasvaneensa pavuilla ja riisillä, on Sirja Arajuuren reseptiikassa suomalaisia klassikoita kuten kaalipata ja siskonmakkarakeitto.
-Meille ehkä tärkeimmät jalkapallotarinat kerromme yhdessä alueosuuskauppojemme kanssa nostaen kesällä esiin nuoria jalkapalloilijoita ja heidän taustajoukkojaan ympäri Suomen. He ansaitsevat julkisen tähtihetken siinä missä maailmanstaratkin. Jokainen pieni tai isompi futaaja tarvitsee sekä kroppaa että mieltä ravitsevia ruokahetkiä – joskus hätäisen välipalan, joskus pidemmän yhteisen ajan pöydän ja keskustelun äärellä. Alueosuuskaupat myös tukevat paikallisesti nuorten liikkumisharrastuksia monin tavoin alueellisesti merkittävillä panostuksilla, joten aihe oli sitäkin kautta meille luonteva, muistuttaa Toivonen.
Jalkapalloilijoiden ruokatarinat ja äitien reseptit: Yhteishyvä.fi
Lauri Toivonen, markkinointijohtaja, S-ryhmän marketkauppa
SOK:n viestintä
SOK:n viestintä tarjoaa median edustajille ajankohtaista tietoa S-ryhmästä. Viestintämme palvelee mediaa arkisin klo 9–16.
SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
S-ryhmä on suomalaisten kotitalouksien omistama kaupparyhmä. S-ryhmän muodostavat 19 alueosuuskauppaa, SOK sekä niiden tytäryhtiöt.
Tarjoamme arjen palveluita päivittäis- ja käyttötavarakaupassa, hotelleissa ja ravintoloissa, tavarataloissa, liikennemyymälöissä sekä oman pankkimme kautta.
Olemme suurin yksityinen työllistäjä Suomessa – meitä s-ryhmäläisiä on yli 40 000. Toimimme tinkimättömästi yhdenvertaisuutta edistäen sekä luonnonvaroja kunnioittaen, ja olemme Suomen suurin kotimaisen ja lähiruoan myyjä.
Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 15,4 miljardia euroa. Verojalanjälkemme on noin kaksi miljardia euroa, ja 2020-luvulla olemme investoineet vuosittain Suomeen noin 700 miljoonaa euroa.
