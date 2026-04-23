Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

THL viikolla 19/2026

30.4.2026 12:18:00 EEST | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 30.4. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia.

Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa.   
THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi  

Tiedotteet

  • ti 5.5. THL:n katsaus: Suomen kokonaisturvallisuus edellyttää arjen luottamusta ja toimivia palveluita. 
    THL:n tuoreen katsauksen mukaan Suomen kokonaisturvallisuus nojaa ennen kaikkea väestön hyvinvointiin, oikea-aikaisiin sosiaali ja terveyspalveluihin sekä henkiseen kriisinkestävyyteen. THL julkaisee kokonaisturvallisuuskatsauksessaan yli 100 toimenpidesuositusta yhteiskunnan turvallisuuden vahvistamiseksi muuttuneessa turvallisuusympäristössä. Lisätiedot: saija.jarvimaki(at)thl.fi, puh. 029 524 7632
  • ke 6.5. Päihde- ja riippuvuuspalvelut muuttuvassa järjestelmässä.
    Keskiviikkona 6.5. julkaistavaan Päihde- ja riippuvuuspalvelujen tila - Näkökulmia muuttuvaan järjestelmään -raporttiin on ensimmäistä kertaa koottu laaja tilannekuva julkisen sektorin päihde- ja riippuvuuspalveluista sekä ehkäisevästä päihdetyöstä. Lisätiedot: elina.suontama(at)thl.fi, puh. 029 524 7392

Blogit

  • to 7.5. Kuihtuuko hyvinvointivaltio deficit-ajatteluun? Julkinen keskustelu korostaa yksilön puutteita, ei yhteiskunnan rakenteiden ongelmia - onko vaihtoehtoja olemassa? Kirjoittajat: Minna Kivipelto, THL ja Marja Hekkala, Tampereen yliopisto
  • pe 8.5. 8.-9.-luokkalaisten kokemuksia kouluympäristön turvallisuudesta.
    Kirjoittajat: Jenni Helenius, THL ja Hanne Kivimäki, THL

Lisätietoa:

Tietoa julkaisijasta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.

THL viikolla 18/202623.4.2026 14:58:58 EEST | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 23.4. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Uutiset ma 27.4. Katsaus väkivallan ehkäisyn tilanteesta hyvinvointialueilla julkaistaan. Lisätiedot: saija.jarvimaki(at)thl.fi, puh. 029 524 7632 ti 28.4. Toisiolain mukaiset tietopyynnöt siirtyvät THL:lle 1.6.2026 alkaen. Lisätiedot: leena.piponius(at)thl.fi, puh. 029 524 7890 Lisätietoa: Katso myös ajankohtaisia uutisiamme thl.fi Seuraa THL:ää myös sosiaalisessa mediassa THL:n tuoreimmat julkaisut löytyvät Julkarista THL on myös Instagramissa tunnuksella @thl.fi

THL viikolla 17/202616.4.2026 15:07:34 EEST | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 16.4. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Tiedotteet Julkaisemme hallitusohjelmaratkaisumme to 23.4. Tärkein tavoitteemme koskee ihmisten henkisen kriisinkestävyyden vahvistamista. Sen edellytyksiä ovat luottamus tulevaan, hyvä fyysinen ja psyykkinen terveys, sosiaalinen hyvinvointi sekä toimiva yhteiskunta. Kerromme ehdotuksemme tarvittavista toimista. Lisätiedot: kristiina.hamalainen(at)thl.fi, puh. 029 524 7438 Blogit ke 22.4. Kokeilut vievät lastensuojelun uudistusta eteenpäin. Kirjoittajat: Tuula Jäppin

Enkäten Hälsa i skolan: Barn och unga med utländsk bakgrund mår i många avseenden sämre än sina jämnåriga, men tycker om att gå i skolan16.4.2026 00:00:00 EEST | Pressmeddelande

Barn och unga med utländsk bakgrund mår inom många områden av hälsa, välbefinnande och säkerhet sämre än barn och unga vars föräldrar båda har finländsk bakgrund. Skillnaderna är särskilt tydliga när det gäller pojkars hälsa och välbefinnande. Uppgifterna bygger på enkäten Hälsa i skolan som genomförs av Institutet för hälsa och välfärd (THL).

