Kokoomuksen Satonen: Työmarkkinauudistukset ovat avittaneet Suomen vientiä kasvuun
30.4.2026 13:05:00 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kansanedustaja, työelämä-ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Arto Satonen totesi Porin sinivalkoisessa vapussa, että Orpon hallituksen työmarkkinauudistukset ovat avittaneet Suomen vientiä kasvuun. Satonen viittaa siihen, että Suomen tavaravienti kasvoi 3 prosenttia vuonna 2025. Satosen mukaan se on hyvä saavutus, koska elämme geopoliittisesti erittäin vaikeaa aikaa.
Satosen mukaan Orpon hallituksen tarkoituksena on alusta asti ollut suomalaisten vientiyritysten kilpailukyvyn vahvistaminen.
”Tätä tavoitetta kohti on edetty nopeuttamalla luvitusta, panostamalla TKI-toimintaan ja uudistamalla työmarkkinoita. Vientisektorin kannalta tärkeimmät työmarkkinauudistukset ovat olleet työrauhan vahvistaminen lakkolakeja uudostamalla, paikallisen sopimisen ulottaminen järjestäytymättömään alihankintaverkostoon ja vientivetoinen palkkamalli", Satonen toteaa.
Hallituksen politiikan onnistumiset näkyvät Satosen mukaan erityisesti Satakunnan kaltaisessa vientimaakunnassa, jossa työllisyysaste on lähes 80 prosenttia.
”Satakunnassa uusia työpaikkoja syntyy erityisesti meriklusteriin ja puolustusteollisuuteen”, Satonen toteaa.
”Toivon, että näihin avoimiin työpaikkoihin löytyy työntekijöitä Satakunnan lisäksi myös muista Suomen maakunnista, jotta vientiteollisuuden kasvu auttaa koko Suomen työllisyyttä”, Satonen jatkaa.
Satosen mukaan iso käänne työllisyydessä tapahtuu, kun kotitalouksien luottamus vahvistuu. Kuluttajien vahvistamiseksi Orpon hallitus teki kehysriihessä tärkeitä täsmätoimia mm. tukemalla korjausrakentamista, korottamalla kotitalousvähennystä ja edistämällä asuntokauppaa.
”Rakennusalalla on kapasiteettia vapaana ja rakentajia työttöminä, joten sinne kannattaa suunnata täsmätoimia”, Satonen toteaa.
Arto Satonen
