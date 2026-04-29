Varha tarjoaa kesätyön 60:lle nuorelle

30.4.2026 13:57:46 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

Varha ottaa kesätöihin vuosina 2008-2010 syntyneitä varsinaissuomalaisia nuoria. Nuorten kesätyöpaikkoja on kaikkiaan noin 60 eri puolilla Varsinais-Suomea ikääntyneiden asumispalvelujen, laitoshuollon sekä pelastus- ja ensihoidon avustavissa tehtävissä.

-Haluamme osaltamme olla mukana madaltamassa nuorten tutustumista työelämään. Nuoret pääsevät Varhassa tekemään merkityksellistä työtä alueemme asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden hyväksi. Olemme iloisia voidessamme tarjota nuorille kesätyömahdollisuuksia nyt ensimmäistä kertaa. Toivomme saavamme runsaasti hakemuksia, sanoo henkilöstöjohtaja Noora Nordberg. 

Tämä Varhan nuorille suunnattu kesätyöjakso on neljä viikkoa ja siitä maksetaan 800 euron palkka.

Vuosittain tuhansia kesäsijaisia ja alan opiskelijoita 

Varhalla on suuri rooli nuorten ja opiskelijoiden työllistymisessä ja harjoittelussa. 

Vuosittain Varhassa työskentelee noin 1 500 kesäsijaista erilaisissa tehtävissä. Kesäsijaiset ovat tyypillisesti loppuvaiheen opiskelijoita tai jo valmistuneita, ja he hoitavat hyvinvointialueella monipuolisia tehtäviä vakituisen henkilöstön vuosilomien sijaisina. Nämä kesäsijaisten rekrytoinnit on pääosin tehty jo aiemmin tämän vuoden kuluessa.  

Lisäksi vuosittain yli 8 000 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastusalan opiskelijaa suorittaa Varhassa koulutukseen liittyvän työharjoittelun tai työssäoppimisjakson.

