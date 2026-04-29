Lupa- ja valvontavirasto

Lupa- ja valvontavirasto sallii tilapäiset poikkeamat Kaltimon ja Kuurnan voimalaitosten lupamääräyksistä

30.4.2026 13:20:00 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote

Lupa‑ ja valvontavirasto on Kaakkois‑Suomen elinvoimakeskuksen hakemuksesta 30.4.2026 antamallaan päätöksellä nro 200/2026 myöntänyt UPM Energia Oy:lle ja Kuurnan Voima Oy:lle oikeuden poiketa väliaikaisesti lupamääräyksistä. UPM Energia Oy on Pielisjoessa sijaitsevan Kaltimon voimalaitoksen omistaja ja Kuurnan Voima Oy samassa joessa sijaitsevan Kuurnan voimalaitoksen omistaja, ja poikkeaminen koskee näiden voimalaitosten padotusta ja juoksutusta.

Juoksutuksen vähentäminen tapahtuu 28.4.2026 alkaen vähennyksen ollessa enintään 40 m³/s luonnonmukaiseen virtaamaan nähden. Pielisjoen minimivirtaama juoksutuksen aikana on joka tapauksessa oltava 120 m³/s, ellei virtaama luonnonmukaisena ole sen alle.

Juoksutuksen vähentäminen on lopetettava viimeistään silloin, kun Pielisen vedenkorkeuden laskua on rajoitettu enintään 12 cm. Mikäli olosuhteet muuttuvat siten, että lupamääräyksistä poikkeaminen ei ole tarpeen, tulee säännöstelyssä palata noudattamaan voimassa olevien lupapäätösten mukaisia lupamääräyksiä. 

Päätös voidaan panna täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös nro 200/2026 on nähtävillä Ympäristöasioiden tietopalvelussa. Päätökset löytyvät Ympäristöasioiden tietopalvelusta, kun asiakohtaan kirjoittaa päätöksen numeron.

Avainsanat

pielisjoki

Yhteyshenkilöt

Ympäristöylitarkastaja Emil Kuosmanen, p. 029 5255 990
Ympäristöneuvos Arto Paananen, p. 029 5254 147
Lupa- ja valvontavirasto, etunimi.sukunimi@lvv.fi

Tietoja julkaisijasta

Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin. 

