Lupa- ja valvontavirasto sallii tilapäiset poikkeamat Kaltimon ja Kuurnan voimalaitosten lupamääräyksistä
30.4.2026 13:20:00 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Lupa‑ ja valvontavirasto on Kaakkois‑Suomen elinvoimakeskuksen hakemuksesta 30.4.2026 antamallaan päätöksellä nro 200/2026 myöntänyt UPM Energia Oy:lle ja Kuurnan Voima Oy:lle oikeuden poiketa väliaikaisesti lupamääräyksistä. UPM Energia Oy on Pielisjoessa sijaitsevan Kaltimon voimalaitoksen omistaja ja Kuurnan Voima Oy samassa joessa sijaitsevan Kuurnan voimalaitoksen omistaja, ja poikkeaminen koskee näiden voimalaitosten padotusta ja juoksutusta.
Juoksutuksen vähentäminen tapahtuu 28.4.2026 alkaen vähennyksen ollessa enintään 40 m³/s luonnonmukaiseen virtaamaan nähden. Pielisjoen minimivirtaama juoksutuksen aikana on joka tapauksessa oltava 120 m³/s, ellei virtaama luonnonmukaisena ole sen alle.
Juoksutuksen vähentäminen on lopetettava viimeistään silloin, kun Pielisen vedenkorkeuden laskua on rajoitettu enintään 12 cm. Mikäli olosuhteet muuttuvat siten, että lupamääräyksistä poikkeaminen ei ole tarpeen, tulee säännöstelyssä palata noudattamaan voimassa olevien lupapäätösten mukaisia lupamääräyksiä.
Päätös voidaan panna täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Päätös nro 200/2026 on nähtävillä Ympäristöasioiden tietopalvelussa. Päätökset löytyvät Ympäristöasioiden tietopalvelusta, kun asiakohtaan kirjoittaa päätöksen numeron.
Ympäristöylitarkastaja Emil Kuosmanen, p. 029 5255 990
Ympäristöneuvos Arto Paananen, p. 029 5254 147
Lupa- ja valvontavirasto, etunimi.sukunimi@lvv.fi
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Honkamaan tuulivoimahankkeen (Keminmaa, Tornio) YVA-ohjelma nähtävillä29.4.2026 09:55:00 EEST | Tiedote
Honkamaan Tuulivoima Oy on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Lupa- ja valvontavirastolle ympäristövaikutusten arviointiohjelman Keminmaalle ja Tornioon suunnitellusta Honkamaan tuulivoimahankkeesta. Arviointiohjelma on nähtävillä ja siitä voi esittää mielipiteitä 28.5.2026 asti.
Kotapalon tuulivoimahankkeen (Keminmaa, Tornio) YVA-ohjelma nähtävillä29.4.2026 09:50:00 EEST | Tiedote
Kotapalon Tuulivoima Oy on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Lupa- ja valvontavirastolle ympäristövaikutusten arviointiohjelman Keminmaalle ja Tornioon suunnitellusta Kotapalon tuulivoima- ja voimajohtohankkeesta. Arviointiohjelma on nähtävillä ja siitä voi esittää mielipiteitä 28.5.2026 asti
Kuusamon kulta- ja kobolttikaivoshankkeen YVA-menettely käynnistyi29.4.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Latitude 66 Cobalt Oy on toimittanut Lupa- ja valvontavirastolle (LVV) Kuusamon kaivoshanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma). Arviointiohjelma on nyt nähtävillä ja siitä voi esittää mielipiteitä 29.5.2026 asti.
Työntekijä putosi kuormaa sitoessaan – yhtiön toimitusjohtaja tuomittiin työturvallisuusrikoksesta28.4.2026 09:11:13 EEST | Tiedote
Pohjois-Savon käräjäoikeus on 22.4.2026 antamassaan tuomiossa katsonut eteläsuomalaisen kuljetusalan yrityksen toimitusjohtajan ja yrityksen syyllistyneen työturvallisuusrikokseen. Toimitusjohtajalle tuomittiin 30 päiväsakon rangaistus ja yhtiölle 1 000 euron yhteisösakko.
Rauman vedyn ja metaanin tuotantolaitoshankkeen YVA-ohjelma nähtävillä27.4.2026 09:01:16 EEST | Tiedote
Luoto Energia Oy ja Rauman Satama Oy ovat toimittaneet yhteysviranomaiselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman Rauman Iso Järviluodon saarelle suunnitellusta vedyn ja metaanin tuotantolaitoshankkeesta. Arviointiohjelma on nähtävillä ja siitä voi esittää mielipiteitä 22.5.2026 asti.
