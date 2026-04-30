Talouden pyöreä pöytä: Hypeä vai hyötyjä? Tekoälyn todellinen rooli finanssialalla 12.5. klo 14.00–15.00 - täydennetty ilmoittautumislinkillä
30.4.2026 13:30:36 EEST | Finanssiala ry | Tiedote
Tekoälyn vaikutuksista käydään vilkasta keskustelua, mutta miltä tilanne näyttää finanssialalla juuri nyt?
VALOR Partners on toteuttanut Finanssiala ry:n (FA) toimeksiannosta selvityksen, jossa tarkastellaan, miten tekoälyä hyödynnetään finanssiyhtiöissä ja missä vaiheessa sen käyttöönotto on eri organisaatioissa. Selvityksen tulokset julkistetaan FA:n Talouden pyöreän pöydän webinaarissa 12.5. klo 14.00.
Finanssiyhtiöt ovat olleet teknologisen kehityksen edelläkävijöitä jo pitkään. Tekoälyä ja robotiikkaa on hyödynnetty alalla jo vuosia, mutta generatiivinen tekoäly on tuonut kehitykseen viime aikoina uuden vaiheen.
Webinaarissa tarjoamme ajantasaisen katsauksen siihen, missä tekoälykehityksessä mennään juuri nyt finanssialalla, yhdellä yhteiskunnan keskeisimmistä toimialoista. Finanssiala vaikuttaa rahoituksen, riskienhallinnan ja investointien kautta koko talouteen – siksi alan kilpailukyvyllä ja tekoälykehityksellä on merkitystä laajemminkin.
Ohjelma
Hypeä vai hyötyjä?
- Johtaja Tuomo Yli-Huttula, Finanssiala ry
Finanssialan tekoälyn tilannekuva 2026 – keskeiset havainnot
- Partneri Juha Viljakainen, VALOR Partners
- Konsultti Mikael Nuotio, VALOR Partners
Paneeli: Tekoäly tuli taloon – mitä se tarkoittaa finanssialalla?
- Johtaja Krista Korelin, Nordea
- Johtaja Juha Vesanto, OP Pohjola
- Johtaja Mikko Vastela, LähiTapiola
Loppupuheenvuoro: Mitä seuraavaksi – FA:n tekoälytyö jatkuu
- Kehitysjohtaja Katja Repo, Finanssiala ry
Tilaisuuden juontaa mediapäällikkö Jussi Karhunen Finanssiala ry:stä.
Antti VirolainenVaikuttajaviestinnän asiantuntijaPuh:+358 20 793 4296antti.virolainen@finanssiala.fi
Katja RepoKehitysjohtajaPuh:+358 20 793 4261katja.repo@finanssiala.fi
Finanssiala ry
Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.
Laura Welling johtajaksi Finanssiala ry:hyn – uudella johtajalla vahva finanssialan tausta30.4.2026 09:00:49 EEST | Tiedote
Laura Welling on nimitetty johtajaksi Finanssiala ry:hyn (FA). Welling aloittaa tehtävässään 1.9.2026 ja on osa FA:n johtoryhmää. Hän tulee FA:han eläkkeelle jäävän Taina Ahvenjärven tilalle. Ahvenjärven vetämän ryhmän vastuualueita ovat muun muassa maksamisen, tunnistamisen ja maksujärjestelmien edunvalvonta, petos- ja vahingontorjunta sekä kyberturvallisuus, varautuminen ja rahanpesun torjunta. Ennen FA:ta Welling on työskennellyt muun muassa Deloittella ja Danske Bankissa.
YEL ottaa lyhyitä askelia oikeaan suuntaan – ratkaisussa sosiaaliturva jäi katveeseen23.4.2026 12:26:40 EEST | Tiedote
Toivottavasti YEL-uudistuksella ei romuteta sitä, että YEL on yrittäjien sosiaaliturvan kivijalka, kirjoittaa kolumnissaan Finanssiala ry:n eläkeasioista vastaava johtaja Mikko Kuusela.
Finanssialan Ahosniemi: ASP-muutokset vauhdittavat asuntomarkkinoita, pankkisääntelyn keventämiseen haetaan oikeaa suuntaa22.4.2026 22:07:09 EEST | Tiedote
”En kadehdi hallituksen urakkaa. Kehysriihi käytiin vaikeassa tilanteessa, mutta neuvottelujen tuloksena saatiin joitain rohkeita jamyös kasvua edesauttavia päätöksiä. Tärkeää on, että riihenkin jälkeen jatketaan työtä kasvun käynnistämiseksi koko loppukauden ajan”, Finanssiala ry:n (FA) toimitusjohtaja Arno Ahosniemi totesi heti hallituksen kehysriihen päättymisen jälkeen.
Muistutuskutsu seminaariin: Hoitaako hyvinvointiyhteiskunta vanhuksensa? – 27.4.2026 kello 922.4.2026 12:34:21 EEST | Tiedote
Ikääntyvässä ja niukkenevien resurssien yhteiskunnassa on aiheellista kysyä, mihin meillä on tulevaisuudessa enää varaa. Olisiko nyt hyvä hetki hoiva- ja sotepalveluiden raharemontille? Entä, miten hyvin ihmiset itse ovat varautuneet vanhuuteensa? Näitä kysymyksiä pohditaan Finanssiala ry:n (FA) järjestämässä seminaarissa maanantaina 27.4.2026 klo 9–11.
