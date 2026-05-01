Veronika Honkasalo Vaasassa: Vasemmisto haluaa säilyttää Suomen, jossa julkiset palvelut ovat lähellä ja saavutettavia

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela: kapitalisteista on tullut laiskoja 1.5.2026 13:30:00 EEST | Tiedote

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela arvosteli Petteri Orpon ja Riikka Purran hallitusta kovin sanoin vappupuheessaan ja sanoi, että hallitus on epäonnistunut kaikissa keskeisissä lupauksissaan. Hallituskauden aikana Suomessa on kasvanut työttömyys, asunnottomien määrä ja eriarvoisuus. Ainoa, mikä Suomessa ei kasva, on talous. Koskela puhui työväen vappujuhlassa Helsingissä.