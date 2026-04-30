Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 5.5.2026
30.4.2026 13:55:06 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksen 5.5.2026 esityslista on julkaistu. Kokouksessa käsitellään useita kaupunkilaisia koskettavia palvelu- ja tilahankkeita sekä sopimusasioita. Esillä on muun muassa Mustikkamaan liikuntapuiston huoltorakennuksen korvaavan uudisrakennuksen tarveselvitys, joka liittyy alueen liikuntapalvelujen kehittämiseen. Lisäksi lautakunta päättää Vuosaaren Heteniitynkentän vuokrausjärjestelystä sekä pysäköintipalvelujen tuottamisesta käyttöoikeussopimuksena.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esityslista on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.
Samalta sivulta löytyvät myös:
- muut päätösasiakirjat
- kokousaikataulu
- tieto lautakunnan jäsenistä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).
Essi ErankaViestintä- ja markkinointipäällikköHelsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Essi Eranka johtaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viestintä- ja markkinointipalveluja. Palvelu vastaa toimialan viestinnästä, markkinoinnista sekä osallisuudesta.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Meilahden liikuntapuiston pesäpallokentän olosuhteita parannetaan30.4.2026 11:30:00 EEST | Tiedote
Meilahden liikuntapuistossa sijaitsevan pesäpallokentän olosuhteita parannetaan kansallispelin otteluiden seuraamiseen.
Förbättrade förutsättningar för boboll på Mejlans idrottspark30.4.2026 11:30:00 EEST | Pressmeddelande
Helsingfors förbättrar förutsättningarna för att följa matcher i boboll, Finlands nationalidrott, på bobollsplanen på Mejlans idrottspark. Staden bygger nya läktarkonstruktioner på bobollsplanen och renoverar de befintliga läktarna.
Liikuntajaoston kokouksen päätöstiedote 28.4.2026: Helsinkiläisten liikunnan edistämiseen myönnettiin avustuksia yli 7 miljoonaa euroa28.4.2026 17:58:49 EEST | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston kokouksen 28.4.2026 päätöstiedote on julkaistu. Liikuntajaosto myönsi avustuksia yhteensä 7 474 865 euroa 292 helsinkiläiselle liikuntaseuralle ja liikuntaa edistävälle yhdistykselle. Avustuksilla tuetaan yhdistysten järjestämää liikuntatoimintaa sekä siitä syntyviä tilakustannuksia.
Päätöstiedote: nuorisojaoston kokous 28.4.202628.4.2026 17:36:37 EEST | Tiedote
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti kokouksessaan 28.4.2026 myöntää toiminta- ja palkkausavustusta yhteensä 2 132 000 euroa helsinkiläisten nuorisojärjestöjen vuosittaisen toiminnan tueksi. Kasvua viime vuodesta on yhteensä 41 000 euroa.
90 nuorisotyöntekijää jalkautuu vappuna nuorten tueksi Helsingissä27.4.2026 13:44:59 EEST | Tiedote
Helsingin nuorisopalvelut koordinoi vapun operaatiota, jossa 90 ammattilaista ja vapaaehtoista jalkautuu nuorten juhlijoiden tueksi. Nuoria kohdataan ulkona ympäri kaupunkia ja autetaan muun muassa keskustelemalla ja antamalla ensiapua. Nuorisoalan asiantuntijat kehottavat vanhempia asettamaan nuorten juhlimiselle rajoja.
