Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 5.5.2026

30.4.2026 13:55:06 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksen 5.5.2026 esityslista on julkaistu. Kokouksessa käsitellään useita kaupunkilaisia koskettavia palvelu- ja tilahankkeita sekä sopimusasioita. Esillä on muun muassa Mustikkamaan liikuntapuiston huoltorakennuksen korvaavan uudisrakennuksen tarveselvitys, joka liittyy alueen liikuntapalvelujen kehittämiseen. Lisäksi lautakunta päättää Vuosaaren Heteniitynkentän vuokrausjärjestelystä sekä pysäköintipalvelujen tuottamisesta käyttöoikeussopimuksena.

  • tieto lautakunnan jäsenistä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).

Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.

Liikuntajaoston kokouksen päätöstiedote 28.4.2026: Helsinkiläisten liikunnan edistämiseen myönnettiin avustuksia yli 7 miljoonaa euroa28.4.2026 17:58:49 EEST | Tiedote

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston kokouksen 28.4.2026 päätöstiedote on julkaistu. Liikuntajaosto myönsi avustuksia yhteensä 7 474 865 euroa 292 helsinkiläiselle liikuntaseuralle ja liikuntaa edistävälle yhdistykselle. Avustuksilla tuetaan yhdistysten järjestämää liikuntatoimintaa sekä siitä syntyviä tilakustannuksia.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye