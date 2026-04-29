Parlamentti vaatii oikeutta ukrainalaisille siviiliuhreille
30.4.2026 14:44:34 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote
Euroopan parlamentti tuomitsee torstaina hyväksymässään päätöslauselmassa Venäjän tahalliset ja brutaalit ukrainalaisiin siviileihin kohdistuneet iskut.
- Tukea hyökkäysrikosta käsittelevän erityistuomioistuimen perustamiselle
- Kaikki rikosten taustalla olleet saatettava vastuuseen
- Mepit hyväksyivät Ukrainan kansainvälisen vaadekomission perustamisen
Mepit hyväksyivät äänin 446 puolesta, 63 vastaan ja 52 tyhjää tekstin, jossa he vaativat Venäjää lopettamaan systemaattiset iskut asuinalueisiin, energialaitoksiin, sairaaloihin ja muihin peruspalveluihin Ukrainassa. Parlamentin mukaan Venäjän hyökkäyssota on kansainvälisen oikeuden räikeä rikkomus, ja Venäjän sekä sen liittolaisten johtajat on saatettava vastuuseen osallisuudestaan esimerkiksi hyökkäysrikokseen, sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan.
Päätöslauselmassa parlamentti tukee erityistuomioistuimen perustamista käsittelemään Ukrainaan kohdistunutta hyökkäysrikosta ja sen toiminnan nopeaa käynnistämistä. Se myös pyytää kaikkia EU:n jäsenmaita liittymään tuomioistuimeen. Mepit kiittävät muun muassa YK:n Ukrainaa käsittelevän riippumattoman kansainvälisen tutkintakomission, Eurojustin ja kansalaisjärjestöjen työtä ihmisoikeusrikkomusten tutkimisessa, todisteiden keräämisessä ja syyllisten saattamisessa rikosvastuuseen.
Rikoksiin syylliset saatava vastuuseen
Meppien mukaan vastuuvelvollisuuden tulee koskea kaikkia, jotka ovat asemansa vuoksi voineet johtaa rikoksia tai mahdollistaa niitä. Tämä käsittää mm. johtavat poliittiset, sotilaalliset ja oikeudelliset toimijat, mukaan lukien Venäjän duuman jäsenet ja peruslakituomioistuimen tuomarit. Parlamentti ilmaisee tukensa Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) tutkinnalle sotarikoksista, rikoksista ihmisyyttä vastaan ja kansanmurhasta Ukrainassa. Samalla mepit muistuttavat, että EU:n jäsenmailla on ICC:n peruskirjan (Rooman perussäännön) nojalla velvollisuus toimeenpanna kansainvälisen tuomioistuimen pidätysmääräykset alueellaan. Tekstissä painotetaan, että erilaisten vastuu- ja tutkintamekanismien toimintaa on koordinoitava, jotta vältetään päällekkäiset toimet, varmistetaan tehokkuus ja minimoidaan uhreihin ja todistajiin kohdistuvat kielteiset vaikutukset.
EU:n Venäjä-pakotteita laajennettava
Tekstissä parlamentti pitää tervetulleena EU:n 20. Venäjään kohdistuvaa pakotepakettia ja toteaa, ettei mitään pakotteita tule poistaa, ennen kuin kattava rauhansopimus on voimassa. Mepit kehottavat komissiota ja jäsenmaita puuttumaan järjestelmällisesti pakotteiden kiertämiseen. Pakotteita tulisi laajentaa koskemaan kaikkia henkilöitä ja tahoja, joiden päätökset ovat mahdollistaneet rikoksia ukrainalaisia kohtaan.
Ukrainan kansainvälinen vaadekomissio hyväksytty
Torstaina parlamentti hyväksyi myös Ukrainan kansainvälisen vaadekomission perustamisen äänin 465 puolesta, 57 vastaan ja 47 tyhjää. Sen tarkoituksena on vastata korvausten maksamisesta sodan siviiliuhreille Ukrainassa. Saatuaan parlamentin hyväksynnän neuvosto voi nyt allekirjoittaa komission perustamiskirjan EU:n puolesta. Vaadekomissio on tarkoitus perustaa virallisesti Euroopan neuvoston ministerikomitean kokouksen yhteydessä Moldovan Chișinăussa 14.5.2026.
