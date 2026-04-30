UEFA Champions League Ruutuun vuonna 2027

Kaikki kauden yli 200 UCL-ottelua ovat ensi vuoden syksystä alkaen Ruutu+-asiakkaiden katsottavissa, minkä lisäksi kauden aikana näytetään yksi tai kaksi lähetystä viikossa myös Nelonen Median maksuttomilla televisiokanavilla. Kierroksien ympärille tuodaan näyttävä ja asiantunteva studio, ja otteluita seurataan suomalaisella selostuksella.



Ruutu tunnetaan jo nyt kotimaisen palloilun ja erityisesti jalkapallon kotina. Veikkausliiga-kausi on juuri käynnistynyt, ja se on sarjana selkeässä kasvussa. Sen rinnalla futistarjontaa täydentävät esimerkiksi Briotech Kansallinen Liiga, Ykkösliiga, Suomen Cup ja Liigacup.



Isot urheiluilmiöt ovat muutenkin Nelonen Median vahvuus. Vuoden 2025 huippuonnistumisia ovat esimerkiksi jääkiekon 4 Nations, jalkapallon U21 EM-kisat sekä Kultaisella Venlalla palkitut Koripallon EM-kisat.



“UEFA Champions League on upea lisä Ruudun asiakkaille ja se vahvistaa entisestään monipuolista urheilutarjontaamme. Tämän maailman hienoimman futissarjan myötä uskomme Ruudun jatkavan vahvaa kasvuaan. On myös hienoa päästä näyttämään huippumatseja Nelonen Median TV-kanavilla sekä rakentamaan lähetyksiin laadukas studiotuote”, iloitsee Nelonen Median liiketoimintajohtaja Kari Laakso.