UEFA Champions League Ruutuun vuonna 2027
30.4.2026 15:45:24 EEST | Nelonen Media | Tiedote
Sanoma Media Finland on hankkinut UEFA Champions Leaguen televisio-oikeudet neljäksi vuodeksi alkaen syksystä 2027. Champions League on maailman isoin ja arvostetuin jalkapallon seurajoukkueturnaus.
Kaikki kauden yli 200 UCL-ottelua ovat ensi vuoden syksystä alkaen Ruutu+-asiakkaiden katsottavissa, minkä lisäksi kauden aikana näytetään yksi tai kaksi lähetystä viikossa myös Nelonen Median maksuttomilla televisiokanavilla. Kierroksien ympärille tuodaan näyttävä ja asiantunteva studio, ja otteluita seurataan suomalaisella selostuksella.
Ruutu tunnetaan jo nyt kotimaisen palloilun ja erityisesti jalkapallon kotina. Veikkausliiga-kausi on juuri käynnistynyt, ja se on sarjana selkeässä kasvussa. Sen rinnalla futistarjontaa täydentävät esimerkiksi Briotech Kansallinen Liiga, Ykkösliiga, Suomen Cup ja Liigacup.
Isot urheiluilmiöt ovat muutenkin Nelonen Median vahvuus. Vuoden 2025 huippuonnistumisia ovat esimerkiksi jääkiekon 4 Nations, jalkapallon U21 EM-kisat sekä Kultaisella Venlalla palkitut Koripallon EM-kisat.
“UEFA Champions League on upea lisä Ruudun asiakkaille ja se vahvistaa entisestään monipuolista urheilutarjontaamme. Tämän maailman hienoimman futissarjan myötä uskomme Ruudun jatkavan vahvaa kasvuaan. On myös hienoa päästä näyttämään huippumatseja Nelonen Median TV-kanavilla sekä rakentamaan lähetyksiin laadukas studiotuote”, iloitsee Nelonen Median liiketoimintajohtaja Kari Laakso.
Yhteyshenkilöt
Saara KoivusaloViestinnän asiantuntija, Ruutu, Nelonen MediaPuh:050 3525203saara.koivusalo@nelonenmedia.fi
Linkit
Nelonen Media
Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka portfoliosta löytyvät suoratoistopalvelu Ruutu sekä televisiokanavat Nelonen, Jim, Liv ja Hero. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits, Groove FM ja Kantriradio sekä monipuolinen audiopalvelu Supla.
Nelonen Media levittää kotimaisia elokuvia ja osana Nelonen Mediaa toimii musiikkiyhtiö Kaiku Entertainment, joka julkaisee ja kustantaa kotimaista musiikkia.
Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa vuosittain yli 20 suurtapahtumaa, konsertteja ja risteilyjä eri puolilla maata. Suurimpiin tapahtumiin kuuluvat mm. Rockfest, Tammerfest, Suomipop-festivaalit, Tikkurila Festivaali ja RMJ.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme